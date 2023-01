Gobierno no tiene cómo hacerle frente a exigencias salariales  - Runrun

Economistas consideran que la administración de Maduro carece de fondos para honrar las peticiones de los trabajadores venezolanos, quienes aspiran un sueldo promedio de $400 mensuales

Coinciden en que es necesario un aumento salarial, pero lo importante es ponerle freno a la inflación

@franzambranor

Apenas arrancó el año escolar, el pasado 9 de enero, los docentes venezolanos se lanzaron a las calles a exigir un salario justo. Aprovechando el ímpetu y la inconformidad de los educadores, también personal de la salud, empleados públicos, jubilados y pensionados se unieron a la protesta para solicitar al régimen de Nicolás Maduro un incremento del sueldo mínimo que desde marzo de 2022 está fijado en 130 bolívares, el equivalente hoy en día a cerca de 7 dólares mensuales.

Voceros de las manifestaciones, como Gricelda Sánchez, del Sindicato de Maestros, y Ana Rosario Contreras, del Colegio de Enfermeras de Distrito Capital, revelaron que los funcionarios adscritos a la nóminas del Estado están demandando un salario cónsono con la canasta básica alimentaria, que en diciembre de 2022 costaba 371 dólares, de acuerdo con Observatorio Venezolano de Finanzas.

“Lo que vimos en las calles fue movilización y ríos de gente que está dispuesta a luchar por sus reivindicaciones” Gricelda Sánchez, docente y dirigente sindical, reitera la exigencia de salarios dignos y alerta que sí hay recursos para los sueldos de los trabajadores. #16Ene pic.twitter.com/mxDj1Qt4Nt — PROVEA (@_Provea) January 16, 2023

Básicamente, los empleados públicos solicitan la dolarización de sus sueldos, en vista de que el bolívar pierde cada día su capacidad de compra de forma vertiginosa.

Tanto Sánchez como Contreras coincidieron en que el sueldo del trabajador venezolano debe oscilar entre los 300 y 400 dólares mensuales.

“Exigimos salarios y pensiones indexados al costo de la canasta básica” Ana Rosario Contreras, Colegio Enfermería Dtto. Capital, reitera que trabajadores, pensionados y más seguirán en las calles por derechos laborales. Alerta que no aceptarán convenios que violen sus derechos. pic.twitter.com/ZtWjRZmVoD — PROVEA (@_Provea) January 23, 2023

¿Está en la capacidad el gobierno chavista de asumir ese pago?

Según los economistas Luis Oliveros, Asdrúbal Oliveros y Tamara Herrera, el Estado no tiene capacidad para asumir el pago exigido por los trabajadores.

“El gobierno no tiene los recursos suficientes para hacerlo, en años anteriores hacía aumentos de salarios con frecuencia y ahora no los hace con la misma regularidad porque entiende que no puede, sabe que eso generará mayor inflación”, dijo Luis Oliveros.

Por su parte, Asdrúbal Oliveros sentenció que el Estado venezolano carece de los fondos para pagar un salario de $400 mensuales.

“Para cubrir sueldos y pensiones que oscilen entre 350 y 400 dólares, el gobierno tendría que desembolsar casi $30 mil millones, eso es equivalente al 50% del Producto Interno Bruto de Venezuela y el ingreso estimado del Estado para este año es de $27 mil millones”, indicó Asdrúbal Oliveros en un programa de Unión Radio la mañana de este miércoles 25 de enero.

Herrera sentenció que un sueldo de $400 al mes es difícil de honrar en Venezuela hasta en el sector privado.

“Es complicado que el gobierno pueda fijar el salario mínimo que cualquier trabajador se merece, menos aún el equivalente a una cesta alimentaria familiar. Tampoco los privados pueden establecer un sueldo básico de ese nivel”, indicó la economista.

Luis Oliveros sostuvo que tampoco el gobierno está en la capacidad de dolarizar la economía como lo exigen la mayoría de los trabajadores del sector público en Venezuela. Las sanciones económicas que pesan sobre la administración de Maduro por parte de Estados Unidos son una razón de peso.

