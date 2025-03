Andrea Galarraga: Las cifras dicen que el empoderamiento femenino es un buen negocio

“En la plaza de La Castellana había un grupo de chamos que eran niños de la calle, que habían tenido hijos en la calle y que se encargaban de robar a los motorizados del delivery. Y yo no pude con eso. No pude quedarme haciendo un trabajo y viendo cómo la violencia estaba en la punta de mi nariz”. Así recuerda Andrea Galarraga el momento que cambió su vida.

Fue después de esa vivencia, de ver esa violencia en las calles, que decidió irse a trabajar en La Vega, donde colaboró con un grupo de mujeres en una cocina comunitaria. Esa etapa fue para ella un punto de inflexión. “Ahí me enamoré del tema femenino, de cómo estas eran unas mujeres, que habían pasado toda su vida denigradas y sin mayor fe en sí mismas”.

Con una formación académica sólida y una amplia experiencia en sostenibilidad, comunicación y liderazgo, Andrea Galarraga es un ejemplo de cómo la pasión y el compromiso pueden generar un impacto significativo en las organizaciones y en la sociedad.

Su lucha por el empoderamiento femenino tiene raíces profundas en su propia historia. Luego de que su padre fuera asesinado, decidió dedicar su vida a proyectos que promuevan la convivencia y la igualdad. Para ese entonces trabajaba en Coca-Cola, en lo que considera que era la cúspide de su carrera, y se fue a trabajar como Head de Comunicaciones de Mercado Libre. En ese momento vio otra cosa que también la hizo cambiar su perspectiva,

Luego de haber trabajado con mujeres que han sido vulneradas en sus derechos más elementales, Andrea volvió a Coca-Cola y creó la Red de Empoderamiento Femenino un proyecto que sigue vigente y ha inspirado a muchas otras iniciativas en donde se potencia el manejo y crecimiento de mujeres emprendedoras a través del fortalecimiento sus capacidades administrativas con herramientas técnicas.

Andrea Galarraga es una líder apasionada por la sostenibilidad, la equidad de género y el empoderamiento femenino, con una sólida trayectoria en el ámbito corporativo y social. Es graduada en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Además, tiene una maestría en Marketing del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y un diplomado en Estudios de Sostenibilidad que cursó en el Tecnológico de Monterrey, en México.

A lo largo de su carrera profesional ha ocupado roles clave en empresas líderes como Coca-Cola y Mercado Libre. Su enfoque en la sostenibilidad y el empoderamiento femenino no solo se limita al ámbito profesional, sino que también está influenciado por sus experiencias personales.

Actualmente, se desempeña como directora de Sostenibilidad en la Fundación Venemergencia, donde ha impulsado iniciativas transformadoras que combinan la salud, la inclusión y el desarrollo sostenible. Su trabajo se centra en promover una cultura organizacional que prioriza la diversidad, la igualdad de oportunidades y el bienestar de las personas.

En entrevista exclusiva que concedió a Voces de Equidad, una iniciativa de Runrun.es que busca visibilizar la historia de mujeres que han impulsado espacios de trabajo equitativos, Andrea Galarraga compartió su visión, experiencias personales y los logros alcanzados en este camino.

Venemergencia es signataria de los Principios de Empoderamiento Femenino (WEPs) desde 2020, una iniciativa de la ONU que promueve la igualdad de género en el ámbito empresarial. Galarraga explica que este compromiso no es solo una formalidad, sino parte integral de la identidad de la organización.

Para Andrea Galarraga, el camino hacia la igualdad de género en una empresa comienza con un compromiso genuino desde el liderazgo. “Los temas de igualdad de género nacen en el liderazgo. Son decisiones que tienen que estar muy empalmadas con la visión y la misión de la empresa, y sobre todo, con los valores de los líderes que la dirigen”, afirma.

Venemergencia, es una plataforma de asistencia médica venezolana que se mueve alrededor de un claro propósito: “Dar acceso y cuidar la salud de todos los venezolanos”.

En Venemergencia, Galarraga ha impulsado una serie de medidas para promover la equidad de género. La empresa no es solo una organización comprometida con la salud y la sostenibilidad, también es un modelo de cómo la equidad de género y el empoderamiento femenino pueden transformar una empresa desde adentro.

“Las mujeres podemos ocupar cualquier espacio. Es más bien de lo que te propongas, tus capacidades, tu vocación, tus gustos. No a juro tienes que ser una cosa u otra. Lo que es importante es que no existan límites para ello. Una de las cosas que más me motivan es poder demostrarlo y hacerlo desde la materialización del éxito organizacional”.