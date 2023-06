5 claves para entender el escándalo de la rabia y el trago - Runrun

Armando Benedetti y Laura Sarabia, dos fichas importantes en el Gobierno de Gustavo Petro, son los protagonista de uno de los mayores escándalos que involucra espionaje, chantajes, amenazas, abuso de poder y hasta financiamiento ilícito para la campaña presidencial

Insatisfacción por el cargo de Embajador de Colombia en Venezuela, abuso de poder, espionaje, una niñera, un robo, filtraciones de audios y el «dolor que deja el desprecio» fueron algunos de los elementos que se fusionaron para que detonara uno de los mayores escándalos en la política colombiana. escándalo

Armando Benedetti, el enviado de Colombia a restablecer las relaciones con Venezuela y Laura Sarabia, politóloga y exjefa de Gabinete de la Presidencia de la República, son los protagonistas del entramado que obligó a Gustavo Petro a despedir a dos fichas importantes en su equipo de gobierno.

Chantajes, amenazas, abusos de poder, 7.000 dólares robados y la supuesta entrada de dinero “mal habido” para el financiamiento de la campaña de Petro son también otros factores que se suman al escándalo que, de entrada, no es fácil de comprender, pero que en 5 claves vamos a explicar.

El triángulo Sarabia-Benedetti-Petro

Laura Sarabia llegó a Gustavo Petro a través de Armando Benedetti. Sarabia trabajó como secretaria privada de Benedetti y luego estuvo cinco años en el Congreso. En junio de 2022 llega a la campaña de Petro, siempre de la mano del exembajador de Colombia en Venezuela.

Para mayo de 2023, Forbes Colombia ya consideraba a Sarabia como una de “las fichas más sólidas en medio de una temporada de cambios en el Gobierno”.

Durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, Sarabia fue el puente entre los dos hombres. Su influencia escaló vertiginosamente hasta convertirse en la mano derecha del mandatario colombiano y su principal guía.

Por su parte, Armando Benedetti es un gran conocedor de la política colombiana, y 30 años de experiencia así lo confirman. Se ha paseado por el uribismo y el santismo. Según la prensa colombiana, siempre se ha mostrado más interesado por el poder y no milita con una ideología específica. Ha estado envuelto en varios casos de corrupción, y cuando vio la oportunidad de que Petro podía ganar la presidencia, se le acercó y se convirtió en su mano derecha durante la campaña.

La niñera, el polígrafo y el Clan del Golfo

El pasado mes de enero, Marelbys Meza, la exniñera del hijo de Laura Sarabia fue sometida a una prueba de polígrafo, instrumento utilizado para detectar mentiras, luego de que desaparecieran del apartamento de Sarabia 7 mil dólares en efectivo.

El hecho generó un gran escándalo en Colombia por el supuesto abuso de poder que implica someter a una trabajadora doméstica al polígrafo.

Sobre el dinero que se había “perdido”, Laura Sarabia explicó: “Sobre el hurto del que fue víctima mi familia (…) fue por una suma en dólares no superior a los USD 7000, correspondientes a pagos de gastos de viajes oficiales (…) y que nos son entregados en esa moneda extranjera”.

El pasado 27 de mayo, la Revista Semana publicó una entrevista que le hizo a Marelbys Meza, en donde contó que la policía se la había llevado detenida para realizarle tres pruebas de polígrafo con el fin de determinar si ella se había robado el dinero.

En la entrevista, Meza comentó que se sintió “secuestrada” porque no solo le arrebataron su celular y le dieron ingreso al palacio sin exigirle documentos, sino que también la acusaron —sin pruebas— de “ladrona” y la amenazaron de que iría “a parar a la cárcel”.

Una investigación realizada por el fiscal general de Colombia, Francisco Barboza, reveló detalles de cómo se abusó del poder político para investigar de manera irregular a las dos empleadas.

Según Barboza, tanto a Marelbys Meza como a la otra empleada las hicieron pasar en un informe de inteligencia como alias ‘la Cocinera’ y alias ‘la Madrina, colaboradoras de alias ‘Siopas’, un temido líder de las disidencias y cabecilla del Clan del Golfo.

La interceptación la realizaron desde el 30 de enero hasta el 13 de febrero, luego de esto se suspendió porque no se había encontrado nada que fuera de interés.

La historia de la niñera no termina ahí. Marelbys Meza, antes de trabajar para Laura Sarabia, también había sido la niñera de los hijos de Armando Benedetti.

En el año 2022, Meza también fue acusada de un robo de cinco millones de pesos de la casa de Benedetti y también fue sometida a la prueba de polígrafo.

Benedetti despidió a Meza al igual que lo hizo Sarabia, pero el pasado 14 de mayo, Marelbys viajó a Caracas para encontrarse con el exembajador colombiano en Venezuela. Ambos volvieron a Bogotá el 22 de mayo.

Sobre el viaje, Meza indicó que “no tenía nada que esconder” y aseguró que su relación con los Benedetti-Cobo fue netamente laboral.

