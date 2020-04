Runrunes de Bocaranda: MEDIO - COVID-19: ¿A QUÉ SE DEBEN TANTAS MUERTES DE ANCIANOS EN ITALIA? - Runrun

COVID-19: ¿A QUÉ SE DEBEN TANTAS MUERTES DE ANCIANOS EN ITALIA?

El trabajo de investigación de Bloomberg con sus corresponsales en Italia, Giovanni Salzano y Vernon Silver, muestra una faceta desconocida hasta el momento. Tras la alegría de que la temporada de gripe pasada no arrojara tantos casos graves o de muerte en este país, hoy las autoridades sanitarias comienzan a atar cabos buscando respuestas.

Italia ha planteado un enigma en la pandemia de coronavirus: ¿cómo podría un país con solo 60 millones de habitantes acumular más muertes que cualquier otra nación en el mundo?

El gobierno ha tenido problemas para explicar el gran número de nuevos casos de COVID-19 en Italia, donde la tasa de mortalidad ha excedido la de China. Es posible que la menor mortalidad a principios de invierno “condujera a un aumento en el grupo de los más vulnerables” que luego estuvieron expuestos al coronavirus, según el informe italiano, que analizó datos de 19 ciudades hasta el 21 de marzo.

Hasta hoy, 2/4/2020, Italia ha tenido 110.574 casos de COVID-19 con 13.155 muertes mientras que China tiene 81.589 con 3318 fallecidos. Sigue siendo el país con más muertes en todo el mundo. Los últimos dos días no ha tenido nuevos casos pero no se puede asegurar que no haya nuevos brotes en las mismas regiones.

Una posible pista radica en lo que hubieran sido buenas noticias en cualquier otro año: la última temporada de gripe, marcada por un clima inusualmente cálido, mató a menos italianos mayores que el promedio, según un informe del Ministerio de Salud italiano.

Aquellos con enfermedades crónicas que se salvaron de la muerte de noviembre a enero habrían estado en mayor riesgo cuando el nuevo virus comenzó a propagarse en febrero y marzo, argumentó el informe, aunque la discrepancia es solo uno de los muchos factores en juego en el impacto desigual de la pandemia.

En las ciudades del norte que han sufrido la peor parte de las más de 12.000 muertes de Italia, la mortalidad general entre las personas de 65 años y más fue un 6 % inferior a la línea de base de años anteriores. En las ciudades del centro y sur de Italia, las muertes fueron un 3 % inferiores a las expectativas.

El estudio no especificó cuántas muertes menos pudo haber habido o cuánto aumentó el grupo de personas vulnerables. El número total de italianos mayores que se salvó de la muerte directamente de la gripe esta temporada puede haber sido de cientos, según un promedio anual de 8000 muertes de gripe a nivel nacional citadas en el documento.

Bloomberg compara en este cuadro las cifras fatales en China e Italia provenientes del Instituto de Salud de Italia y el Centro Chino para Control y Prevención de Enfermedades.

Bloomberg destaca que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido en contra de la comparación de la COVID-19 con la gripe: “Esta no es solo una mala temporada de gripe”, dijo Mike Ryan, jefe de emergencias de salud de la OMS, en una sesión informativa del 20 de marzo. “Estos son sistemas de salud que se están derrumbando bajo la presión de demasiados casos. Esto no es normal.”

La última temporada de gripe comenzó antes en Europa que en años anteriores, llegando a su punto máximo en la semana que termina el 2 de febrero, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. En ese momento, Italia, Francia, Alemania y España informaron brotes de gripe y enfermedades respiratorias de intensidad media.

Un cuadro incluido en el informe italiano mostró que las muertes entre las personas de 65 años o más durante el brote de coronavirus hasta el 17 de marzo ya habían alcanzado los niveles de las dos temporadas de gripe anteriores y estaban por debajo del total de muertes totales de 2016-2017. El virus se ha cobrado unas 10.000 vidas más en el país desde entonces.

HABLA CHINA

El gobierno de China ha respondido al trabajo de Bloomberg a través de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Hua Chunying, quien defendió como “la respuesta “abierta y transparente” de China al virus identificado por primera vez en diciembre en la ciudad central china de Wuhan.

“Algunos funcionarios estadounidenses simplemente quieren echar la culpa”, dijo Hua en una sesión informativa periódica en Beijing. “En realidad, no queremos discutir con ellos, pero ante la repetida calumnia moral de ellos, me siento obligado a tomarme un tiempo y aclarar la verdad nuevamente”.

Hua cuestionó la velocidad de la respuesta de Estados Unidos al virus después de prohibir las llegadas desde China el 2 de febrero. “¿Alguien puede decirnos qué ha hecho Estados Unidos en los siguientes dos meses?” dijo.

