Caraqueños caminan buscando los mejores precios de la lista escolar - Runrun

Para equipar a los estudiantes para el regreso a clases con al menos dos mudas de uniforme formal, el de deportes, dos pares de zapatos y una lista escolar, se necesitan al menos 150 dólares, en promedio y con los precios más bajos

El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido (Cavedid), Roberto Rimeris, advirtió el pasado 29 de agosto que las empresas de uniformes se redujeron en un 93,75% en los últimos 20 años

Antonio Hannawi, director principal de la cadena de librerías El Mundo del Libro, aseguró que el 80% de las librerías venezolanas han cerrado en los últimos años

Texto y fotos: @Andrea_GP21

Como cada año, los padres deben realizar las compras de uniformes y la lista escolar para el inicio de clases, que de acuerdo con la vicepresidenta sectorial para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez Ramírez, será entre el 5 y el 12 de octubre.

Pantalones, faldas, chemises, zapatos de vestir y deportivos, más una lista escolar según el grado académico de cada estudiante son algunas de las compras que deben realizar los padres cada año para sus hijos. Y si quieren conseguir los mejores precios, los representantes deben caminar por toda la ciudad para comparar.

¿Cuánto cuestan los uniformes escolares?

En el caso de los uniformes, los precios varían drásticamente del este al oeste de la ciudad. En un recorrido realizado por Runrun.es en diferentes tiendas de venta de uniformes escolares, se evidenció las diferencias en los costos.

Hacia el lado este de la ciudad, y dependiendo de las marcas, los precios son más elevados que en el resto de la capital. Por ejemplo, en una tienda ubicada en el municipio Chacao, una chemise blanca puede costar 18 dólares la más económica.

Caminando hacia el centro de la ciudad, los precios van bajando, pero se consigue menos variedad de los productos. En una tienda de La Hoyada, se encontraron prendas de uniformes mucho más económicas que en el este, pero había mucha menos variedad de marcas. Una chemise cuesta aproximadamente 7 dólares.

En el oeste, específicamente en Propatria, una de las tiendas tenía gran variedad en tallas de los uniformes y precios. Las chemises más económicas tienen un costo de 6,5 dólares. Los precios pueden variar según las marcas y las tallas.

¿Cómo resuelven las familias la compra de los uniformes?

Adriana L. vive en El Tigre, estado Anzoátegui, pero tiene planeado mudarse a Caracas, donde vive su esposo, para el inicio del año escolar. Tiene dos hijos y ambos cursan la primaria.

Adriana contó que junto a su esposo ha ido comprando los uniformes y útiles escolares de sus hijos con anticipación. También, dijo que se le ha dificultado comprar algunas cosas porque los comercios todavía no se habían abastecido.

“No he podido comprar todo aún, en parte por la falta de dinero, pero también porque muchos negocios aún no se habían abastecido con artículos escolares, entonces mucho de lo que le pidieron a mis hijos no lo he podido encontrar”, dijo Adriana.

“Cuando comenzó la pandemia, uno de ellos entró a primer grado. En esa época no hubo la necesidad de comprarle uniformes. Solo le había comprado una muda de uniformes y entonces está prácticamente nueva, porque él no asistía todos los días (…) Por los cambios de talla tengo que comprarle todo nuevo”, contó.

Con respecto a su hijo menor, dijo que le compró una muda de uniforme para la graduación de preescolar a primer grado. Sin embargo, debe adquirir más chemises, pantalones y zapatos nuevos.

Más costoso para los más pequeños

Especialmente en niveles como preescolar y primaria, a los padres les entregan listas de útiles escolares que deben adquirir para que sus hijos puedan trabajar con distintos materiales durante todo el año.

Artículos de la lista escolar en una librería en Catia, Caracas

Runrun.es tuvo acceso a una lista de útiles escolares de un niño que cursará cuarto grado de primaria en un colegio privado. Con lista en mano, se acudió a dos librerías en Caracas, una ubicada en Catia y otra en Chuao, con la intención de comparar los precios.

Los precios de cuadernos, creyones, marcadores y otros artículos de papelería varían mucho dependiendo de la marca. A veces, las listas de útiles especifican una marca en particular.

Artículos de la lista escolar en una tienda del centro de Caracas

Esforzarse para comprar zapatos nuevos

Caminando por bulevar de Catia, Runrun.es visitó una zapatería para verificar los costos de los zapatos escolares. Tanto los de diario como los deportivos pueden costar entre 10 y 35 dólares.

En otra tienda que cuenta con varias sedes en la ciudad, los zapatos formales pueden costar hasta 40 dólares, mientras que los deportivos cuestan entre 10 y 20 dólares.

Yaneth Pérez tiene una hija de 14 años que va a cursar cuarto año de bachillerato. Ella cuenta que los uniformes ha tenido que comprarlos por partes, mientras consigue el dinero necesario, y para comprar los zapatos de su hija, tuvo que caminar todo el bulevar de Catia buscando los mejores precios.

“Salimos un día en la mañana y recorrimos todas las tiendas buscando los precios más bajos para poder comprar los zapatos de vestir y los deportivos”, contó Pérez a este medio.

Pérez trabaja como secretaria en una empresa privada y su esposo es trabajador independiente. Sus ingresos no son suficientes para poder sortear estos gastos, por lo que deben buscar las opciones más económicas para que su hija pueda iniciar el año escolar con zapatos nuevos, aunque no sean de la mejor calidad.

Reducción de empresas de uniformes y cierre de librerías

En declaraciones que ofreció al Circuito Éxitos de Unión Radio, Rimeris señaló que actualmente en Venezuela existen apenas 25 empresas fabricantes de ropa escolar y uniformes en el país. Hace 20 años, dijo, había 400 empresas que se dedicaban a esto.

“Los uniformes están más caros que el año pasado. La importación y las fábricas informales jugarán un papel importante en suplir parte de los uniformes este año”, señaló Rimeris.

En concreto, Cadenas de librerías «Nacho» cerró 60 establecimientos en los últimos tiempos, mientras que «Las Novedades» cesó operaciones en 70 tiendas y «TecniCiencias» en 30.

“Muchas librerías independientes y pequeñas no pudieron soportar la crisis del 2017 y, más adelante, la pandemia”, advirtió Hannawi.

A menor oferta de uniformes y útiles, los precios suelen encarecerse.