Práctica de esposar a deportados en aviones ha sido frecuente

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

“Ellos son criminales, si”, dijo con una sonrisa la secretaria de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Es un gran cambio cultural en nuestro país ver a alguien que rompe con las leyes migratorias como criminal, pero eso es exactamente lo que son”, agregó la funcionaria del recién instalado gobierno de Donald Trump.

La portavoz de la Casa Blanca aseguró que todas las más de 3500 personas que fueron arrestadas esta semana por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por país en inglés), tienen un récord criminal porque entraron al país de manera irregular.

Según los planes de Trump, dichas personas serán deportadas próximamente y enviadas a sus países de origen, así como sucedió con ciudadanos colombianos recientemente, episodio que generó un impasse entre las administraciones de Estados Unidos y la nación neogranadina.

Ante la inminente llegada al aeropuerto Internacional de El Dorado en Bogotá de un vuelo procedente de Estados Unidos con colombianos deportados, el presidente Gustavo Petro se opuso a recibirlos por considerar que estaban siendo víctimas de atropellos por venir en una aeronave militar y esposados.

“No es la primera vez suspendemos vuelos de Estados Unidos con retornados colombianos. Lo hicimos el 5 de mayo de 2023 con la misma exigencia, los retornados se traen en vuelos comerciales y sin esposamiento”, dijo Petro en X.

Ante la negativa de Petro de recibir a sus compatriotas, a quienes el actual gobierno estadounidense calificó como criminales, Trump sacó los dientes.

El mandatario norteamericano anunció una serie de medidas y sanciones contra Colombia, incluyendo un arancel del 25% sobre todas las importaciones, prohibición de viaje para los ciudadanos colombianos y revocación de visas para funcionarios de ese país. Aunado a esto las citas para la visa estadounidense en Bogotá quedaron congeladas.

#LOÚLTIMO | Este jueves, 30 de enero, se reanudará la ventanilla de visados en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. La medida se toma luego de que a Colombia ingresaran cuatro aviones con connacionales deportados 👉 https://t.co/thwSrgNvOc pic.twitter.com/bc0Ivxa1PV — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 30, 2025

La nueva guerra fría, pero esta vez 2.0, se desató y Petro respondió con su única arma: la red social X, propiedad del administrador del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca, el magnate sudafricano Elon Musk.

“Su bloqueo no me asusta, porque Colombia además de ser el país de la belleza, es el corazón del mundo. Yo no estrecho mi mano con esclavistas blancos. Me informan que usted pone a nuestro fruto del trabajo humano un nuevo arancel, yo hago lo mismo”.

Petro pidió a los ciudadanos estadounidenses que viven ilegalmente en Colombia que regularizaran su estadía y ofreció su avión presidencial para repatriar a los colombianos deportados.

Pero horas más tarde, Trump ganó la pulseada. La misma Leavitt anunció que Colombia había aceptado todos los términos de Estados Unidos para repatriar a los extranjeros ilegales en aviones militares, sin limitación ni demora.

Leavitt anunció que el incremento arancelario estaba parcialmente suspendido, pero que las restricciones de visado para funcionarios colombianos seguirán hasta que “el primer avión cargado de deportados colombianos sea devuelto con éxito”.

Este martes 28 de enero, llegaron los dos primeros aviones con deportados neogranadinos, pero aviones de la Fuerza Aérea Colombiana.

El propio Petro divulgó unas fotografías en las que se observa a ciudadanos colombianos bajando de una aeronave sin esposas.

“Vienen nuestros connacionales desde Estados Unidos. Libres, dignos y sin estar esposados…el migrante no es un delincuente, es un ser humano que quiere trabajar y progresar”, escribió el presidente colombiano en X.

¡Libres, dignos y sin estar esposados, llegaron a Colombia nuestros connacionales desde EE.UU.! Cumpliendo el compromiso del presidente @petrogustavo, un avión de la Fuerza Aérea Colombiana trasladó a los connacionales deportados desde Estados Unidos, asegurando su retorno libre… pic.twitter.com/3bcha9iHqT — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 28, 2025

Al descender del avión, uno de los deportados fustigó la política de criminalización al migrante de Trump.

“Todos los que veníamos ahí solo queríamos salir de Colombia para buscar una mejor oportunidad, decir que somos delincuentes por cruzar la frontera puede tener sentido desde su perspectiva, pero llamarnos narcotraficantes o criminales es una generalización injusta”, reclamó.

Esposas comunes

“Lamentablemente, la práctica de esposar a las personas que vienen en esos vuelos es común”, dijo Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés).

