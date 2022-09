10 videos y audios de la odisea de los venezolanos que cruzan el Río Bravo - Runrun

Los migrantes que cruzan el Río Bravo para llegar a EEUU se enfrentan al riesgo de morir ahogados: el río crece repentinamente, las corrientes se hacen más fuertes cuando abren las compuertas de la represa y el fondo es resbaloso

Al menos 12 venezolanos han perdido la vida tratando de cruzar el Río Bravo en lo que va de 2022

La mayoría de los migrantes llegan al río agotados para cruzar, después de travesías de meses por varios países

La crisis migratoria de Venezuela es la mayor en el mundo, junto a la de Ucrania. Miles de venezolanos abandonan cada mes el país, y en el último año y medio, ha aumentado el número de quienes lo hacen por peligrosas rutas como la selva del Darién, en Panamá, o tratando de cruzar el Río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) 6 de cada 10 detenciones en Río Bravo en lo que va de 2022 son de migrantes provenientes de Venezuela, Cuba o Nicaragua.

El Río Bravo, como se le llama en México, o Río Grande, como lo conocen en Estados Unidos, es el cuarto más largo de América del Norte, con una longitud de 3.034 kilómetros.

El afluente es considerado el segundo cruce más peligroso para los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos, después del desierto de Arizona.

Como explicó un funcionario de bomberos a Telemundo 51, al menos dos veces al mes, se abren las compuertas de la Presa de la Amistad para el riego de cultivos y generación de energía eléctrica.

Este trasvase hace que el agua del río suba considerablemente de nivel, hasta más de dos metros, y que la corriente sea mucho más rápida.

Además de la fuerza y velocidad del agua, el fondo del río es resbaloso. Incluso, cuando los niveles de agua están bajos, muchas personas se resbalan, no pueden levantarse y la corriente del agua los arrastra.

A estos peligros, se suma también la existencia de cocodrilos, serpientes venenosas y escombros a lo largo del lecho del río, así como remolinos que succionan a las personas y las atoran.

Según datos de la Patrulla Fronteriza de Texas, en el año 2021, se reportaron 170 muertos en el lugar.

En el transcurso de 2022, y según un monitoreo de prensa del medio especializado en migración En Frontera, al menos 12 venezolanos han muerto en su intento por pasar el Río Bravo. El sitio también registra cinco desapariciones.

La travesía de los venezolanos por el Río Bravo ha concentrado la atención mediática internacional. A continuación, una recopilación de 10 videos que demuestran los peligros que se corren al intentar llegar a EEUU por esta vía.

Familias migrantes de #Venezuela cruzan el río Bravo desde México hacia Estados Unidos REUTERS/Go Nakamura pic.twitter.com/mxwXaJaGhy — Reuters Latam (@ReutersLatam) May 27, 2021

Llanto sin palabras

Un reporte de FoxNews de mayo de 2021 mostraba el momento en el que varios migrantes llegaban al otro extremo del Río Bravo

El reportero le preguntó a uno de ellos sobre su experiencia. El hombre apenas alcanzó a balbucear que provenía de Venezuela y rompió a llorar.

«Es un momento muy emotivo», afirmó el periodista.

El llanto de este venezolano al cruzar el Rio Bravo nos deja sin palabras…pic.twitter.com/mX4AmgEAS7 — Liliana Franco (@lilianaf523) May 11, 2021

Sin fuerzas para cruzar

Medios internacionales reseñaron en mayo de 2021 cómo un joven venezolano cargaba a una anciana mientras pasaba el peligroso río.

La señora iba prácticamente desmayada. Hay otro lado del río, fue auxiliada por agentes de la patrulla fronteriza.

«Un momento que simboliza el calvario de los venezolanos que huyen de un país en crisis y del régimen de Nicolás Maduro», expresaba un periodista de Noticias Telemundo mientras comentaba la noticia.

«Nos robaron todo en la selva, pero me da más miedo este río»

En julio de 2022, Impacto Visión acompañó el recorrido de una familia venezolana con cuatro niños que estaban próximos a atravesar el cuerpo de agua por la zona de Piedras Negras, en Cohauila, una de las más peligrosas.

El periodista le advierte de los riesgos de pasar por uno de los puntos, adonde se movieron para eludir a unos funcionarios de migración, a lo que uno de los niños migrantes le responde:

«Tantos peligros que hemos pasado. Nos robaron todo en la selva. La comida, todo. Hemos caminado mucho, desde Costa Rica hasta aquí», narraba el menor.

Acto seguido, admitía que su mayor temor era cruzar el río: «Si me lleva la corriente, me voy a morir».

Finalmente, la familia cruzó en cadena, como suelen hacer los grupos, y logró llegar al otro extremo.

