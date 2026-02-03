Los bombardeos de Estados Unidos sobre Caracas en la madrugada del 3 de enero no fueron los únicos que estremecieron a la administración pública que guardaba fidelidad a Nicolás Maduro. Tras el arresto del hoy exgobernante y de su esposa, la diputada Cilia Flores, Delcy Rodríguez tomó el poder con el aval de Washington y aprovechó el remezón para ubicar a gente de su entera confianza en ministerios y organismos estatales.

Durante los primeros 30 días de su gobierno, Rodríguez anunció cambios en dos vicepresidencias sectoriales, siete ministerios y tres organismos estatales. Además, creó dos nuevos cargos y sustituyó, como primera medida, al responsable de su seguridad: al comandante de la Guardia de Honor Presidencial.

A través de decenas de Gacetas Oficiales, perfiles, publicaciones en redes sociales y fotografías, Runrun.es revisó la trayectoria de los funcionarios nuevos y salientes para determinar a cuál clan pertenecían. De esta manera se evidenció cómo la gobernante y su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reconfiguran el tablero del poder para su beneficio.

Todos estos movimientos les permitieron dejar desempleados a cinco funcionarios vinculados estrechamente a Maduro y a Flores. De ese clan, solo quedó un sobreviviente que terminó como un enroque dentro del Ministerio de Transporte: el general Aníbal Coronado Millán.

Los cambios –sin mencionar la sustitución de 12 oficiales superiores en mandos de las regiones militares, anunciada por el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional, general Domingo Hernández Lárez–, son apenas el comienzo de un movimiento en el que se esperan más cortes de cabeza. Y todavía falta por nombrar al titular de una cartera clave: el Ministerio del Petróleo, uno de los tantos cargos que Delcy Rodríguez tenía sumada a su posición de vicepresidenta.

En una segunda entrega, se mencionarán cuáles clanes buscaron reacomodarse tras la salida de Maduro de Miraflores.

El tablero económico de Delcy Rodríguez

En su primer mes de gobierno, Delcy Rodríguez no hizo más que reforzar los puestos en donde están sus mejores aliados: los vinculados a la economía del país. Por eso volvió a traer a la administración pública al ingeniero Calixto Ortega Sánchez –sobrino del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Calixto Ortega–, quien había sido desplazado en 2025 de la Presidencia del Banco Central de Venezuela por Laura Guerra Angulo, tía de Nicolás Maduro Guerra y hermana de la exesposa de Nicolás Maduro.

Aunque Ortega Sánchez no regresó al BCV, sí se convirtió en un funcionario del más alto nivel. Ahora es vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, uno de los varios sombreros que anteriormente tenía Dlecy Rodríguez. El ingeniero es una ficha de la gobernante desde 2014, cuando ella lo nombró cónsul de Venezuela en Houston y luego en Nueva York mientras llevaba la cartera de Exteriores.

Calixto Ortega Sánchez, a la izquierda, junto a Delcy Rodríguez durante la reunión de la comisión del Estado Mayor Agroalimentario, Pesca, Comunal e Industrial. Foto: Prensa Presidencial

Otra de las designaciones clave fue la de Luis Antonio Villegas, quien hasta hace unas semanas era titular de Comercio Nacional y hoy tiene las riendas de esta y de otra cartera con la que se fusionó: el flamante Ministerio de Industria y Comercio Nacional. La mezcla de estas dos instituciones hizo posible que Delcy Rodríguez despidiera a Alex Saab, el colombiano señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro y que estuvo preso en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.

Rodríguez le arrebató a Saab no solo el Ministerio sino también la presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva, que hoy ostenta Calixto Ortega Sánchez.

Villegas –que es licenciado en Ciencias y Artes Militares– llevaba años al frente de varios organismos y dependencias del Ministerio de Comercio Nacional antes de convertirse en titular de esa cartera en 2024: fue viceministro de Seguimiento y Control del Comercio y la Distribución y ocupó la presidencia de la Almacenadora Caracas C.A. y sus filiales en Carabobo y Puerto Cabello. También fue director general del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, SAPI.

Rodríguez le dio más poder a otra de sus pupilas: Anabel Pereira Fernández, quien está al frente del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior y es vicepresidenta de Comercio y Suministro Internacional de la Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en condición de encargada. Ahora, también es presidenta encargada de la Fundación Patria (organismo que gestiona los bonos del Carnet de la Patria), un cargo que ocupaba la hoy gobernante.