“La justificación siempre ha sido que esos vuelos siempre vienen acompañados por personal de los Estados Unidos y, por lo tanto, lo hacen por seguridad”, añadió la venezolana.

“Los esposan son en aras de proteger la vida de los funcionarios estadounidenses que viajan en el mismo avión”, aseveró Madison González, experta en migración y magister en Geografía.

Jiménez indicó que las políticas de vuelos de deportación no son nuevas.

“Por muchos años se han venido realizando a diferentes países de América Latina y han recibido muchas críticas”, agregó.

González recordó que los países soberanos son soberanos y deciden quién entra y quién no a su territorio: “Estados Unidos tiene la costumbre histórica de regular la migración, para muchos países una persona que no tiene documentos no es ilegal, pero el gobierno estadounidense lo considera un delito”.

González sentenció que por convenios con el TLC (Tratado de Libre Comercio) y la lucha contra el narcotráfico, Colombia tenía ciertos privilegios con Estados Unidos, pero parece que eso llegó al final con la administración de Trump. La experta en migración calificó como desafortunada la gestión de Petro.

“El hecho de que no aceptara a sus connacionales estuvo mal, él debió recibirlos, quitarle las esposas, hacerse fotos y hacer un plan de reinserción con esas personas que fueron deportadas. Violó los DDHH de sus compatriotas al evitar que tuvieran el derecho de regresar a su país”, opinó.

González recordó que los vuelos de deportación no solo se dirigen a Colombia.

“También a Brasil desde el gobierno de Bolsonaro y continúan con el de Lula, de hecho, tienen un aeropuerto exclusivo para recibir a la gente en Belo Horizonte. Brasil tiene un plan para reinsertar a los migrantes, algo que no sucede con Colombia ni en Venezuela”, sumó.

Jimenez expresó que la mayoría de los repatriados en los recientes vuelos a Colombia han asegurado haber recibido tratos indebidos.

“¿Estas personas comparecieron ante un juez de migración?, ¿Tuvieron chance de apelar sus casos? No estamos seguros de que se esté respetando el debido proceso. La política es realizar deportaciones masivas sin tomar en cuenta casos individuales”, dijo.

¿Vuelos a Venezuela?

Los vuelos de repatriación de Estados Unidos a Venezuela quedaron suspendidos desde el pasado 13 de febrero de 2024, como respuesta a la decisión del entonces gobierno demócrata Joe Biden de reimponer sanciones a la empresa de oro, Minerven.

Caracas y Washington habían acordado reanudarlos luego de la firma del Acuerdo de Barbados en 2023. El primer vuelo salió el 18 de octubre, un día después de la rúbrica y trajo a alrededor de 130 hombres y mujeres, que fueron subidos a la aeronave con esposas y tobilleras.

En el tercer vuelo vinieron 112 hombres y 12 mujeres, a quienes al llegar al Aeropuerto Internacional de Maiquetía les colocaron un número, se les hizo un protocolo de identificación y fueron sometidos a pruebas de covid-19.

Hasta enero de 2024, unos 1800 venezolanos fueron repatriados en 15 vuelos de deportación, según la organización Witness at the Border, que lleva el registro del Servicio de Migración y Control de Aduanas de EEUU.

Jiménez recordó que no puede haber un vuelo de deportación si no es acordado entre el país de origen y el de destino.

“Con Biden se realizaron varios, así como se han realizado vuelos de deportación desde Europa. El gobierno de Estados Unidos podría estar negociando con terceros países en el caso de que la administración de Maduro no quiera recibir o no haya un proceso de negociación. Nos preocupa mucho que los ciudadanos venezolanos lleguen a otros países y que no se le respeten sus DDHH”, advirtió.

Gonzalez apuntó que, en el tema migratorio, los venezolanos habían tenido ciertos privilegios en función del lobby político que se ha hecho en Washington contra el chavismo-madurismo.

“Venezuela tiene una migración eminente política, porque la crisis se ha producido por una mala gestión política, el asunto es que en este momento no estamos en las prioridades de la agenda de Trump”, sentenció.

A juicio de Jiménez, el nuevo gobierno de Trump viene con una agenda antimigrante clara.

“Ha habido una narrativa muy deshumanizante que los criminaliza y que generaliza diciendo que todos los migrantes son delincuentes”, sostuvo.

González sentenció que Trump está pasando por encima de una condición humana.

“Trump está violando el derecho a migrar y el derecho a migrar es humano”, concluyó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.