Según versiones de la prensa colombiana, Sarabia acusó a Benedetti de tenderle una trampa y chantajearla con la publicación de la entrevista de la niñera a cambio de un ministerio.

El pasado 2 de junio, Gustavo Petro anunció la salida de Sarabia y Benedetti, “mientras se realizaban las investigaciones” pertinentes para aclarar la situación.

“Mi funcionaria querida y estimada (Laura Sarabia) y el embajador de Venezuela (Armando Benedetti) se retiran del Gobierno para que, desde el poder que implican esos cargos, no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación, que no nos corresponden a nosotros, sino que le corresponden a las autoridades competentes”, anunció el Petro.

Acusar al gobierno del cambio de interceptaciones ilegales es de tamaña irresponsabilidad. Ningún miembro del gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas. Mañana nos pronunciaremos sobre las decisiones que he tomado alrededor del caso del polígrafo — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 2, 2023

“Una humillación muy grande”

El escándalo se magnificó cuando la Revista Semana filtró un audio de Benedetti que correspondía a una conversación con Laura Sarabia, en donde le reclamaba el trato que ella y Petro le habían dado al dejarlo esperando durante al menos tres horas para reunirse, encuentro que al final no se dio. Según el audio, Benedetti afirmó sentirse “muy humillado” por no ser recibido como se merecía por Petro y Sarabia.

“Yo llevo cuatro horas sentado en una silla, me estaba muriendo de rinitis, tú no saliste nunca a un culo, yo llegué a las cinco y a las es que tú haces la llamada, tres horas después”.

“Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (…) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos”.

“Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusiera un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier (fue) una mierda Laura, de parte tuya y de parte del Presidente”.

Insatisfacción por el cargo

El pasado 5 de junio, luego de que se hiciera público el audio, Benedetti expresó a través de su cuenta en Twitter: “He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente (…)”.

He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 5, 2023

En el audio, Benedetti hace referencia a su insatisfacción por el cargo que le dieron luego de haber sido la mano derecha de Petro en la campaña electoral.

“Yo lo que quiero es hacer equipo contigo, estoy aburrido en Venezuela, tú sabes que eso no es lo mío. ¿De dónde tú sacas que yo estoy contento y tú eres la que está sufriendo?»

“Yo te lo digo con todo el cariño, es que las cosas tienen un sindéresis y el sidéreos, lo correcto es que yo estuviera en Colombia, trabajando hijueputa, no sé, donde te dé la hijueputa gana. No voy a competir contigo, no quiero competir contigo, no me ofrezcas un cargo del cual yo no tengo potestad”.

Audios filtrados sobre la campaña de Petro

En los audios filtrados a la prensa, Armando Benedetti le recordaba insistentemente a Laura Sarabia que él logró recaudar “15.000 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares)” para la campaña de Petro.

Benedetti dijo también que si él hablaba y contaba quienes financiaron su campaña en la costa atlántica, todos acabarían presos.

“No es mamando gallo (broma), no es amenaza, porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos”.

“Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las torres gemelas”.

Sobre el financiamiento de la campaña, Gustavo Petro salió al paso y negó que recibiera dicha cantidad de dinero de personas ligadas al narcotráfico. «No se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos».

Finalmente, Benedetti expresó que los audios que se filtraron a la prensa fueron manipulados y agregó que el ataque mal intencionado no era de su parte.

Los audios de @RevistaSemana han sido manipulados. Pido excusas al presidente @petrogustavo y a @laurisarabia por la agresión y el ataque malintencionado que NO viene de mi parte. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 5, 2023

La rabia y el trago

Tras los audios revelados donde se escucha al ex embajador Armando Benedetti amenazar con contar todo lo referente a la campaña de Petro, Benedetti aseguró a través de su cuenta en Twitter que “en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”.

He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 5, 2023

Este miércoles, 7 de junio, el exembajador nuevamente utilizó su cuenta en Twitter para pedirle a la Fiscalía de Colombia medidas de protección para él y su familia.

“Le pido a la Fiscalía que tome medidas urgentes para protegerme a mí y a mi familia. Tengo evidencia física de amenazas que hemos recibido de manera directa e indirecta provenientes de personas muy poderosas”, publicó en la red social.

Le pido a la @FiscaliaCol que tome medidas urgentes para protegerme a mí y a mi familia. Tengo evidencia física de amenazas que hemos recibido de manera directa e indirecta provenientes de personas muy poderosas. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 7, 2023

Luego publicó otro trino en donde informa que su salida del país no se debe a las supuestas amenazas que ha estado recibiendo. “Mi salida del país nada tiene que ver con las amenazas de las que hemos sido víctimas mi familia y yo. Salgo a cumplir con un compromiso familiar previamente adquirido. Estaré de vuelta el martes”, dijo.

Mi salida del país nada tiene que ver con las amenazas de las que hemos sido víctimas mi familia y yo. Salgo a cumplir con un compromiso familiar previamente adquirido. Estaré de vuelta el martes. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 7, 2023

