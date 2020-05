Runrunes de Bocaranda: BAJO – PANDEMIA: COVID-19 Y LAS PARTÍCULAS - Runrun

PANDEMIA: COVID-19 Y LAS PARTÍCULAS

Además de la creciente evidencia de que el nuevo coronavirus puede propagarse a través del aire, los científicos han identificado marcadores genéticos del virus en gotitas transportadas por el aire, muchas de ellas con diámetros menores que una diezmilésima de pulgada.

Eso se había demostrado previamente en experimentos de laboratorio, pero ahora los científicos chinos, que estudian las condiciones del mundo real, informan que capturaron pequeñas gotas que contienen los marcadores genéticos del virus desde el aire en dos hospitales en Wuhan, China, donde comenzó el brote. Sus hallazgos fueron publicados el lunes en la revista Nature.

Se desconoce si el virus en las muestras que recolectaron era infeccioso, pero las gotas tan pequeñas, que se expulsan al respirar y hablar, pueden permanecer en el aire y ser inhaladas por otros.

“Esos permanecerán en el aire flotando durante al menos dos horas”, dijo Linsey Marr, profesora de Ingeniería Civil y Ambiental de Virginia Tech que no participó en el artículo de Nature. “Sugiere fuertemente que hay potencial para la transmisión aérea”. Si con ello recordamos que ya está comprobado que los portadores asintomáticos del virus pueden durar hasta 21 días contagiando sin saberlo. Pero lo más grave es que pueden infectar, durante ese lapso, hasta a 70 personas.

A medida que algunos estados avanzan para reabrir, los expertos en enfermedades infecciosas dicen que la prevención de brotes futuros dependerá de la ampliación de las pruebas e identificación de portadores asintomáticos…

LOS CANES

¿Quién mejor para detectar posibles infecciones que los perros? Por ello ocho perros de raza Labrador, y sus narices poderosas, se han alistado para ayudar en un proyecto de investigación para determinar si los perros pueden usarse en un cuerpo de “vigilancia canina”…

LOS DEDOS

Extraños parches o ampollas, parecidos a las heridas que deja la congelación en la piel, están apareciendo en los dedos de los pies de las personas, que también han dado positivo por COVID-19. “Mis llamadas al celular y mi clínica de telemedicina están llenas de “dedos”. Nunca había examinado tantos dedos de los pies”, dijo un dermatólogo. Otras erupciones peculiares en la piel también pueden ser signos de una infección oculta por el coronavirus, especialmente en los jóvenes…

LOS DIAS PEORES

Los pacientes de COVID-19 informan de lo que es la terrible segunda semana de síntomas que experimentan. Las personas que parecen estar manejando bien la infección sufren repentinamente las reacciones más graves entre los días 5 al 10. Hay poco consenso entre médicos y expertos sobre por qué ese período parece ser tan peligroso…

LA ANSIEDAD

Aumenta a medida que más estados de EE. UU. buscan reabrir, algunos de los cuales no cumplen con los criterios mínimos para hacerlo. Los votantes en Florida, Tennessee y Georgia piensan que sus gobernadores se están moviendo demasiado rápido sin contar con las serias consecuencias que conlleva…

NEGRITUD

A medida que el estado de Georgia avanza levantando la cuarentena, el CDC (Centro para Control de Enfermedades) descubrió que el 80 por ciento de los pacientes hospitalizados en ese estado eran negros afroamericanos. Recordemos que al comienzo de la enfermedad fue en Nueva York donde se determinó que negros y latinos eran los ciudadanos mas afectados. Los latinos por el tema de la salubridad al vivir muchos en hacinamiento por la pobreza. Mientras que a los afroamericanos no se les encontró otra razón adicional sino la pigmentación de su piel…

TEMOR

Los trabajadores que regresan a las fábricas temen ser despedidos si no sienten que es lo suficientemente seguro el ambiente como para volver al trabajo.

¿OTRA OLA?

