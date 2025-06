“De eso no se habla”: Un espacio para visibilizar la diversidad sexual

En el marco del Día de la Diversidad Sexual, celebrado cada 25 de junio, la Universidad Central de Venezuela (UCV) se convirtió en escenario de un encuentro que apostó por la visibilización, la resistencia y el arte como herramientas de transformación social.

Bajo el nombre “De eso no se habla”, el foro reunió a activistas, artistas y académicos para debatir sobre la urgencia de garantizar los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en Venezuela, y cómo las expresiones culturales —especialmente el arte drag— han irrumpido en el espacio público como formas de protesta, identidad y celebración.

El evento contó con la participación de Jonah Sira, director de la ONG TransAFAB Venezuela; Tamara Adrián, primera diputada y precandidata presidencial trans en el país; Morella Alvarado, directora de Cultura de la UCV; y Wilner Fonseca, estudiante de Teatro mención Actuación en Unearte, quienes compartieron experiencias, reflexiones y desafíos sobre el lugar que ocupa la diversidad sexual y de género en los discursos políticos, las instituciones educativas y las prácticas artísticas venezolanas.

Durante la actividad estuvo presente el proyecto VIHVOS, iniciativa de la ONG País Plural con apoyo del Fondo Mundial y el PNUD, realizando pruebas rápidas de VIH y sífilis, entregando kits de prevención combinada con preservativos y lubricantes, y material educativo sobre las ITS.

Trans AFAB Venezuela es una organización no gubernamental creada por y para personas venezolanas. Durante el encuentro, Jonah Sira, su director, explicó que la iniciativa nació en el año 2022, en medio de un entorno hostil, donde muchas personas trans —especialmente jóvenes— no sabían a quién acudir para resolver dudas, denunciar violencias o simplemente conectar con otras personas que compartieran sus vivencias: “Representación de la sociedad civil porque surgimos de la base para defender nuestros propios derechos humanos”, dijo.

A través de un teléfono celular fue que comenzó esta comunidad. Mediante un grupo virtual comenzaron a circular preguntas sobre salud, discriminación, violencia familiar y acceso a derechos. Lo que empezó como un espacio informal se convirtió con el tiempo en una red de apoyo entre personas trans de todo el país, en la que se evidenció que los problemas que vivían no eran individuales ni aislados, sino estructurales y profundamente arraigados.

Además de conectar experiencias similares de exclusión en estados como Bolívar, Táchira, Mérida o Trujillo, Sira explicó que uno de los grandes hallazgos fue que las instituciones estatales estaban ausentes o simplemente no contemplaban mecanismos específicos para atender a la comunidad LGBTIQ+.

“Entendimos que el apoyo emocional no era suficiente para cubrir ciertas necesidades. Es decir, no cubría o no brindaba solución en el alcance de estos problemas. Si, por ejemplo, te discriminaban en el pueblo, con que te escribieran en el grupo tenías algún tipo de contención emocional, pero no resolvía que te discriminaran en el pueblo”, explicó.