“Siempre que los países se dolarizan deben tener algún tipo de contacto con la Reserva Federal estadounidense por temas de asistencia y sabemos que las relaciones con esa nación no están bien”, argumentó.

También, aseguró que el gobierno venezolano no tiene suficientes divisas para dolarizar.

“A Maduro no le conviene dolarizar, no puede dar bonos a cada rato y no puede aumentar el gasto público. Una cosa es tener déficit fiscal en bolívares y otra tenerlo en dólares, la única manera de cubrirlo es con más dólares y Maduro no tiene la máquina para imprimir dólares como lo hace el Banco Central de Venezuela con los bolívares”, explicó.

De acuerdo con Asdrúbal Oliveros, el gobierno tuvo recursos suficientes en el pasado para hacer un ajuste salarial considerable, pero ahora ese incremento rondaría a lo sumo los $50.

“El Ejecutivo tiene las herramientas con las cuales pudiese realizar un ajuste, ya vamos para un año sin aumento de sueldo, nadie puede sobrevivir con menos de 10 dólares mensuales, es probable que el salario se lleve a $50 y buena parte de ese aumento podría ser en bonos”, opinó.

Luis Oliveros sentenció que noviembre y diciembre de 2022 fueron episodios de una inflación alta en Venezuela y por ello es perentorio un aumento de salario para la masa laboral.

“Creo que el gobierno va a aumentar el sueldo, pero yo no esperaría un incremento muy grande, considero que estaría en los 30 y 50 dólares”.

LEA Protestas laborales amenazan con reventar la burbuja

Frenar la inflación es urgente

Para Asdrúbal Oliveros, el mejor premio que se le puede dar a un trabajador venezolano, además de un aumento salarial, es detener la inflación.

“Es necesario construir un plan macroeconómico, de nada sirve aumentar el sueldo sin controlar la inflación, los precios en dólares han subido más de 50% en los últimos meses, la propia vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, dijo que 2022 cerró con 234% de inflación”.

Herrera indicó que los salarios deben subir sustancialmente, pero ello debe planificarse con un esquema que corra en paralelo con el fortalecimiento de la economía.

“Solo una economía fuerte es capaz de dar empleo, solo una economía fuerte puede pagar tributos razonables para dar sostenibilidad a la gestión fiscal y seguridad social”, abundó.

Herrera añadió que el fortalecimiento de la economía es posible incluso en medio de las sanciones.

“El fortalecimiento de la economía implica cambios de fondo para parecernos más a países que atraen inversiones en cantidades considerables”.

La economista indicó que el gobierno de Maduro debería aprovechar la flexibilización de las sanciones producto de la mesa de diálogo en México para corregir el entuerto económico.

“El país necesita transparencia sistemática en toda la gestión pública y desempeño económico; un sistema de seguridad jurídica sin riesgo para arbitrariedades; acuerdos comerciales y de inversión sólidos; respeto inequívoco y sin ambigüedades de la propiedad privada y desarrollo de un mercado de capitales profundo, que financie tanto al sector público como al privado”.

Conflicto seguirá por exigencias salariales

Para Freddy Cañas, coordinador del Observatorio de Conflictividad Laboral del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), las protestas por mejoras en los sueldos continuarán.

“Las manifestaciones van a seguir, ya que el gobierno, el cual es el máximo empleador en Venezuela, no ha aportado ninguna solución, por el contrario continúa con su política de amedrentamiento contra aquellos que salen a la calle a protestar”.

Según Asdrúbal Oliveros, es evidente el deterioro del salario en la administración pública.

“Los trabajadores tienen que tener un aumento, el sueldo es precario y creo que si no se toman los correctivos, los niveles de conflictividad se van a mantener”.

Herrera consideró que el tiempo apremia para quienes devengan un sueldo mensual inferior a 10 dólares. “Todos los actores lo deberían tener presente, tanto los que negocian en México (gobierno y la plataforma unitaria) como el resto de la sociedad”.