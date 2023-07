Caleca: No seré candidato para barrer a la oposición, sino para unirla - Runrun

El aspirante independiente a la elección primaria prevé que las condiciones para los comicios presidenciales de 2024 empeoren, porque el Gobierno quiere que el país vuelva a la «mala crianza”

Considera que “nadie nos debe sacar de la ruta electoral”

Reyes Theis Paredes / @reyestheis

Andrés José de San Bosco Caleca Pacheco, (Caracas, 15 de julio de 1954) aspiraba ser presidente de la República en sus sueños juveniles, cuando con apenas 14 años era dirigente estudiantil de bachillerato y militaba en las filas del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. “Era la época del mayo francés, de los Beatles y de la guerra de Vietnam”, recuerda.

Su militancia en ese partido de izquierda lo llevó posteriormente a La Habana a estudiar y graduarse en Economía Política. Allí recibió un corto circuito ideológico. “Pensábamos que Cuba era una sociedad mejor que la nuestra, era nuestra visión. Era el influjo de la Revolución Cubana. Pero, era una dictadura pura y dura, y lo que es peor, es el totalitarismo”, expresa sobre su hallazgo.

En la medida en la que también se fue desencantando del MEP como proyecto político, sus sueños de ocupar la silla de Miraflores se desvanecieron hasta dejar la militancia en 1983. Pero nunca estuvo desconectado de la política y ocupó cargos de relevancia, como la Presidencia de la CVG Ferrominera Orinoco (junio 1993-febrero 1995) y la Presidencia del Consejo Nacional Electoral (marzo 1999-diciembre de 1999).

Dice que ya no es de izquierda: “Soy más de centro”. Está casado, tiene tres hijas. Dos viven en Venezuela, una es profesora de Biología del Instituto Pedagógico de Caracas, otra es egresada de la misma casa de estudios, pero se dedicó al mundo de la promoción de artistas y del espectáculo, y la otra es abogada y vive en Estados Unidos.

Andrés Caleca dice que quiere ser presidente, “no para barrer con la oposición, sino para unirla”. Sostiene que el Gobierno quiere que el país vuelva a «la mala crianza”, pero que “nadie nos debe sacar de la ruta electoral”. Reconoce que no tiene programa de gobierno, sino algunas ideas de lo que hay que hacer, “porque su programa será el de la oposición unida” y agrega que no les pide a los militares un golpe de Estado, “sino que sean neutrales”.

–¿Cómo ve los cambios que ocurrieron en forma sorpresiva en el CNE?

–Eso forma parte de la inexistencia de unas instituciones sólidas en Venezuela. Ese CNE fue designado violando la Constitución, que dice que debe estar integrado por 5 ciudadanos absolutamente independientes de militancia política y fueron designados tres rectores del Gobierno y dos de la oposición, por una Asamblea Nacional electa violando la Constitución, con una circunscripción nacional que no existe en la Constitución venezolana y es increíble que esa Asamblea inconstitucional nombre inconstitucionalmente a unos rectores del CNE y ahora los sustituye inconstitucionalmente también.

Forma parte de toda la debacle institucional del país. Había una vacante de (la rectora) Tania D´Amelio y nunca dejaron que subiera su suplente, una cosa insólita. Los hicieron renunciar a todos en el contexto de las elecciones primarias. Estoy convencido de que esta jugarreta forma parte de una política deliberada anunciada y en pleno desarrollo de sabotear las primarias. En ese momento se estaba evaluando la solicitud de la Comisión de Primaria para que el CNE ayudara en la supervisión y organización del proceso de primaria. El CNE estaba llegando a un acuerdo con la Comisión que permitía llegar a un número determinado de mesa electorales en todo el país, se estaba discutiendo los detalles últimos del uso de la plataforma tecnológica del CNE y el gobierno interrumpe el proceso obligando a renunciar a los rectores para torpedear las primarias.

