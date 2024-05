Al árbol caraqueño le deben solícita transparencia

Para el biólogo y director de la ONG La Tierra se calienta, Ignacio Armas, el día del árbol en Venezuela para este 2024 cumple con el mismo patrón que se ve desde hace cuatro años: un aumento de la tala urbana y en ecosistemas protegidos sin información oficial de los gobiernos locales.

«Las talas han ido creciendo, evidentemente, por el desarrollo urbano y agrícola no supervisado y la falta del control de leyes que hay a nivel nacional . Tampoco hay un sistema de supervisión ambiental con las construcciones», dijo Armas en una entrevista a Runrun.es. «Este crecimiento es más evidente por la cantidad de denuncias que se hacen en redes sociales».

En una revisión al contenido digital de la red social X (Twitter), Runrun.es estimó que cada semana se publican al menos tres denuncias sobre el talado de un árbol o el riesgo de que un árbol sea cortado en la Zona Metropolitana de Caracas cada semana en lo que va de 2024.

Sin embargo, el director de La Tierra se calienta advirtió que existe un subregistro de la pérdida de árboles urbanos por la acción humana a nivel nacional.

«Esto pasa tanto en Caracas como a nivel nacional. Pero, pese a los reportes, no hay suficientes datos para hacer un estimado o un informe como organización. Las personas no reportan por miedo a represalias por parte de los gobiernos locales o porque no tienen toda la información exacta», reflexionó Armas.