Aquí el enlace a Bloomberg:

DATOS DE UNO DE LOS VARIOS LABORATORIOS Y EMPRESAS FARMACEUTICAS EN LA BÚSQUEDA DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19

Son muchos los intentos de diversas compañías farmacéuticas y laboratorios a lo largo y ancho del mundo buscando -cuanto antes- una vacuna contra el COVID-19 que tantas miles de muertes ha provocado sin verse aún una disminución apreciable de los contagios globales y aun menos de las muertes provocadas. Moderna Laboratories está entre los muchos grupos que trabajan para responder a esta continua emergencia de salud global. Aquí resumo los hitos clave en su trabajo para avanzar en la búsqueda de la vacuna (ARNm-1273) y responder a las preguntas frecuentes. Tomo este ejemplo ya que es el único que ha publicado la información en su página oficial. Por supuesto que hay laboratorios en diversos países, desde China hasta Chicago o desde Brasil hasta Italia. Lo hago para demostrar el empeño acelerado que tiene todo el mundo en conseguir la vacuna contra una pandemia que podría replicarse en unos meses después de que pase una primera temporada de contagio y por ello la aceleración de las investigaciones antes de que el virus pueda mutar.

Cronología de la respuesta de Moderna Laboratories en la búsqueda de la vacuna contra la COVID-19 hasta el 30 de marzo de 2020:

* El 11 de enero de 2020, las autoridades chinas compartieron la secuencia genética del nuevo coronavirus.

* El 13 de enero de 2020, los Institutos Nacionales de Salud de los EE. UU. (National Institutes of Health) y el equipo de investigación de enfermedades infecciosas de Moderna finalizaron la secuencia del ARNm-1273, la vacuna de la compañía contra el nuevo coronavirus. En ese momento, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), parte del NIH, reveló su intención de realizar un estudio de Fase 1 utilizando la vacuna mRNA-1273 en respuesta a la amenaza del coronavirus y Moderna se movilizó hacia la fabricación clínica. La fabricación de este lote fue financiada por la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

* El 7 de febrero de 2020, se completó el primer lote clínico, incluido el llenado y el acabado de los viales, un total de 25 días desde la selección de la secuencia hasta la fabricación de la vacuna. El lote luego pasó a las pruebas analíticas para su liberación.

* El 24 de febrero de 2020, el lote clínico fue enviado desde Moderna al NIH para su uso en su estudio clínico de Fase 1.

* El 4 de marzo de 2020, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) completó su revisión de la solicitud de Investigación de Nuevos Medicamentos (IND) presentada por el NIH para mRNA-1273 y permitió que el estudio procediera a comenzar ensayos clínicos.

* El 16 de marzo de 2020, el NIH anunció que se administró al primer participante en su estudio de fase 1 para el ARNm-1273, un total de 63 días desde la selección de secuencia hasta la primera dosificación en humanos. Este estudio de Fase 1 proporcionará datos importantes sobre la seguridad e inmunogenicidad del ARNm-1273. La inmunogenicidad significa la capacidad de la vacuna para inducir una respuesta inmune en los participantes. Se espera que el ensayo abierto inscriba a 45 voluntarios adultos sanos de entre 18 y 55 años durante aproximadamente seis semanas.

* El 23 de marzo de 2020, Moderna presentó un Informe Actual en el Formulario 8-K que incluía, entre otras cosas, información sobre el momento potencial de la disponibilidad de una vacuna contra COVID-19. La compañía informó que el estudio de Fase 1 se está llevando a cabo de acuerdo con el protocolo bajo la dirección del NIAID. La compañía informó además que, si bien es probable que una vacuna disponible en el mercado no esté disponible durante al menos 12-18 meses, es posible que en caso de uso de emergencia, una vacuna esté disponible para algunas personas, posiblemente incluyendo profesionales de la salud, en el otoño de 2020. Cualquier uso de emergencia estaría sujeto a la autorización de las agencias reguladoras correspondientes, con base en la aparición de datos clínicos para mRNA-1273 que respaldarían el uso de la vacuna antes de la licencia. Además, la compañía confirmó que está aumentando la capacidad de fabricación para la producción de millones de dosis por mes, en la forma potencial de viales individuales o multidosis. Como se ha revelado anteriormente, la capacidad de la compañía de hacer millones de dosis por mes depende de las inversiones en la ampliación y mayor desarrollo de la infraestructura de fabricación existente de la compañía.

* El 27 de marzo de 2020, el NIH anunció que la Universidad Emory en Atlanta comenzará a inscribir a voluntarios adultos sanos de entre 18 y 55 años en el estudio de Fase 1 del ARNm-1273 dirigido por el NIH.