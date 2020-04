Runrunes de Bocaranda: BAJO - CHINA Y SUS NÚMEROS - Runrun

CHINA Y SUS NÚMEROS

La revista Time incorpora en su versión digital un artículo sobre los números de infectados y muertos por la COVID-19 en China y lo comienza con esta pregunta: ¿Creemos en sus números?

“Me siento realmente enojado”. Dos residentes de Wuhan, en el epicentro del brote de COVID-19 y en cuarentena obligada, hablan con TIME y señalan además su frustración y la muerte del médico denunciante Dr. Li Wenliang. Los periodistas Charlie Campbell en Shanghai y Amy Gunia en Hong Kong escriben sobre la realidad de la pandemia en el continente chino: “Si crees en las autoridades chinas, la batalla del país contra el nuevo coronavirus está casi ganada. Pero esa afirmación está nublada por una niebla de datos asimétricos, imperativos políticos, y casos no reportados y posiblemente muertes”.

Después de varios días de anunciar unos pocos casos nuevos de COVID-19, China volvió a cambiar exactamente lo que eso significa e incluyó por primera vez las infecciones asintomáticas del coronavirus en sus estadísticas oficiales. La medida sigue a las críticas de expertos en salud -y de los Estados Unidos y otros gobiernos- de que arriesgó un resurgimiento de la pandemia mortal al minimizar el número de casos dentro de sus fronteras.

Era la octava definición diferente de lo que constituye una infección por COVID-19 en las estadísticas oficiales de China desde que comenzó el brote a fines de diciembre, y los críticos argumentan que la falta de claridad ha dificultado que otras naciones entiendan y se preparen adecuadamente para la enfermedad.

“Campaña de desinformación”

Hablando después de una reunión virtual del G7 el 25 de marzo, el Secretario de Estado de EE. UU. Mike Pompeo criticó la “campaña de desinformación intencional en la que China ha estado y continúa participando” con respecto a COVID-19. Pompeo le había dicho anteriormente a CNBC que “la información que obtuvimos al frente de este asunto no era perfecta y nos ha llevado a un lugar donde gran parte del desafío que enfrentamos hoy nos ha puesto detrás de la curva”.

Yanzhong Huang, del Consejo de Relaciones Exteriores, dijo a Voice of America que no es una práctica normal que las naciones excluyan rutinariamente las pruebas positivas de COVID-19 en función de los síntomas, sobre todo porque múltiples estudios indican que los portadores asintomáticos son responsables de una proporción significativa de infecciones.

Y a pesar de la reversión de las medidas de contención en China a medida que los nuevos casos diarios de COVID-19 caen a solo dos dígitos, casi todos importados del extranjero, el cambio en los criterios plantea dudas sobre si el virus realmente fue derrotado en el país donde surgió inicialmente.

Aun así, el gobierno dice que está tomando acciones para garantizar que sus números sean precisos. Una reunión el lunes del comité superior de China para combatir la COVID-19, presidida por el primer ministro Li Keqiang, “reiteró el imperativo de la divulgación de información abierta y trasparente, y advirtió contra cualquier encubrimiento o subregistro”, según un comunicado oficial.

Sin embargo, como siempre para Beijing, las consideraciones políticas parecen ser primordiales. Después de que el número de infecciones totales de China fue superado por los EE. UU. y otras naciones, el país pudo aprovechar su aparente éxito como una señal de que sus duras medidas internas habían comprado tiempo a otros, al tiempo de que aliviaba la ira por su confusión inicial y el encubrimiento del brote, que hasta ahora ha cobrado más de 42.000 vidas en todo el mundo (la investigación de la Universidad de Southampton sugiere que el 95 % de las infecciones podrían haberse evitado si China hubiera actuado tres semanas antes).

China continental oficialmente tiene 82.294 infecciones con 3310 muertes. Pero también tenía 1441 pacientes COVID-19 asintomáticos en observación a partir del lunes, según la Comisión Nacional de Salud. El periódico South China Morning Post de Hong Kong informó el 22 de marzo que documentos confidenciales indican que hubo un total de 42000 casos asintomáticos a fines de febrero que fueron excluidos de los recuentos oficiales.

Incluir esos casos significaría que China saltara a Italia y España de nuevo al segundo lugar en general para las infecciones por COVID-19, aunque todavía detrás de los EE. UU., que ya tenía unos 190.000 casos al 1 de abril.

Pero es solo una de las muchas preocupaciones sobre las estadísticas oficiales de COVID-19 en China. Un estudio realizado por seis investigadores de la Universidad de Hong Kong encontró que 232.000 personas en China pueden haber sido infectadas antes del 20 de febrero, en comparación con los aproximadamente 75.000 casos que el país había informado oficialmente en esa fecha.

El estudio, que se publicó el 27 de marzo y no ha sido revisado por sus pares, examinó cómo se verían los números de casos si se hubiera utilizado la misma definición de “caso”, un conjunto de criterios estándar para clasificar si una persona tiene una enfermedad en particular epidemia.

Según el estudio, la Comisión Nacional de Salud de China emitió siete versiones de la definición del caso desde enero hasta principios de marzo, a medida que los expertos en salud aprendieron más sobre el virus (realizando la actualización más reciente para incluir casos asintomáticos, el octavo).

