3 x 3 I  Quien resulte presidente en Brasil deberá ser pragmático   - Runrun

Analistas consideran que el vencedor de la segunda vuelta el venidero 30 de octubre en el vecino país tendrá que luchar contra la polarización y hacer alianzas a lo interno para garantizar la gobernabilidad

Coinciden en que al madurismo le conviene que gane Lula, pero aclaran que este no será ni sombra de quien gobernó a Brasil entre 2003 y 2010 porque está obligado a despojarse de radicalismos

La jornada electoral del pasado 2 de octubre en Brasil no transcurrió como la pronosticaban las encuestas. El candidato por el Partido de los Trabajadores a la presidencia de la República, Luis Inácio Lula Da Silva, no consiguió la victoria en primera vuelta y se deberá medir en una segunda el 30 de este mes al actual mandatario y abanderado de la derecha, Jair Bolsonaro.

El izquierdista Lula obtuvo el 48% de los votos y se quedó a escasos tres puntos de ganar en primera vuelta, mientras que Bolsonaro sumó 43%, echando por tierra las predicciones de las encuestadoras que lo daban con un techo de 34%.

Ahora Lula y Bolsonaro buscarán captar a los votantes de Simone Tebet del Movimiento Democrático Brasileño, quién sacó un 4% y llegó de tercera en los comicios y de Ciro Gomes del Partido Democrático Laborista (3%), además de los abstencionistas e indecisos que representaron en esta ocasión poco más de 5 millones de personas.

Gomes brindó un tibio apoyo a Lula luego de la elección. “En estas circunstancias, votar por él es la última salida”, declaró a los medios el ex candidato sin mencionar el nombre de Lula.

Por su parte, Tebet, una declarada opositora a Bolsonaro, aún no ha dicho a quien respaldará.

Aunque de nuevo las encuestas y los analistas dan ventaja a Lula en la recta final de las elecciones, Bolsonaro consiguió un claro respaldo en el Congreso con 96 escaños. De ganar, el expresidente de izquierda tendrá un parlamento en contra.

La derecha, no necesariamente bolsonarista, también se impuso en las elecciones de gobernadores. De 27 estados que tiene Brasil, solo tres quedaron en manos de Lula, el resto respaldo la opción derechista y aún quedan 11 por definirse.

En Runrunes conversamos con los internacionalistas Elsa Cardozo, Félix Arellano y Mirna Yonis quienes analizaron los pasados comicios y el eventual futuro político de Brasil:

¿Qué sucedió con las encuestadoras en Brasil que estuvieron lejos de la realidad?

Elsa Cardozo: «Pese al resultado más apretado de lo vaticinado, lo de Lula sigue siendo importante porque es primera vez en la historia de Brasil que un candidato opositor pasa a la segunda vuelta con más apoyo que el presidente en ejercicio. Es difícil vaticinar lo que pasará en segunda vuelta, lo cierto es que Bolsonaro genera más rechazo entre los electores, es complicado que alguien que no haya votado lo haga por Bolsonaro el 30 de octubre»,

Félix Arellano:» Las encuestas no son la panacea, no son la verdad absoluta, son una tendencia, habría que ver cuál fue el detalle técnico que falló en Brasil, pero eso también ha pasado en Colombia, Chile y Perú. Creo que la conclusión de esto es que el bolsonarismo sigue teniendo vida y para la segunda vuelta quien está en el poder es Jair Bolsonaro, es decir, tiene más posibilidades de prometer cosas y de manipular que el que está en la oposición».

Mirna Yonis: «Hay varias consideraciones sobre el trabajo de las encuestadoras, a veces estas no prestan atención a elementos históricos, geográficos y poblacionales; no hacen seguimiento de otras variables que conceden otras aproximaciones. Los resultados que se tienen hoy en día pueden incidir en lo que pasará el 30 de octubre. No creo que en segunda vuelta haya una diferencia muy grande entre uno y otro. En Brasil hay una marcada polarización y no solamente es en la política, también es a nivel socioeconómico, social e industrial».