Ese es apenas uno de los pasos. El Gobierno va hacer todo lo posible por implosionar a las primarias, hasta implosionar al CNE, para que como consecuencia la primaria tenga que ser autogestionada. Empieza a ratificar inhabilitaciones y a través de unos turiferarios por allí pagados, intentan inhabilitar a otros candidatos. Vamos a ver si me inhabilitan a mí también. Aquí pueden hacer cualquier cosa. En las elecciones de Barinas inhabilitaron a la esposa de (Freddy) Superlano que no ha sido funcionaria pública en su vida. Pueden hacer cualquier cosa, todo con la idea de hacer fracasar las primarias. Ahora tenemos la responsabilidad nosotros, el sector opositor que va a las primarias, de que esas primarias sean una realidad, poniendo toda la brasa.

–¿Qué pasa si terminan implosionando las primarias y no se pueden llevar a cabo?

–El Gobierno hará lo que tenga que hacer y nosotros haremos lo que tengamos que hacer. Nosotros tenemos que a ir las elecciones en una gran coalición nacional que derrote a Maduro. Que nada nos turbe ni nos espante. No hay que pisar peines del Gobierno. En Barinas hicieron algo similar, implosionaron la elección. Ya el CNE había dicho que Superlano había ganado y anularon las elecciones, y la oposición no pisó ese peine y una victoria que era de 26 votos se convirtió en una de 40.000 votos. Eso es lo que tenemos que hacer.

Nosotros tenemos un camino, felizmente nos pusimos de acuerdo en una ruta. Dejamos, por ahora, los bandazos estratégicos que nos han llevado ser abstencionistas, electoralistas, insurreccionistas, golpistas, dando tumbos durante 20 años. Entonces ahora nos hemos puesto de acuerdo en una ruta que es electoral y pacífica. Que nada nos saque de esa ruta. Si es con primarias con primarias, si es sin primarias, hay muchos otros métodos para escoger un candidato unitario. Haremos todo lo posible por la defensa de las primarias, defenderemos y pelearemos frente a cada inhabilitación de candidatos, pero que nadie nos saque de esta ruta. Lo que el gobierno quieres es que regresemos a la mala crianza, y que digamos, entonces en esas condiciones yo no participo.

Nosotros tenemos que participar en estas condiciones, no nos van a da dar otras, incluso nos van a coartar estas. Cada vez se va a poner peor, y tenemos que persistir en una estrategia, que es la unidad electoral para derrotar a Maduro. No tenemos una fuerza militar para desalojarlos a tiros, y por lo menos yo, no quiero entrarme a tiros y llevar a Venezuela a una guerra civil. Ya este país está destruido sin que haya una guerra, imaginemos si le metemos una guerra o una invasión extranjera. Nuestra estrategia es arrinconar al Gobierno y la estrategia de ellos es arrinconarnos a nosotros. Vamos a ver quién gana esta pelea.

–Benjamín Rausseo decidió no postularse a las primarias, y hay varios candidatos de la denominada Alianza Democrática que han decidido no ir a esa elección. Es decir, va haber una elección presidencial donde probablemente esté el candidato que salga de la primaria, y luego múltiples candidatos. ¿Cómo ve esas postulaciones en forma directa, sabiendo que la fragmentación opositora juega a favor de Maduro?

–Lo primero es que hay que reconocer que esta primaria es para escoger el candidato de un sector de la oposición. La oposición venezolana es muy grande y va más allá de sus partidos. Según las encuestas, los que se oponen al gobierno de Maduro es el 80% del país, pero la oposición partidista toda sumada no tiene sino el 20% de apoyo. Ese 60% hay que buscarlo. Si yo soy el candidato electo en las primarias, lo primero que haría es, luego de haber garantizado el apoyo de todos los que participaron en la primaria, ir a buscar el resto de los partidos de oposición que no participaron. Y luego, buscar ese ese 60% del país que son los opositores que no creen en elecciones, que no creen en ninguno de los partidos de la oposición, los chavistas traicionados y ese mundo variopinto que tiene gente de izquierda, de centro y de derecha, que está allí expectante. Porque la única manera de derrotar a Maduro es con una gran coalición nacional que sea capaz de generar una victoria electoral aplastante y capaz de defenderla y de gobernar después, que no será fácil. Quizás lo fácil será ganar las elecciones, por todo lo que tenemos por delante. Entonces hay que tener los pies sobre la tierra.