Ben Cowling, profesor de epidemiología de enfermedades infecciosas en la Universidad de Hong Kong y uno de los autores del estudio, le dice a TIME que la definición de “caso” utilizada en China fue inicialmente muy restrictiva, incluyendo solo pacientes gravemente enfermos. Se amplió gradualmente para permitir la confirmación de casos más leves, dice.

Este subregistro obstaculizó la capacidad del mundo para comprender la gravedad del brote en Wuhan, que ha estado bajo estricto cierre desde el 23 de enero después de que el nuevo y mortal coronavirus se remontara a un mercado de mariscos en la ciudad de 11 millones de habitantes.

“En Wuhan, en las primeras etapas, las pruebas estaban bastante restringidas a personas con enfermedades graves”, dice Cowling. “Una de las primeras limitaciones o pasos en falso en la respuesta fue enfocarse en casos severos, sin reconocer que también hubo muchos otros casos leves”.

TIME ha hablado con muchos residentes enfermos de Wuhan y familiares de presuntas víctimas de COVID-19 que nunca fueron incluidos en los recuentos oficiales durante el pico del brote. También hay innumerables informes de personas que colapsaron en la calle y cuerpos dispuestos fuera de los edificios de apartamentos. Pero solo aquellos que murieron después del primer diagnóstico de COVID-19 están incluidos en las estadísticas oficiales.

Un residente de Wuhan, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias oficiales, le dijo a TIME que a su madre enferma se le negó la admisión a un hospital durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar en enero y que solo le recetaron medicamentos y la enviaron a su casa sin realizar pruebas.

“Estaba realmente enojada y asustada en ese momento”, dice ella. “Escuché muchos informes de personas que no pudieron registrarse en los hospitales y murieron en casa; incluso sucedió en mi vecindario. Pero el informe oficial dijo que solo hubo unos pocos cientos de muertes durante ese tiempo. No lo creo, creo que la muerte fue 10 veces más de lo que se informó “.

Según el análisis de Radio Free Asia, la cifra oficial de muertos en Wuhan de 2535 puede haber sido subregistrada por casi un factor de 20. La organización de noticias cita informes de que siete funerarias en la ciudad repartían 500 urnas funerarias con los restos de presuntos pacientes con COVID-19 diariamente durante 12 días desde el 23 de marzo hasta el tradicional festival de barrido de tumbas del 5 de abril, que indicaría hasta 42.000 urnas en total. Otras estimaciones basadas en la capacidad de los hornos de funerarias ponen la cifra en 46.800. Ninguna de las funerarias en Wuhan contactadas por TIME estaba preparada para comentar.

La falta de transparencia es especialmente preocupante, pues la provincia de Hubei ya está aflojando las restricciones de viaje, con el cierre de Wuhan a fines del 8 de abril, lo que genera temores sobre un posible resurgimiento de infecciones.

Incluso cuando China anunció con gran fanfarria el 19 de marzo que no se informaron nuevos casos de COVID-19 dentro del país por primera vez desde que comenzó el brote, al menos un caso asintomático se informó en Wuhan, pero se excluyó de las estadísticas, según Voice of America.

“Todavía hay preocupaciones en curso sobre el nivel de transparencia en torno a los datos de China”, dice Adam Kamradt-Scott, profesor asociado especializado en seguridad sanitaria global en la Universidad de Sydney. “Aunque los problemas más amplios y lo que se hace cada vez más evidente es que hemos tenido varios países que no han implementado medidas lo suficientemente rápido”.

Sin embargo, informar cifras precisas es difícil incluso para países que históricamente han invertido en transparencia. Muchos países han tenido problemas con las pruebas adecuadas, lo que sesga los números oficiales de los infectados. Por un lado, la tasa de mortalidad en España e Italia es mucho más alta que el promedio, en 9 % y 12 % respectivamente, en comparación con menos del 2 % en Corea del Sur, no porque alberguen una cepa mortal del virus sino porque los casos leves no han sido probados, dice Mario Esteban, analista senior especializado en relaciones entre la UE y Asia Oriental en el Real Instituto Elcano de Madrid.

Aun así, la preocupación, dice, son las continuas dudas sobre los números de China dado su papel como fuente de la pandemia, incluso cuando intenta aumentar la “diplomacia enmascarada” enviando suministros a países afectados en el extranjero. “Existe una gran preocupación acerca de cómo esta opacidad dentro de China impidió una mayor coordinación y cooperación internacional”, dice Esteban a TIME. “Nadie cree en los números de China”.

Y no es tan solo fuera de China. El martes, el respetado ginecólogo de Beijing, Dr. Gong Xiaoming, criticó las afirmaciones “poco convincentes” del embajador de China en Francia de que las estadísticas oficiales eran precisas. “Muchas personas [murieron] que no fueron hospitalizadas a tiempo y, por lo tanto, no se calcularon en los datos totales”, publicó Gong a sus 4,7 millones de seguidores en el microblog de China, Weibo. “Cuanto más honesto eres, más confianza ganas”.

NB: Mientras, nosotros en Runrun.es seguimos en cuarentena. La mejor recomendación es QUEDARTE EN CASA.

Con el COVID-19 no se juega porque mata sin discriminación alguna.