Pereira Fernández es abogada y especialista en gestión pública y finanzas. En 2021, Jorge Rodríguez la designó presidenta del Instituto Municipal de Crédito Popular de la Alcaldía de Caracas. Pasó por las oficinas de administración financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores entre el 2015 y el 2017, mientras Delcy Rodríguez era titular de la cartera. Cuando la hoy gobernante se marchó al Ministerio de Economía y Finanzas, Pereira la siguió y así se convirtió en presidencia del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade) y de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

Rodríguez, en el centro, junto a dos de sus pupilos: Anabel Pereira (derecha) y Calixto Ortega Sánchez (izquierda) Foto: Prensa Presidencial

Los otros enroques de Delcy Rodríguez

Un caso curioso entre los nombramientos es el de Juan Francisco Escalona Camargo, el capitán que se mantuvo en el círculo de confianza de Maduro gracias a ser una especie de ahijado de Carmen Meléndez, quien lo posicionó en distintos cargos vinculados al Ministerio del Despacho de la Presidencia durante los tres períodos en los que ella fue titular (2012-2013; 2015; y 2016-2017).

Entre 2013 y 2018 y gracias al aval de Meléndez, el conocido capitán Escalona fue director general de la Secretaría de la Presidencia, de la Oficina de Apoyo a la Presidencia y de la Oficina de Gestión Administrativa del Despacho del Ministro. También fue miembro de las juntas directivas de la Empresa Socialista de Producción y Desarrollo Agropecuario Maisanta y de la Empresa de Distribución de Productos e Insumos “Venezuela Productiva”. Además, se desempeñó como presidente de las fundaciones Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), Pueblo Soberano y Propatria 2000. Finalmente, se convirtió en comisionado presidencial para Proyectos Especiales de la Gran Caracas.

Carmen Meléndez, en el centro, acompañó a los hermanos Rodríguez (derecha) a llevar una ofrenda floral a la tumba de Hugo Chávez el pasado 5 de enero. Foto: Prensa Presidencial

Meléndez, que está al frente de la Alcaldía de Caracas que hace años llevó Jorge Rodríguez, es hoy una de las figuras más cercanas a la nueva presidenta, tanto así que el 23 de enero de 2026 denunció una campaña de noticias falsas conta la mandataria para minar la confianza que “el pueblo” tiene en ella. El 14 de enero, los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello y Meléndez informaron su regreso a la red X, desde que la red había sido bloqueada por Maduro.

Escalona Camargo es un militar y figura de confianza del chavismo desde que era edecán de Hugo Chávez. Es oficial del Ejército venezolano y miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Además, fue diputado suplente en la Asamblea Nacional.

El más reciente nombramiento de Rodríguez es el de su amigo Félix Ramón Plasencia González, que ahora es representante diplomatico de Venezuela en Estados Unidos. Este es un nuevo cargo, pues las relaciones entre Washington y Caracas están rotas desde febrero de 2019.

Plasencia – un licenciado en Estudios Internacionales, con estudios en Bélgica e Inglaterra– es un experto en negociación internacional y diplomacia. Trabajó en la Cancillería venezolana desde 1991 y coincidió con Delcy Rodríguez cuando la designaron agregada cultural de la Embajada de Venezuela en Londres y luego cuando la nombraron viceministra de relaciones para Europa.

Jorge Rodríguez también empleó a Plasencia mientras estuvo en la Alcaldía de Caracas: lo designó presidente de Fundapatrimonio y director de Relaciones Internacionales de su jurisdicción. En 2015, fue miembro del consejo directivo la Fundación Poliedro de Caracas.

Cuando Delcy Rodríguez llegó a la Cancillería, puso a Plasencia en distintas posiciones: viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía, responsable de fondos de la Unidad Administradora y director general del Despacho de la canciller y viceministro para Temas Multilaterales. Luego, pasó al Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, cargo que dejó para irse a la Embajada de Venezuela en China.

Las fichas de Jorge Rodríguez

Delcy Rodríguez, al centro y de negro, junto a dos de sus nuevas aliadas: la ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez (la primera a la derecha de la gobernante) y la vicepresidencia de Salud, Ciencia, Tecnología y Ecosocialismo, Isabel Iturria (a la derecha, de bufanda blanca y roja). Foto: Prensa Presidencial.

El hermano de la gobernante y presidente de la Asamblea Nacional, también puso sus fichas a jugar en el nuevo tablero del poder. Una de ellas es la flamante vicepresidenta sectorial de Salud, Ciencia y Tecnología y Ecosocialismo, Isabel Iturria, médica internista y especialista en salud pública que antes de asumir este cargo se desempeñaba como presidenta de la Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa.

No es la primera vez que Iturria, quien conoció a Jorge Rodríguez cuando ambos estudiaban Medicina en la Universidad Central de Venezuela, ocupa una posición de alto nivel. Ella, en 2013, fue la primera ministra de Salud de la era Maduro, aunque allí estuvo menos de un año.

