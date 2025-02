Inicio

Donald Trump y el arte de cocinar pastichos al estilo americano

Redacción Runrun.es Hace 4 horas

En su “afán” de cumplir con las promesas que lo llevaron a alcanzar la presidencia de los Estados Unidos por segunda vez, Donald Trump ha generado mucha polémica en apenas tres semanas de gobierno con órdenes ejecutivas que abarcan temas como inmigración, protección de fronteras, cambio climático y diversidad, hasta la retirada de organismos mundiales como el Consejo de Derechos Humanos y la Organización Mundial de la Salud.

La seguidilla de 26 anuncios que ha informado Donald Trump desde el pasado 20 de enero pueden explicarse mediante el “Método Pasticho”, el cual consiste en superponer capa sobre capa, en este caso noticia sobre noticia, para que las primeras pierdan valor, se genere confusión y caos, y la opinión pública tenga muchos temas de qué hablar.

El “Método Pasticho” no es algo nuevo. El mismo responde al principio de la renovación, propuesto por el ministro de Educación Popular y Propaganda nazi, Joseph Goebbels, que consiste en emitir constantemente declaraciones y noticias a un ritmo acelerado, de manera tal que cuando el adversario responda, la gente ya esté interesada en otros temas.

Aquí el pasticho con todo lo anunciado por Donald Trump, tras asumir su cargo como el 47º presidente de Estados Unidos:

Primera capa – Migración y frontera

Donald Trump firmó una serie de medidas para frenar la entrada de inmigrantes por la frontera sur y acelerar las “deportaciones masivas” que prometió durante su campaña.

El mandatario estadounidense declaró una “emergencia nacional” en la frontera con México, además reinstauró una política utilizada en su primer gobierno la cual dejó a más de 70 000 migrantes varados durante varios meses en ciudades fronterizos con el país azteca, mientras estos estaban a la espera de solicitudes de asilo.

“Quédate en México” dejó sin efecto alguno la aplicación CBP One, programa que a través de citas le permitían a los migrantes iniciar su proceso migratorio de forma legal y segura.

Trump también revocó el Temporary Protected Status (TPS), el cual ofrecía protección temporal contra la deportación y un permiso de trabajo. Con esto, aproximadamente 600 mil venezolanos quedarán desprotegidos ante una posible deportación.

Donald Trump quiere también finalizar asuntos que, por cuestión de tiempo y recursos, no pudo culminar en su primer mandato, como lo fueron la reanudación de la construcción del muro fronterizo, por lo que ordenó “construir barreras físicas adicionales a lo largo de la frontera sur”.

Segunda capa – Trump contra el mundo

Tras la negativa del presidente colombiano, Gustavo Petro, de permitir la entrada a Colombia de dos aviones con inmigrantes colombianos, se elevaron las tensiones entre ambos mandatarios.

Petro exigía a Estados Unidos un trato digno para sus connacionales. En represalia, Trump ordenó imponer aranceles del 25 % a todos los productos colombianos y anunció que luego se elevarían a 50%, además de otras sanciones relacionadas con las visas de altos funcionarios del gobierno.

Petro no se quedó con eso y en respuesta ordenó “elevar los aranceles de importaciones desde los EEUU en un 25 %”. Sin embargo, “el impasse”, como lo calificó Colombia, fue superado al aceptar todos los términos de Trump.

Trump también tuvo altercados con México y Canadá. El mandatario firmó una orden ejecutiva que imponía aranceles del 25% a productos importados de México y Canadá y un impuesto del 10% a China. Estos impuestos al final no se concretaron, después de varias conversaciones.

En sus recientes alocuciones, también mencionó al gobierno de Panamá y afirmó que la nación centroamericana habría cedido el control del Canal de Panamá a China.

“China está manejando el Canal de Panamá que no le fue entregado a China, que le fue entregado a Panamá de manera tonta, pero violaron el acuerdo, y lo vamos a recuperar, o va a pasar algo muy poderoso”, dijo Trump.

En respuesta a la aseveración, el presidente pañameño José Raúl Mulino, a través de su cuenta en X dijo que “no había interferencia china en el canal”.

Luego, en una reciente visita de Marco Rubio a Panamá, el secretario de Estado calificó de “absurdo” que los buques de guerra estadounidenses paguen por transitar a través del Canal de Panamá.

En reunión con el presidente de Panamá, Rubio informó que acordaron no renovar el acuerdo comercial que mantenían con China y trabajar con la Marina estadounidense para “optimizar la prioridad en el tránsito de sus buques”.

Finalmente, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció en un mensaje en X que “el Gobierno de Panamá ha acordado no cobrar más tarifas a los buques del Gobierno de los Estados Unidos que transiten por el Canal de Panamá”.

Antes de juramentarse para su segundo periodo a la presidencia de los Estados Unidos, Trump expresó sus intereses sobre Groenlandia. En rueda de prensa, afirmó que no podía descartar el uso de la fuerza militar para controlar el territorio.

“Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional”, dijo Trump y añadió que el país europeo debería renunciar a su injerencia sobre el territorio para “proteger el mundo libre”. El mandatario amenazó con imponer aranceles a Dinamarca si no cede a sus pretensiones.

Mientras que, en el caso de Venezuela, Marco Rubio, secretario de Estado, mantiene una retórica confrontacional con el gobierno, habla con Edmundo González y encabeza confiscaciones de aeronaves en República Dominicana.