El candidato que resulte de este sector de la oposición, que aspiro ser yo, tiene que tener la suficiente amplitud, en primer lugar para unir a este sector. Que el triunfo en la primaria no signifique la disgregación posterior, sino que signifique la cohesión de este sector. Yo he leído unas cosas insólitas como “pienso ganar las primarias para barrer la oposición, no para unirla”. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo pienso ganar para unir a esta oposición y la que no participó en las primarias, y la que está desencantada de todo el mundo. Ese candidato tendrá que ser capaz de representar un programa de todos.

-¿Cómo es ese programa?

–Muchas veces me preguntan cuál es su programa de gobierno. Ninguno. Yo no soy candidato en este momento a la Presidencia, yo soy candidato a una elección primaria que busca unir a la oposición. Mi programa de gobierno será el de la oposición unida. El que le presentaremos al país en 2024. Tengo cinco ideas fundamentales que creo que es donde se debe enfocar lo que debemos hacer, pero el candidato unitario tiene que ser expresión de un programa unitario y para que pueda unir y representar a este mundo variopinto, tiene que ser muy centrado y con los pies la tierra de qué es lo que se puede hacer realmente en el próximo período, que será de transición y que requiere recuperar a Venezuela en su funcionamiento mínimo del aparato productivo, de la salud, de la infraestructura y la institucionalidad. La gran tarea de ese próximo gobierno va a ser poder sobrevivir como gobierno y entregar la banda presidencial en el siguiente período, en democracia, con un país recuperado y una institucionalidad sólida. Si lo logro, o el próximo presidente lo logra, pasará a la historia.

–¿Cuáles son esos cinco elementos a los que hace referencia?

–El próximo gobierno tiene que enfocarse en abatir a la pobreza. Vamos a recibir un país con el 82% de los ciudadanos por debajo de los niveles de pobreza, la mitad de ellos en pobreza crítica. La gente comiendo de la basura. No solo en Caracas. Hay que ir al interior, como lo estoy haciendo, y estoy viendo lo que está pasando. Hay una absoluta indefensión del ciudadano. Una pobreza en todo sentido, no solo de ingresos, que no tiene trabajo, ni salario, no tiene servicios, salud, nada ¿Cómo abatir la pobreza? ¿Repartiendo bolsas Clap? No hay manera de hacerlo, no hay subsidio para tanta gente. La única manera de abatir la pobreza es con trabajo digno, estable y bien remunerado ¿Y cómo se consigue trabajo para la mayoría de la población si el aparato productivo está destruido? Hay que recuperar el aparato productivo venezolano, el público y el privado.

¿Cómo lo vamos a hacer, si vamos a recibir un país endeudado, porque todo se lo han robado, con unas deudas no sabemos su magnitud y no cómo se contrajeron, pero además un gentío que nos debe una fortuna a nosotros? Veremos lo que vamos a recibir. Pero en todo caso, la única manera es abrir al país a la inversión extranjera de todo tipo, y la nacional que pueda haber, pero me temo que la nacional va ser muy poca después de 23 años de destrucción del aparato productivo. Hay que abrir el país al mundo. Integrarlo en el sistema financiero internacional, para que puedan fluir los capitales a Venezuela, recuperar el aparato productivo y solventar la pobreza de los venezolanos. Ese es el primer foco.

Pero, ¿cómo hacerlo con la infraestructura que tenemos? Te pongo un ejemplo, si mañana nosotros abrimos el país a la inversión extranjera y vienen los japoneses y compran Sidor y dicen que van a hacer una inversión de 10.000 millones de dólares para recuperarla, en lo que prendan los hornos se acabó la luz en Venezuela. ¿Cómo recuperar el aparato productivo con la infraestructura que tenemos? La generación de energía eléctrica no se va a resolver solamente con inversión privada. El Guri, Caruachi, Tocoma, las líneas de transmisión de 800 megavatios y las de 400 megavatios no son rentables, no hay capitalista que haga eso. Eso lo va a tener que hacer el Estado. Por eso me da risa cuando dicen que si voy a eliminar el Estado. Necesitamos mucho mercado, pero para que venga mucho mercado necesitamos mucho Estado.