El médico Anthony S. Fauci, líder de la fuerza de tareas de la Casa Blanca, dijo que una segunda ola del virus es “inevitable” en otoño e invierno…

CHINA MOLESTA

China rechazó “resueltamente” aceptar una investigación sobre el origen del coronavirus porque considera que estaría “politizada” y “presumiría la culpabilidad” del gigante asiático, afirmó el viceministro chino de Asuntos Exteriores Le Yucheng, según un comunicado publicado ayer por ese departamento.

“Apoyamos el intercambio entre científicos pero nos oponemos a que se siente a China en el banquillo de los acusados sin ninguna prueba y con presunción de culpabilidad”, aseveró Le en entrevista con la NBC-TV estadounidense. El diplomático indicó que no hay una “base” para llevar a cabo una investigación internacional y que esta “solo contribuiría a estigmatizar a China”.

Desde hace semanas, Pekín y Washington han intercambiado acusaciones sobre el origen del virus, y en una reciente entrevista con la cadena Fox, el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, afirmó que el Ejecutivo chino “sabía del virus antes de que se decidieran a dar información al público”…

REMDESIVIR

Gilead Sciences anunció el miércoles que una división de los Institutos Nacionales de Salud publicará positivos resultados tempranos, modestos, de un ensayo clínico de su medicamento Remdesivir, un posible tratamiento para el coronavirus.

Las esperanzas aumentan con los primeros resultados iniciales de los ensayos farmacológicos. Estos mostraron que el fármaco experimental podría acelerar la recuperación en pacientes infectados con la Covid-19, según el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. En un ensayo federal, el tiempo de recuperación promedió 11 días entre los que recibieron el medicamento y 15 días para los que recibieron un placebo. La mejora “no parece un golpe de gracia del 100 por ciento”, dijo Fauci, pero “es una prueba de concepto muy importante, porque lo que ha demostrado es que un medicamento puede bloquear este virus”.

La noticia se produce cuando la administración Trump está trabajando en un programa de choque para desarrollar una vacuna que podría distribuirse ampliamente a principios del próximo año…

EL SUICIDIO DE UNA DOCTORA

La doctora Lorna Breen, directora de una de las Salas de Emergencias (E.R.) de la ciudad de Nueva York se suicidó el domingo, después de tratar a decenas de pacientes con coronavirus y contraer la enfermedad, según la policía y el hospital donde trabajaba.

Ella era una de las mejores doctoras de emergencias del Hospital NewYork-Presbyterian Allen, que es el Centro Médico de la Universidad de Columbia. Luego de ser transportada en una ambulancia al Hospital de Veteranos en Charlottesville, se autoinfligió heridas que la condujeron a la muerte.

La tensión permanente por los últimos dos meses en que su hospital se inundó de pacientes infectados y a muchos no pudo salvar, trabajando hasta 24 x 24 horas, e impactada sobremanera por los que a veces murieron antes de ser retirados de las ambulancias.

El padre de Breen, Philip C. Breen, le dijo al New York Times que ella no tenía antecedentes de enfermedad mental, pero parecía muy descompuesta antes de morir. “Ella trató de hacer su trabajo, y eso la mató”, dijo Breen al periódico. Luego le pidió al periodista: “Asegúrate de que la elogien como una heroína, porque lo fue. Ella es una víctima igual como cualquier otra persona que haya muerto”.

Este caso puso en el tapete el efecto que tiene sobre todo el personal de salud el estrés al que está sometido y, sobretodo, lo mas impactante y demoledor para los médicos como es ver morir a decenas de sus atendidos. Por esto la cuarentena y el distanciamiento social, son claves para controlar la pandemia…

¿NO MÁS DISTANCIA?

