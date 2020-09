Runrunes de Bocaranda: ALTO – ¿AUTOENGAÑO CON LA COVID-19? - Runrun

¿AUTOENGAÑO?

Escuchando las declaraciones de algunos voceros del gobierno en referencia a infectados y fallecidos con covid-19 se deducen sus objetivos reales en cuanto a la manipulación de dichas cifras.

Mantenerse en los más bajos lugares numéricos de las estadísticas globales ha sido el objetivo oficial del control mediático de las cifras de contagiados y fallecidos por parte del régimen venezolano. Como se le salió al ministro “Villeguitas” entrevistando al ya recuperado, en un 75 % como él mismo lo expresó, Diosdado Cabello. Con “orgullo” espetaba que “gracias al ejemplar sistema de salud venezolano” se había podido contener la pandemia y ponía como malos ejemplos lo que acontece en Brasil y Colombia.

Una asombrosa falacia que parecen estar obligados a creer y repetir, al estilo norcoreano. Nuestro sistema hospitalario ya venía derruido y destruido antes de la covid-19.

Confieso que hace una semana, ante las ingentes cantidades de muertos –sobre todo del sector salud, que nos han colocado en el primer puesto global en promedio de víctimas del personal de salud por número de habitantes– conversé con un importante funcionario rojito para expresarle mi preocupación como venezolano ante los falsos guarismos que cotidianamente nos presentan los hermanos Rodríguez Gómez u otros funcionarios rojos.

Le manifesté que mientras se esconda la verdad y se diga que cada día son 4, 5 u 8 los fallecidos y se haga notar que la mayoría de los contagiados son “importados” por la frontera, ninguna persona va sentir que el peligro de la covid-19 es inminente y nos tiene rodeados a nivel nacional. Le conté cómo los afectados y muertos nos llegan a círculos cada vez más cercanos. Me oyó con atención y me expresó la preocupación que en su entorno tenía, pues muchos de sus subalternos no quieren ponerse la mascarilla y ha tenido que llamarles la atención. Igual con el distanciamiento físico y con la cercanía de casos de amigos suyos.

Cuando escribí estas líneas me llegó el aporte que hizo el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel al emitir un boletín oficial con cifras reales y diferentes a las del régimen. Al ser “atacada” su página web y de inmediato colocarle un mensaje de apoyo a las cifras del gobierno de Maduro, tenemos la mejor demostración de la verdad de sus números.

Hoy nos enteramos de que ya en el INHRR llenaron las actas de entrega de sus cargos la directora y otros colaboradores. Presumen que las destituciones ocurrirán durante el fin de semana. Esto indicaría que la molestia al más alto nivel fue grande al discrepar desde un ente oficial con los guarismos rojos rojitos.

Recordemos que por meses ese fue el único instituto autorizado para recibir las pruebas PCR. Igualmente la reiteración por parte de las Academias Nacionales de la cifra de contagios anunciada hace unos meses y lo que de allí se desprende para el futuro inmediato. La Academia de Ciencias calcula que los casos de covid-19 podrían llegar a 14.000 diarios en los próximos meses. Aunque el Ejecutivo reporta 1000 nuevos contagios de coronavirus diarios, los científicos consideran que ya se sobrepasan los 4000 casos por día…

LA MANIPULACIÓN

Un informe confidencial que ha circulado entre los grupos médicos zulianos denota la incomodidad de los galenos con las mentiras oficiales. Copio unos párrafos: “A quién se le puede creer sobre estas cifras de ahora ya que antes daban cifras altas en Maracaibo y luego bajaron las cifras zulianas y mudaron las altas a Distrito Capital. Ahora bajan las cifras en Caracas y las mudan para Aragua. Tratando de engañarnos sobre las cifras –tanto de muertos como de contagios– el gobierno siempre quiere esconder la verdad. Pretenden bajar las cifras en Caracas cuando los hospitales están colapsados”.

Las liebres están saltando por los cuatro puntos cardinales. Deben quitarse la careta para “quedar bien con Cuba y otros aliados” y decirnos con claridad lo que realmente sucede. El país se daría cuenta así del inminente peligro que vivimos todos ante el crecimiento de la propagación de la covid-19. Lo agradeceríamos por el bien de todos.

¿CUALQUIER PARECIDO?

El presidente Trump admitió ante el periodista Bob Woodward que, a sabiendas, había minimizado el peligro del coronavirus aunque sabía que era “mortal”. El periodista es famoso por el caso Watergate que sacó a Richard Nixon de la Casa Blanca en 1974. “Esto es algo mortal”, le dijo Trump a Woodward el 7 de febrero en una de una serie de entrevistas que realizó con el presidente para su próximo libro, Rage (Rabia). “Simplemente respiras el aire y así es como te pasa a tu organismo”, dijo Trump. “Y eso es muy complicado. Eso es muy delicado. También es más mortal que incluso una gripe intensa”.

Esa fue una historia muy diferente a la que Trump le estaba contando al público, minimizando la gravedad del contagio en sus discursos televisivos. ¿Otro parecido con la realidad venezolana?