Inicio

VenApp también se sumó a la campaña oficialista

Eili Córdova Hace 3 horas

A través de la aplicación ‘VenApp’, los usuarios reciben respuestas sobre procedimientos médicos, se les asignan medicamentos y también se publican vacantes de empleo

La aplicación “VenApp” no es nueva; se popularizó en 2022 con la promesa de ser “un puente” entre la población y las instituciones nacionales encargadas de diversos servicios.

Desde su introducción en Venezuela, han surgido muchas preguntas sobre su relación con el gobierno de Nicolás Maduro. Incluso, el dirigente venezolano fue el encargado de dar a conocer la nueva red social. En una alocución el 16 de marzo de 2022, durante el sexto aniversario de los CLAP, aseguró: “Venezuela va a tener su propia red social para el país y el mundo. Esperen su lanzamiento”.

Dicha transmisión ocurrió un día miércoles y tal como lo indicó, el viernes siguiente ya estaba disponible para descargar.

¿Roja rojita?

La aplicación desde su inicio ha suscitado interrogantes, especialmente por su intento de distanciarse del color rojo, identidad gráfica del gobierno. En sus redes sociales, también evitan referencias a propaganda partidista, lo cual plantea la pregunta: ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones?

Según un reportaje de Cazadores de Fake News, el creador de la aplicación es André Golabek, un brasileño que fundó Venquis S.A., una empresa de comunicación política que ha asesorado campañas en Panamá, Bolivia y República Dominicana.

Venqis, una compañía especialista en big data, ha sido acusada de estar involucrada con cientos de cuentas falsas que difundieron desinformación en apoyo a candidatos en Bolivia, gobernantes en Venezuela y funcionarios en Panamá, Bolivia y República Dominicana.

La investigación de Cazadores destaca que VenApp no fue desarrollada por venezolanos, sino por una firma panameña bajo la dirección de Golabek en Venqis.

La llegada de la aplicación representó la unión de otras plataformas que guardan relación con la administración de Maduro: La plataforma Patria y el Sistema 1×10 del Buen Gobierno. Ambas recopilan información de los usuarios y sirven como propaganda oficialista.

Lo que recopila VenApp

La aplicación se presenta como una opción para ayudar a los ciudadanos a solventar situaciones ligadas a los servicios básicos.

A través de ella, se pueden enviar reportes sobre fallas de electricidad, agua, averías telefónicas y ahora se conoce otras funciones: gestión en temas de operaciones quirúrgicas, entrega de insumos como medicinas y sillas de ruedas.

Y, a pocos días de las elecciones presidenciales, la “eficacia” de la aplicación parece haber alcanzado su mejor momento. Sin embargo, es una aplicación que puede ser invasiva los expertos alertas que se podría utilizar para obtener información que puede ser utilizada para fines electorales.

El experto en seguridad digital de Redes Ayuda, David Aragort, explicó que el hecho de que los reclamos están siendo atendidos a través de la aplicación de forma más eficiente de lo que podrían llegar a ser a través de otros canales denota que hay un interés “en usarla como herramienta para aumentar la popularidad del candidato oficialista, en un contexto electoral en el que la gran mayoría de las encuestas creíbles señalan al candidato opositor como favorito por un margen significativamente amplio”.

Aragort comentó que la aplicación, de acuerdo a su configuración, le exige a los usuarios una cantidad de datos como nombre, apellido, correo electrónico e incluso detalles más precisos como dirección y ubicación georreferenciada. En caso de ser una petición específica, exigen otro tipo de datos.

Esta información, de acuerdo a Cazadores de Fake News, “podría permitirle al gobierno venezolano microsegmentar al electorado, es decir, dividirlo en grupos muy pequeños a los que se le podrían dirigir mensajes personalizados en futuras campañas electorales, basándose en sus intereses, preocupaciones y necesidades”.

Sumado a eso, indicaron que los datos tienen alto interés partidista y electoral, los cuales pueden ser cedidos por sus usuarios e incluyen elementos como el número de Carnet de la Patria y el centro de votación asignado.

VenApp salud, ¿qué es?

Dentro de la aplicación hay un elemento que no estaba cuando se lanzó en 2022 y es VenApp Salud. No existe registro desde cuándo forma parte de la aplicación. Pero hace tres meses, en las redes sociales, se comenzó a publicitar con más frecuencia.

Un ejemplo es un video de Geomar Hernández, director del puesto de comando 1×10 de Caracas del Ministerio de Salud, en el que dice que la aplicación está gestionando plan quirúrgico nacional, el plan de neurocirugía y la entrega de sillas de ruedas y muletas.

Pese a esto, la mayor publicidad que existe de VenApp Salud está dentro de las instituciones de salud pública del país y el boca a boca.

¿Publicidad desde instituciones públicas?

Así fue el caso de Fiorella Rodríguez, de 29 años, quien llegó de Cumaná hasta el hospital de Charallave y fue remitida al Hospital Victorino Santaella de Los Teques, estado Miranda.

Una vez dentro, una empleada del hospital le recomendó descargar la aplicación y gestionar su caso a través de ella, ya que era “todo más rápido”.

