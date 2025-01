“Mi hijo solo aporta al país”: Los sueños del joven médico Virgilio Laverde siguen encarcelados con él

Virgilio Laverde tiene cinco meses detenido y su sueño de ejercer la medicina también está pausado. El joven, de 25 años, y miembro de Vente Venezuela, fue detenido el 15 de agosto por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) afuera de su residencia, ubicada en la parroquia Catedral del municipio Angostura del Orinoco, en Bolívar.

Laverde recibió una llamada ese día de un amigo que pertenece a la Guardia Nacional Bolivariana. Le dijo: “Virgilio, te tengo un dato, y es que tienes una orden. Voy a tu casa para darte más información”, en cuanto bajó, estaba un vehículo con funcionarios del Estado, y desde ese momento, está detenido.

“Me enteré de que está detenido porque un compañero de él, de la UDO, me dijo que Virgilio no aparecía desde anoche”, cuenta la madre del joven a RunRunes.

Relató que minutos después de recibir el aviso, su hijo la llamó y le explicó que estaba en la sede del Cicpc de Ciudad Bolívar. “Yo me vengo de Upata hasta Ciudad Bolívar, y cuando llego, me indican que a mi hijo lo detuvieron ‘por política’ y que tenía una orden de captura”.

Dos días después, el 17 de agosto, fue presentado y lo dejaron en la sede del Cicpc. Al igual que otros detenidos en contexto poselectoral, a Virgilio lo están imputando por terrorismo.

Antes de su detención, Virgilio era un joven que amaba la vida y estaba comprometido con su país y su carrera. “Está preso por pensar distinto y eso no es un delito”, expresa su mamá.

Valverde está en los últimos años de su carrera y lo detuvieron una semana antes de su acto protocolar, y cuando iba a iniciar sus rotaciones. El día de la imposición de batas de la promoción número 94 de Médicos Cirujanos de la UDO, sus padres asistieron y una foto de Virgilio acompañó a todos sus compañeros de grado.

Dentro de la facultad de Medicina, su reputación es intachable, y sus compañeros lo describen como una persona “solidaria” y llena de “vida”

En diversas oportunidades, su madre se ha dirigido a la rectora de la Universidad de Oriente (UDO), Milena Bravo de Romero, para que la institución emita un comunicado que pueda contribuir con su liberación.

“Ella me ha dicho que no puede hacer nada”, declaró su madre. “No porque sea su mamá, pero mi hijo es inteligente y trabajador, él suma al país y no resta, él aporta al país. No debería estar detenido”.