A medida que los estados de la Unión avanzan con los planes para reabrir sus economías, el presidente Trump indicó que no extenderá las pautas federales de distanciamiento, que expiran hoy 30/4. “Se desvanecerán, porque ahora los gobernadores lo están haciendo”, dijo…

COREA DEL SUR

Una vez uno de los países más afectados, informó hoy que no tenía nuevos casos internos por primera vez desde el 29 de febrero. Un éxito similar parece estar al alcance de Australia, Nueva Zelanda y otros lugares…

EFECTO INVERNADERO

Las emisiones globales de gases de efecto invernadero están en camino de caer casi un 8 por ciento este año, la mayor caída jamás registrada, informó hoy la Agencia Internacional de Energía. Pero el director ejecutivo del grupo advirtió: “La única forma de reducir las emisiones de manera sostenible no es a través de bloqueos dolorosos, sino mediante la implementación de las políticas correctas de energía y clima”…

SUICIDIO FRUSTRADO

Un hombre intentó tirarse desde la azotea de un hospital de Ciudad de México, pero tres policías lo evitaron. A los 15 minutos de volver a su cama murió por insuficiencia respiratoria pues padecía de Covid-19…

MACABRO

Se descubrieron docenas de cuerpos en descomposición en camiones estacionados frente a una funeraria en Brooklyn. No estaba claro si la gente había muerto por el coronavirus. La funeraria señaló que no se daba abasto con los muertos y contrató un camión refrigerado y otro sin frío donde la descomposición hizo de las suyas. Por el mal olor los vecinos hicieron la denuncia y así fue que llegó a la policía…

JUGADORES

Un club de bridge en Colorado fue un atractivo social para los jubilados. Ahora, con cuatro miembros muertos por el virus, su futuro no está claro…

¿CUÁLES NOTAS?

¿Debería el virus significar una “A” directa (20 o 100 puntos depende del país) para todos? Las escuelas secundarias están debatiendo si emitir calificaciones por los trabajos completados por los alumnos desde sus domicilios. Es la pregunta que la Unión de Profesores de Secundaria está debatiendo en los Estados Unidos…

RUSIA CON 106.098 CASOS

Entre ellos el primer ministro Mijaíl Mishustin. El mandatario, de 54 años, ha informado al presidente, Vladímir Putin, que va a autoaislarse. Durante el tiempo que dure la cuarentena o esté de baja le sustituirá uno de sus viceministros, Andréi Beloúsov. Mientras que hace unas semanas el Kremlin relativizaba el impacto del coronavirus, la COVID-19 es cada vez más real y tangible.

Con más de 106.000 casos detectados, Rusia ha superado ya a China en contagios comprobados y aunque los 1.073 fallecidos registrados oficialmente suponen una tasa de letalidad menor que la de muchos países, esta cifra suscita las dudas de expertos y sanitarios. El martes, Putin advirtió de que aún no se ha alcanzado el pico de contagios…

¿DE ORWELL?

Leo en El País de Madrid el debate que hay en torno a la privacidad individual que se verá comprometida con la aplicación de rastreo de contagios llamada TraceTogether. El reporte dice: “¿Cuánta privacidad estamos dispuestos a sacrificar para derrotar a la pandemia? Superado en España el momento más crítico, este es uno de los debates que ganará en efervescencia en las próximas semanas.

Europa mira a Asia —a la que triplica en muertos y contagios— para encontrar una solución tecnológica compatible con su sistema de valores que le ayude a recuperar la normalidad. Y ha tomado como modelo la aplicación de rastreo de contagios TraceTogether, empleada en Singapur.

La Asamblea francesa debate esta semana este controvertido sistema, que requerirá de un uso masivo para resultar útil. El rastreo de contagios funciona con la tecnología bluetooth. Los teléfonos van registrando códigos que se corresponden a otros teléfonos de las personas con las que el usuario tiene un contacto significativo, por ejemplo, y esto lo determinará cada país, con quienes pase más de 5 minutos a menos de 3 metros. Y ese usuario recibirá el aviso de que se haga un test o se ponga en cuarentena si alguno de esos contactos notifica en los siguientes 14 días que ha dado positivo, sin que se le revele ni la identidad del infectado ni donde se produjo el encuentro”.