Tercera capa – Alto a la cooperación internacional

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la cual ha apoyado a países extranjeros bajo crisis humanitarias por más de 60 años, está en el ojo del huracán luego de que Donald Trump anunciara el cierre de la organización por presuntos hechos de corrupción.

“Se volvieron completamente locos, lo que estaban haciendo y el dinero que estaban dando a personas que no deberían recibirlo y a agencias y otros que no deberían recibirlo, fue una vergüenza, un fraude tremendo”, dijo el mandatario y agregó que el cierre debió hacerse “hace mucho tiempo”.

En rueda de prensa el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, informó que ahora él era el administrador interino de USAID, pero había delegado su autoridad a otra persona. Indicó que la agencia ya no sería un ente gubernamental independiente como lo había sido durante décadas y será administrada desde el Departamento de Estado.

Hasta el momento, se desconocen las medidas concretas y el destino de la USAID.

Cuarta capa – Garrote y zanahoria para Maduro

La llegada de Richard Grenell, el enviado especial de Estados Unidos para reunirse con Maduro en Caracas, dio mucho de qué hablar tanto en la oposición como en el gobierno.

Aunque fue una visita rápida, se pudo conocer por el mismo Trump que Nicolás Maduro aceptó recibir a los migrantes indocumentados y miembros del Tren de Aragua que estaban radicados en los Estados Unidos y que también aceptó suministrar el transporte de regreso.

Luego de la visita de Grenell, el gobierno venezolano liberó a seis estadounidenses detenidos, quienes volaron inmediatamente a suelo americano.

Recientemente, se conoció la incautación de un segundo avión perteneciente a Venezuela retenido en República Dominicana, a pesar del acercamiento diplomático entre Caracas y Washington.

Quinta capa – Fuera del Consejo de DDHH

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos se retira del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Las órdenes ejecutivas de Trump también exigen que se revise la participación estadounidense en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El mandatario también extendió la suspensión de entrega de fondos para la Agencia para los Refugiados Palestinos y congeló la ayuda para la misión de paz en Haití.

Funcionarios de la salud pública en los Estados Unidos recibieron la orden del gobierno de dejar de colaborar, con efecto inmediato, para la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, la medida requiere la aprobación del congreso, que el país cumpla con sus obligaciones financieras y que Washington lo anuncie con un año de anticipación.

Sexta capa – Solo existe masculino y femenino

Una de las órdenes más polémicas que ha dictado Trump en los pocos días de su gobierno es la declaración de que solo reconocerá “dos sexos, masculino y femenino. Estos sexos no son cambiantes y están basados en una realidad fundamental e incontrovertible”, dijo.

La orden afectará las comunicaciones gubernamentales con personas trans, la protección de los derechos civiles y el derecho a la identidad con pasaportes y visas. Además, puso fin a todos los programas que promuevan o apoyen la “ideología de género”.

Otra polémica que armó Trump es la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento, esto en referencia a la ciudadanía estadounidense que se concede automáticamente a cualquier persona nacida en el país.

Hasta los momentos, los detalles de esta orden no están claros, pues supone enfrentar varios obstáculos legales. En respuesta a esto, la Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos demandaron inmediatamente al gobierno de Trump por la orden ejecutiva.

Otros toppings

Elon Musk en el gabinete

El jefe de Tesla y SpaceX, Elon Musk forma parte del gabinete del mandatario estadounidense. Trump firmó una orden para que se cree el Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge, en inglés), un nuevo órgano consultivo destinado a reducir el costo del gobierno.

Doge tendrá una oficina con unos 20 empleados para la nueva agencia.

Cambio climático

Trump firmó el retiro de Estados Unidos del acuerdo climático de París, un pacto histórico diseñado para “limitar el aumento de las temperaturas globales”.

También puso fin al “Pacto Verde”, programa exclusivo de la administración de Joe Biden que tenía como objetivo regular la industria de los combustibles fósiles y limitar la contaminación.

Quiere controlar Gaza

Donald Trump declaró que Estados Unidos debía hacerse cargo de la Franja de Gaza y desplazar a toda la población palestina del lugar.

“Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza, y también la trabajaremos. La poseeremos y seremos responsables de eliminar los explosivos que aún no se detonan y de reconstruir Gaza para convertirla en una meca del empleo y el turismo”, dijo el mandatario.

Aunque Trump quiso hacer parecer la idea como una oportunidad de desarrollo económico para la región, lo cierto es que el control de Gaza es un punto álgido en el conflicto árabe-israelí que data de varios años, lo que generaría más caos y tensión.

Un artículo de opinión escrito por el periodista Ezra Klein para The New York Times titulado “No le creas” señala que en las primeras dos semanas de Donald Trump en la presidencia ha seguido la estrategia del ejecutivo de medios Steve Bannon, que consiste en abrumar a los medios de comunicación con informaciones de todo tipo con la finalidad de generar un efecto acumulativo y así impedir que surja una oposición coherente. “El punto es la inundación. El objetivo es el agobio”, se lee en el texto.

El análisis plantea que Trump enfrenta limitaciones constitucionales que le impiden ejecutar algunas de las órdenes que ha informado, por eso trata de inundar con noticias para intentar persuadir con cosas que no son ciertas o, al menos, deben pasar por un proceso de aprobación que no dependen solo de él.