En ese período al frente de la cartera ministerial, Iturria designó como viceministra de Recursos para la Salud a Nuramy Gutiérrez González, quien es hoy la nueva ministra de Salud de los Rodríguez. En esa época, y con el apoyo de otro ministro, Francisco Armada, Gutiérrez González también fue miembro del consejo directivo de varios organismos: Fundación Misión Niño Jesús, Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, Comisión de Contrataciones de carácter permanente, Comisión de Evaluación de Tecnología en Salud, Fundación Misión Barrio Adentro y Hospital Oncológico Luis Razzeti.

Con este nombramiento de Gutiérrez González, los Rodríguez desplazaron a otra ficha del madurismo: Magaly Gutiérrez, la exnuera de Cilia Flores (exesposa de Walter Gavidia Flores), una abogada que desde 2022 había tomado las riendas del Ministerio y roto la tradición de que el titular de la cartera fuese un médico o profesional de las Ciencias de la Salud. Desde la llegada del chavismo al poder, Magaly Gutiérrez fue la ministra de Salud que más tiempo permaneció en el cargo: tres años y 11 meses.

La nueva ministra de salud es una médica de amplia trayectoria que comenzó en la administración pública en 2006, con la coordinación de Clínicas Populares. Fue además presidenta del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” en 2020, en medio de la pandemia, coordinadora nacional del Sistema de Atención Oncológica y directora general de la Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa, cargo que estaba bajo la supervisión de Iturria.

Pero su lealtad al proceso ha sobrepasado los límites: en febrero de 2015, año en el que la oposición ganó las elecciones parlamentarias, Gutiérrez González fue designada por el Consejo Nacional Electoral de Tibisay Lucena como directora de la Oficina Regional Electoral de Distrito Capital, así como de sus finanzas.

Gutiérrez González dio otro zarpazo para acabar con el mando de la exnuera de Cilia Flores en el sector salud. Además de quitarle el Ministerio, también la sacó de la presidencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Allí designó a Carlos Humberto Alvarado, quien estuvo al mando de la cartera de Salud durante la pandemia del Covid-19.

La otra ficha de Jorge Rodríguez es Freddy Ñáñez, el exministro de Comunicación e Información que ahora es titular de Ecosocialismo, una cartera que va a tener mucho trabajo para aprobar los estudios de impacto ambiental de los nuevos proyectos petroleros y de explotación de minerales que se prevén en el país a partir de la aprobación de las nuevas leyes de Hidrocarburos y Minería.

Ñáñez es un agente de Rodríguez desde que este último era alcalde de Caracas y lo designó director de Fundarte. Luego, cuando Rodríguez tomó la Vicepresidencia Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, lo nombró ministro de Cultura (2016- 2017) y, más tarde, le heredó el Ministerio de Comunicación e Información y asumió la Presidencia del canal del Estado VTV. Allí estuvo hasta enero de 2026.

El nuevo ministro de Ecosocialismo tumbó así a Ricardo Molina, ingeniero forestal y político cercano a Hugo Chávez y, luego, a Maduro, que había llevado la cartera desde 2025 y que antes había sido ministro de Vivienda y Hábitat, así como de Transporte y Obras Públicas, además de ser diputado de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017.

¿Independiente?

Félix Plasencia, en el centro, posa junto al nuevo ministro de Comunicación e Información, Miguel Pérez Pirela (derecha) y el canciller Yván Gil (izquierda). Foto: X de Miguel Pérez Pirela.

Miguel Pérez Pirela sustituyó a Ñáñez en Comunicación e Información, una movida curiosa porque a este nuevo funcionario no se le vincula con ningún clan del chavismo. Pareciera que este es un nombramiento estratégico de una figura que, en el pasado, tuvo mucho éxito en la televisora del Estado –con el programa Cayendo y Corriendo– y que ha sido capaz de construir un vehículo de propaganda chavista a través de su propio medio digital: La Iguana TV.

Pérez Pirela es filósofo, experto en semiótica y narrativa política, con estudios en Francia e Italia. Fue director del Área de Sociopolítica y Cultura del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), adscrito al entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. En agosto de 2025, Maduro lo nombró coordinador internacional de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH) —fundada en 2005 por Fidel Castro y Hugo Chávez.

Pero los Rodríguez no fueron los únicos en mover sus fichas. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, puso a tres de sus acólitos entre esos nombramientos, incluyendo a su hija, Daniella Cabello, recién designada como ministra de Turismo. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, también agregó a uno de los suyos y una ficha de los Chávez acumuló un cargo adicional. Todo esto se conocerá en una segunda entrega de este reportaje.