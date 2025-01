Preámbulos a juramentación hicieron sonar el timbre de recreo

El pasado 7 de enero fueron apenas 14 de 40 alumnos que tiene el salón de *Rita. Al día siguiente, solo asistieron cinco, a raíz del ausentismo y la preocupación de algunos representantes sobre la tensión en las calles de Caracas a horas del anunciado acto de juramentación en la Asamblea Nacional. El colegio optó por activar la modalidad de clases online, una medida que tuvo réplica en otras instituciones capitalinas y también en el interior del país.

“Yo decidí no mandar a mi hijo al colegio esta semana porque me parece inadecuado estar en las calles en estos momentos. No me agrada que mi hijo vea a funcionarios encapuchados portando armas largas, los chamos no deberían estar expuestos a eso”, dijo Hernan*, padre de un alumno en otro plantel caraqueño.