Los Runrunes de Bocaranda de hoy 07.03.2019: BAJO: Los rusos - Runrun

BAJO

LOS RUSOS

Copio del último Informe Otálvora colgado en Runrun.es este segmento importante para conocer la perspectiva rusa en la ONU: “Desde el año 2017, la ahora exembajadora de Donald Trump en la ONU Nikki Haley, intentó llevar sin éxito la situación venezolana al Consejo de Seguridad. La situación ha tendido a modificarse. El 23ENE19, la delegación de Rusia intentó impedir que el “tema Venezuela” fuera tratado por el Consejo de Seguridad y pidió que se sometiera a votación resultando derrotada. Ese día “Venezuela” entró en la agenda del máximo organismo de la ONU. Un mes después, ya el Consejo de Seguridad está debatiendo posibles resoluciones sobre Venezuela. La crisis venezolana se convirtió en un problema global. Elliot Abrams confirmó el 01MAR19, que el “tema Venezuela” forma parte de los asuntos sobre los que regularmente conversan con los gobiernos de Rusia y China. De hecho, el “tema Venezuela” fue tratado por el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, en conversación telefónica con su homólogo ruso Sergey Lavrov del 02MAR19, como ya también había ocurrido el 12FEB19”.

NB: No he podido asistir a mis compromisos regulares en La Cola Feliz junto a Mariela Celis por Circuito Exitos ni al “Show de Bocaranda” por vivoplay.net debido a una Hepatitis A que me obliga a reposar por varias semanas. Hago esta aclaratoria ante las muchas preguntas que algunos se hacen atribuyéndola a censura por parte del régimen o de la radio, vistos algunos ejemplos recientes. Aprovecho la ocasión para recordarle al SAIME que como ciudadano tengo derecho a que me entreguen mi pasaporte venezolano -con las visas de EE.UU. y otros países- que me fue arrebatado por una funcionaria hace mas de seis meses “siguiendo instrucciones”. Ella me dijo: “ahora sabrá lo que es estar preso en su país”. Es una ilegalidad pues no tengo ninguna medida judicial que me prohíba salir o entrar a Venezuela.





