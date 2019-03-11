Los Runrunes de Bocaranda de hoy 07.03.2019: MEDIO: Los temerosos - Runrun

MEDIO
¿LOS TEMEROSOS?
Los apoyos a la nueva, legal, y ajustada constitucionalmente, situación política del país, con una única y legítima Asamblea Nacional que ha seguido al pie de la letra de la Constitución de 1999 los pasos requeridos para declarar al presidente de dicha instancia como Presidente Encargado han provocado diferencias a lo interno de Caricom. El tiempo ha servido para que muchos de los votos siempre favorables al gobierno venezolano hayan pasado a la abstención o a una clara y rotunda negativa en varias instancias y votaciones recientes. En medio del secretismo y sigilo con que las islas califican hoy al régimen de Nicolás hay algunos desarrollos políticos que vale la pena observar. Hoy día Trinidad y Tobago está muy cerca de reconocer a Juan Guaidó como encargado de la Presidencia. Los intereses comerciales de T&T en materia de gas y petróleo lo han llevado a negociar préstamos con bancos estadounidenses, de los que tienen décadas como clientes, pero que los alertaron del riesgo que corrían si violaban las sanciones del Tesoro de los EE. UU.
LOS CAMBIOS: Barbados envió a su Primer Ministro y al ministro de Finanzas a Washington para renegociar un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La primera respuesta fue “nothing doing”, frase popular que significa “no hay posibilidades de éxito o de acuerdo”, hasta que se reconozca a Guaidó como el presidente encargado y en funciones oficiales de Venezuela. Otros dos países caribeños recibieron similar respuesta. Mañana están convocados a Washington varios gobernantes caribeños entre los que se cuentan los muy rojitos de St.Kitts, San Vicente y las Granadinas y Dominica. Esta prevista una invitación del Secretario de Estado Mike Pompeo para conversar con cada uno por separado.
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