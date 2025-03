Cáncer de cuello uterino gana terreno sin vacunación contra el VPH

En Venezuela diariamente se diagnostican 16 mujeres con cáncer de cuello uterino. Seis mueren todos los días.

Este 26 de marzo, Día Mundial de la Prevención del Cáncer del Cuello Uterino, es preciso recordar por qué esta enfermedad es un problema de salud pública en Venezuela y cuáles son las formas en que las mujeres pueden prevenirlo y tratarlo a tiempo.

Gabriel Pérez, cirujano oncólogo, ginecólogo y jefe del Departamento de Ginecología de la Clínica Prevención del Cáncer, alertó que el cáncer de cuello uterino es una “enfermedad de alto impacto en la salud de las mujeres venezolanas”.

“Es una enfermedad en la que principalmente los síntomas se dan en una etapa avanzada, y son sangrado anormal, algún flujo genital anormal, dolor pélvico. Pero se puede detectar de forma precoz con exámenes ginecológicos adecuados”, señaló Pérez en entrevista con Runrun.es.

El médico Gabriel Pérez explicó que el cáncer de cuello uterino se puede detectar en etapas preinvasoras, antes de que se desarrolle el cáncer como tal.

“Es importante que las pacientes hagan su chequeo ginecológico para detectar la enfermedad en una etapa preinvasora, para que pueda tratarse y evitar que progrese a un cáncer de cuello uterino”, explicó el especialista.

Por su parte, Juan Saavedra, gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), recordó que el cáncer de cuello uterino es la tercera causa de mortalidad en la mujer venezolana y es la segunda causa de incidencia de casos nuevos de cáncer en Venezuela.

“En Venezuela, por cáncer de cuello uterino, diagnosticamos todos los días 16 pacientes, y 6 mueren todos los días”, precisó el médico.

Saavedra explicó que cada mujer que muere en Venezuela por esta enfermedad pierde aproximadamente 20 años de vida saludable. Esto significa que una mujer que fallece por este tipo de cáncer está muriendo 20 años antes de cuando debería fallecer naturalmente.

El Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos recuerda la relación del virus del papiloma humano (VPH) con el cáncer de cuello uterino. Esta infección se transmite durante el contacto sexual y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de las personas se infectarán con el VPH durante su vida. Existen más de 100 tipos de VPH, seis de ellos son de alto riesgo oncogénico y dos de ellos (los tipos 16 y 18) causan alrededor de 7 de cada 10 de cada casos de cáncer de cuello uterino, precisa la organización.

Según el doctor Juan Saavedra, el cáncer de cuello uterino es totalmente prevenible a través de un esquema de vacunación contra el VPH que debe aplicarse en edades tempranas -entre los 9 y 14 años de edad- preferiblemente antes de iniciar una vida sexual.

“Si nosotros lográramos vacunar a las niñas y a los niños de 9 a 14 años, antes de que inicien la vida sexual activa, que ahora es más prematura, pudiéramos protegerlas en el mediano y largo plazo contra las cepas más importantes de cáncer de cuello uterino”, señaló el especialista en entrevista con Runrun.es.

En la página web de la SAV, Cáncer Venezuela, se detallan algunos consejos para las mujeres que pueden servir como métodos de prevención del cáncer de cuello uterino. Estos son:

No fumar, o dejar de hacerlo.

El médico Juan Saavedra recordó que en Venezuela actualmente no existe un esquema de vacunación masiva y gratuita contra el VPH. Las vacunas solo se consiguen en centros y consultas privadas donde los montos son inasequibles para la mayoría de la población.

“Algunas clínicas privadas la ponen, pero eso no va a tener impacto social. Para que una vacuna tenga impacto social debe cubrir por lo menos 75-80% de la población objeto. Y si eso no ocurre, no vamos a tener impacto significativo en salud pública en relación al cáncer de cuello uterino”, alertó el especialista.