«Era la reina de la casa»

Con apenas 7 años, Victoria Lugo, procedente del estado Zulia, intentaba pasar a Estados Unidos en busca de una mejor vida junto a su madre. Pero el sueño se frustró.

La niña fue arrastrada por la corriente del río en enero de 2022 y murió ahogada. Su madre, Mayerlin Mayor, sí pudo cruzar. Después de la tragedia, llamó a su familia y les dijo: «Dejé a la luz de mis ojos, mi hija se ahogó».

Samuel Mayor, su tío, declaró a noticias Telemundo que la menor «era la reina de la casa»

«Siempre la voy a ver con su alegría», expresaba.

Cuando escuchen que Venezuela se arregló, piensen en esa niña de 7 años que murió ahogada intentando llegar a EEUU; piensen en los caminantes que han deambulado todo un continente o recuerden a los náufragos de Güiria. 6 millones de personas no huyen de un país que se arregló. — David Smolansky (@dsmolansky) January 18, 2022

El rescate de una familia venezolana con dos niños

En marzo de 2022, Telemundo difundió imágenes del rescate de una familia venezolana que llevaba a sus dos niños.

Cuando estaban casi en el medio del río y con el agua casi al cuello, la corriente amenazaba con arrastrarlos y no podían seguir. Agentes de la patrulla fronteriza los salvaron.

Tres mujeres y un niño cercados por la Patrulla Fronteriza

Tres mujeres y un niño, todos venezolanos, eran persuadidos en este video a desistir de su intención de pasar a Estados Unidos por el Río Bravo.

Dos lanchas de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos las rodearon para impedir su avance. Mientras que funcionarias de Migración México les pedían que no pusieran en riesgo sus vidas.

Les mencionaron que, si se quedaban, las podían ayudar a regularizarse en ese país.

«El río es engañoso, se ve tranquilo, pero por abajo tiene mucha presión. No se arriesguen», les pedía una de las funcionarias.

«No nos vamos a regresar, hemos cruzado ocho países», gritaba una de las mujeres, quien seguía en el medio del río, llorando y sin saber qué hacer.

Una familia batallando contra la corriente

Impacto Visión mostró el momento en el que una familia venezolana de cinco miembros (un niño incluido) desafiaba una fuerte corriente para llegar hasta la parte estadounidense.

Al fondo, en uno de los puentes migratorios en donde se agrupan las personas que cruzan, se apreciaban varias filas de migrantes que estaban junto a las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Afortunadamente, la familia pudo cruzar, pero se desconoce su situación al llegar a Estados Unidos.

Nadando solo por el Río Bravo

Un youtuber mexicano registró el momento en el que un joven venezolano cruzó solo, a nado.

El muchacho llegó a la orilla estadounidense, pero se topó con un cerca de púas. Le preguntaba insistentemente a quien grababa que podía hacer para superar el obstáculo.

«Me da mucha pena no poder ayudarlo», decía el youtuber, quien le ofreció una botella con agua. «Yo también llegué acá cruzando el río, dos veces me agarraron, ya la tercera lo logré», reveló.

El muchacho, de 19 años, informó que cruzó seis países para llegar a Estados Unidos y que viajó durante dos meses y medio.

«No hablen, para que no les escuchen el acento»

Una migrante venezolana contó a Onda, La Superestación, que cuando llegó a México con la intención de atravesar el río y llegar a Estados Unidos, le sorprendió la recomendación que le dieron.

«No hablen, para que no les escuchen el acento. Eso me afectó emocionalmente. Yo sentía una humillación grande. Fuimos un país que recibimos a tanta gente. Y no le preguntábamos cuánto tiempo se quedaban, ni nada. Montaban su negocio, y todo era bueno. Y llegar a un país latino y que te digan eso, es devastador», narraba.

#9Feb Testimonio de una venezolana que decidió cruzar el Río Bravo con @ShirleyVarnagy "Nos dijeron no hablen, para que no les escuchen el acento"🔊 Escucha la entrevista completa 👉https://t.co/1sOUqG3zHn pic.twitter.com/6HPhrxcCCV — Mundo UR (@MundoURWeb) February 9, 2022

«Se acabó esta locura»

A finales de agosto de 2022, se viralizó el video de un venezolano quien, junto a su familia, terminaba de cruzar el río.

El hombre grabó esos últimos momentos mientras se aproximaba a la orilla, agradeciendo a Dios por el fin de una larga travesía.

«Ya pasamos, gracias, Dios mío. Se acabo esta locura. 35 días. Somos sobrevivientes del Darién«, expresaba el hombre, ahogado casi por su llanto.

Luego, abrazó y besó a su esposa, quien llevaba a dos niños de su mano.