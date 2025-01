“Intenta ser fuerte, pero está mal”: Carlos Valecillo sigue tras las rejas pese a un intento de suicidio

Carlos Valecillo ha vivido, en primera persona, la tortura que puede representar estar detenido en una cárcel venezolana. El preso político, de 34 años, atentó contra su vida en diciembre, pero sus compañeros de celda lo ayudaron.

En una carta dirigida a su madre, expresó el dolor que sentía al estar encerrado y manifestó que “no quería seguir sufriendo”. Su condición de salud no mejoró y estuvo hospitalizado en el Hospital Militar durante 15 días.

“Durante ese tiempo, no pude verlo ni verificar cómo estaba. Fueron días muy difíciles”, contó su madre, Isabel Ramírez, a RunRunes.

Después de su hospitalización fue devuelto al Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón. El estatus legal de Valecillo quedó en el limbo y aunque hay constancia de su estado físico y mental, continúa detenido.

Su madre clama por su liberación: “Mi única petición es que lo liberen, porque no hay razones para que esté detenido”, afirma. Añade que ahora las visitas son cada 11 días y en este mes solo lo ha podido ver dos veces.

“Él intenta ser fuerte, pero se ve que está mal. No merece estar en esas condiciones” , suplica su madre.

Los presos políticos se enfrentan a condiciones de reclusión inhumana: están hacinados, en una celda comparten colchón y no tienen posibilidad de salir al patio, tampoco se ejercitan.

En un reciente informe, presentado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), describen la situación de los recluidos como “grave”. La situación del hacinamiento no es nueva, pero en el caso de los presos políticos, se ha acentuado. En el documento la ONU afirma que en n el país hay 52 centros de reclusión, pero solo 35 están operativos.

Sumado a esto, carecen de alimentación adecuada y atención médica. Los familiares también han denunciado la tortura psicológica que viven dentro, como gritos o mensajes para desalentarlo y que pierdan la esperanza de salir de prisión.

Isabel Ramírez indicó que su hijo también está padeciendo de enfermedades gastrointestinales, esto debido a dos factores: la poca comida que reciben en el día y el exceso de picante que contienen los alimentos.

“Está padeciendo de dolor de estómago y tiene gastritis. Él necesita estar libre para que pueda mejorar porque ahí adentro no está bien”, añadió.

Además de esto, Valecillo tiene problemas para dormir y su madre comentó que el médico de la prisión le proporciona algunas pastillas para que pueda conciliar el sueño.

“Le dicen que está castigado y no puede ni ver la luz del sol y no sabemos por qué, si él no ha hecho nada”, confesó Ramírez.