“Llegué con la orden y comencé a buscar información. Después de ir de un lado a otro, una empleada del hospital me sugirió descargar Ven App y añadir mi informe médico. Me comentó que estaba funcionando el 1×10 y que sí me atendieron rápido”.

De acuerdo a las órdenes de su médico en Cumaná, necesitaba urgente una extirpación de la vesícula biliar debido a los grandes cálculos que tenía.

En la aplicación ingresó todos sus datos personales, incluyendo su dirección. La misma aplicación le generó una historia médica y esto le permitió moverse dentro de las instalaciones del hospital.

Descubrió que las personas que llegaban remitidas por Ven App tenían atención preferencial, a diferencia de las que no.

En cuestión de dos días, después de la revisión de exámenes médicos, fue remitida a la prueba cardiológica y a la de anestesia.

“Después de la prueba, me informaron que esperara una llamada el lunes o el martes, ya que al día siguiente era 5 de julio y era improbable que lo hicieran ese mismo día”, explicó.

Como le indicaron ocurrió, el lunes, 8 de julio, recibió la llamada que tenía la orden para su operación. Se sorprendió de la rapidez de la respuesta y se sorprendió más porque lo único que compró fue las gasas, un antibacteriano y los medicamentos para su tratamiento.

“Fue una operación de dos incisiones por medio de la laparoscopia. Fue rápido y me dieron el alta al siguiente día”, confesó.

Presión por parte de los empleados del hospital

Aunque “todo salió bien”, en la habitación fue frecuentada por dos empleados del hospital. Ambos le pidieron que dejara comentarios positivos del trato que recibió por parte de la institución en VenApp.

“Aún adolorida, dos personas del hospital me dijeron que sabía que fui atendida gracias a VenApp y me pidieron que por favor dejara comentarios positivos, porque de lo contrario podrían recibir un regaño”, añadió.

El caso de Rodríguez, de 29 años, no es el único en el Hospital Victorino Santaella. El día de su intervención quirúrgica, en el lugar estaban cinco personas que fueron remitidas por medio de VenApp Salud.

José Márquez, de 50 años, también fue operado por medio de la gestión de la aplicación móvil. “Yo no sabía que eso era así de rápido, sino que lo hubiese hecho antes porque tenía mucho tiempo padeciendo de la vesícula y esperando por la operación”.

Márquez se enteró por medio de un vecino que le comentó que, por medio de esa aplicación, atendieron a un conocido. El conocido le indicó que, quizás,” lo estaban haciendo porque es época de elecciones”.

“Mi hijo buscó en Internet cómo crear el reporte y por un video en TikTok lo hicimos. Después de eso, me llamaron y la chica que me atendió me dijo que mi caso había sido remitido y yo no sabía que era así de rápido”, comentó.

Márquez aseguró que desconoce el motivo detrás de la rapidez del servicio: “Pero creo que todo esto es porque se acercan las elecciones”, dijo.

Gestión de averías en tiempo electoral

La “eficacia” de VenApp no solo se limita a operaciones quirúrgicas, en las últimas semanas también se han encargado de responder solicitudes de averías en el servicio de Cantv.

Según los datos del Monitoreo de Servicios Básicos del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad del mes de abril de 2024, los estados con mayores incidencias de telecomunicaciones públicas en el país son Mérida, Táchira, Bolívar, Nueva Esparta y Zulia.

En estas entidades también son más frecuentes las averías y fallas. En la encuesta, destacaron que 87 % aseguró que han experimentado alguna avería con su servicio de internet o telefonía fija, bien sea producto de falla eléctrica o por falta de

mantenimiento.

Mientras que un 55 % afirmó que los casos tienen más de seis meses sin solución, algunos incluso aun pagando el servicio sin recibir nada a cambio.

Dentro de esta cifra estaba Josefina López, de 37 años, residente de Puerto Ordaz, estado Bolívar. Tenía dos años sin el servicio de Cantv y cuando hizo el reporte en VenApp todo se comenzó a gestionar más rápido.

“Un día me quedé sin tono y me dirigí a la sede de Cantv para dejar el reporte. Nunca vinieron”, relató

López mencionó que al regresar a la oficina, una empleada le sugirió usar la aplicación Ven App para hacer su reporte.

“Cuando llegué a casa, compartí la situación con mis hijas y descargamos la aplicación en el teléfono. Detallamos los problemas con la línea y, en cuestión de horas, el caso fue marcado como ‘asignado'”.

Además, comentó que recibió una llamada del programa 1×10 del Buen Vivir, informando que su caso había sido asignado y que dos técnicos de la empresa de telecomunicaciones visitarían su hogar en los próximos dos días para resolver el problema.

“El reporte fue asignado el 10 de julio y el 12 de julio llegaron los técnicos de Cantv, quienes repararon un cable roto”, destacó.

El 1×10 del Buen Vivir, según las fuentes oficiales, es descrito como una “iniciativa transformadora en la gestión pública de Venezuela”.

“Según lo que comprendí, el 1×10 es un programa que registra los casos de 10 personas atendidas mediante la aplicación”, explicó López.

Señaló que, para ella, hay poca información disponible sobre cómo opera el 1×10 y cómo usan los datos. “En situaciones de urgencia como esta, lo importante es que respondan y solucionen el problema, independientemente de la información que tengan sobre ti”, opinó.