Debemos empezar por desalojar a las bandas criminales del país, recuperar la infraestructura eléctrica, los puertos, aeropuertos y las comunicaciones. El tercer punto es la tragedia de la salud y la educación. La gente no tiene cómo costear la sanidad privada y sobre la educación, 3 millones de niños con edad de educación básica están fuera del sistema escolar. En 10 años somos la misma Venezuela analfabeta de Gómez. De 120 años atrás. Eso es insólito. Hay que meterle mano. Cuarto punto la institucionalidad. No puedes resolver lo anterior sino resuelves el problema del poder judicial, de la seguridad ciudadana y el quinto punto: te lo dije ya, que es mantenerse en el poder 6 años.

-Ese quinto punto tiene que ver en gran medida con el manejo de una Fuerza Armada ideologizada…

-Lo primero que hay que decir es que no sabemos exactamente qué Fuerza Armada tenemos, porque alrededor de la Fuerza Armada este gobierno ha generado unos muros infranqueables. Antes uno tenía contactos con la FFAA, había profesores civiles que daban clases en el Iaeden, los cadetes iban a la Universidad a recibir clases. Todos teníamos familiares militares, nos reuníamos, hablábamos. Ahora no. Ahora los militares no tienen pasaporte, se los quitan a ellos y a su familia. Los tienen vigilados, sometidos, eso es una caja negra.

Yo me temo que los ideologizados son los de la cúpula militar. Creo que la Fuerza Armada es mucho más que lo que dice la cúpula militar y tenemos varias muestras de ello. En este momento hay 185 militares presos por razones políticas. Algo está pasando ahí que no estamos viendo. Todos sabemos lo que está pasando con las solicitudes de baja. Tenemos una FFAA gigantesca en cuanto al funcionario que cobra y no se justifica con las necesidades de seguridad y defensa del país, pero absolutamente abandonada. La gente pide la baja o sencillamente abandonan. Son desertores. La lógica indica que ese no es un sector distinto al país. No son unos marcianos. Es una gente que vive aquí, que padece y sufre lo que está pasando y están obligatoriamente callados. Yo no aspiro que se volteen mañana y den un golpe de estado para tumbar a Maduro, sino que sean neutrales, creo que eso lo podemos lograr (…) También ha pasado que la FFAA ha abandonado su función para cumplir funciones civiles y la consecuencia ha sido la pérdida de la soberanía y la democracia. Sencillamente queremos que se dignifique la función militar. Queremos la mejor FFAA de América Latina, la más preparada, la más formada y la del mejor apresto operacional, pero en los límites de su función que es defender la soberanía.

–¿Hay algunos elementos que usted tenga en común o que lo diferencie con las propuestas de los otros candidatos a la primaria?

–Estamos de acuerdo todos en la línea general. Por primera vez estamos de acuerdo en que la ruta es electoral. (…). ¿En qué no estoy de acuerdo? En esa visión de los alcances de la elección y de la campaña. Esta campaña no es, a mi juicio, para elegir un líder de la oposición que va a barrer con el resto de la oposición. Esta campaña es para elegir un candidato que va a unir a la oposición y para unir a esa oposición hay que tener un candidato con esa amplitud. Esa es la razón por la que decido lanzarme, porque veo que cada uno de ellos son luchadores sociales extraordinarios y lo demuestran todos los días, sometidos a amenazas, chantajes, presiones, incluso agredidos como lo han sido María Corina y Henrique Capriles. Todos estamos sujetos a eso. Pero respetándolos, cada uno de ellos representan a una parcialidad política, Capriles representa a PJ, Prosperi a AD, María Corina a Vente Venezuela.

El plus de mi candidatura es que la unidad necesita un candadito independiente que los pueda representar a todos. Una coalición para ganar y otra para gobernar, que ningún partido se vea amenazado porque ganó este candidato y ahora me va a pasar por encima, sino que ofrece que todos podamos participar. Creo que allí radicará el éxito o no de esta candidatura, que logre convencer al resto del país y al resto de los candidatos que es una opción de unidad.