¿Cómo queda la gobernabilidad para quien resulte presidente si la polarización también está presente a nivel de Congreso, Senado y gobernaciones?

Elsa Cardozo: «Cualquiera de los dos deberá enfrentar un escenario complicado debido a la situación económica que vive Brasil, además, el ambiente polarizado con descalificaciones de lado y lado tiende a dificultar la gobernabilidad. A Lula le perjudica el hecho de ser minoría en las dos cámaras del Congreso y la presencia de factores de extrema derecha y centroderecha en este».

Félix Arellano: «En este sentido, son fundamentales la alianzas y éstas parecieran más sencillas para Lula porque tanto Simone Tebet como Ciro Gomes son opositores a Bolsonaro. El talante de Bolsonaro es mucho más agresivo y le va a tocar negociar, porque pareciera que es de este tipo de individuos que cree que negociar es capitular. Hay que tomar en cuenta que los que quedaron en tercer y cuarto lugar son candidatos de centro opuestos al actual gobierno y Lula tuvo la habilidad de nombrar como segundo en su fórmula a un conservador (Geraldo Alckmin) y eso le abrió camino entre los moderados».

Mirna Yonis: «La situación no será fácil y la polarización es una característica de los países latinoamericanos y en alguna medida los caribeños porque hay necesidades no satisfechas y expectativas que han sido distorsionadas. Ganando uno u otro puede generarse conflicto, especialmente en las regiones. Brasil es un estado federal con entidades autónomas y si el país está dividido, al presidente no le será fácil gobernar».

¿Qué repercusión puede tener una victoria de uno u otro en la región y específicamente qué efecto puede tener en Venezuela?

Elsa Cardozo: «La relación de Bolsonaro con Venezuela estuvo marcada por el rechazo al gobierno de Maduro y el respaldo a la administración interina de Juan Guaidó. Con Bolsonaro quedaría esperar una posición similar u otra más pragmática en la que se adecue a los tiempos».

«Bolsonaro tuvo durante su mandato una política exterior basada en sus propias relaciones, en una primera fase con el gobierno estadounidense de Donald Trump y luego en una especie de aislamiento de la región. Hay tensiones con Argentina que han significado la imposibilidad de avances con Mercosur. De ganar Bolsonaro, hay que ver si el pragmatismo sirve en un panorama donde Brasil está aislado y cuánto interés tiene de participar en los cambios que se están produciendo en la región. Es notable que ni Bolsonaro ni Lula han sido muy explícitos en cuanto a política exterior. A Lula le va a tocar ser muy pragmático y evitar las confrontaciones para buscar alianzas en la región, lo que para el gobierno de Maduro podría traducirse en un debilitamiento de la causa chavista».

Félix Arellano: «Hay que diferenciar entre el presidente de Brasil que le conviene a Maduro y a Venezuela. El que le conviene a quienes están en Miraflores obviamente es Lula, pero no es el Lula del gobierno anterior. Lula creo que se va a mantener lejos de radicalismos porque eso le podría generar una crisis institucional. Lula sabe que no tiene mayoría en el Congreso y en las gobernaciones. Es posible que trate de hacer alianzas en el parlamento para dividirlo y hay mucho precedente de salto de talanquera en Brasil. A la oposición venezolana en principio le convenía Bolsonaro, pero este ha tenido posiciones heterogéneas durante su administración como su apoyo a Rusia en la guerra».

Mirna Yonis: «De ganar Lula, muchos han advertido que esto podría significar un resurgimiento de los movimientos de izquierda y progresismo en América Latina, algunos lo llaman la ola rosada, porque son rojos, pero ya no tan radicales y allí hay que incluir a Gustavo Petro en Colombia. Lula no creo que esté en la capacidad de sostener un radicalismo absoluto como en la era de Hugo Chávez y especialmente por la polarización que hay en Brasil. El cambio geopolítico se está dando a nivel global y los nuevos gobiernos en la región configuran tendencias alternativas. Por su parte, creo que Bolsonaro a partir de esta experiencia tendrá que buscar más alianzas y alejarse del radicalismo en función de sostener la gobernabilidad».