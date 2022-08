José Antonio Casanova: “Venezuela tiene una de las culinarias más elevadas del planeta” - Runrun

Con 34 años de edad, José Antonio Casanova se labra un nombre propio en el mundo de la gastronomía venezolana. Entre marzo de 2021 y junio de 2022, acaparó la atención de crítica y público gracias a su jefatura de la cocina del restaurante Atrio, en Caracas. Antes había trabajado con igual empeño en Mokambo, Malva y Leal.

En esta entrevista con Runrunes, aborda aspectos fundamentales de su vida personal y profesional

Cuando no lleva puesta la chaquetilla de chef, ¿qué parece ser? ¿Un deportista, un modelo, un regio estibador de puerto? Lo que José Antonio Casanova no es, en todo caso, es hombre que pase inadvertido. Sobre todo porque suele llevar una cara que da la impresión de que estuviera sumergido en un enigma, y eso siempre produce cierta inquietud. La tarde del miércoles en que transcurre esta entrevista hace calor en Caracas. El sol, encaramado sobre la montaña, echa una franja ardiente sobre la mesa del comedor de su apartamento, en la urbanización Colinas de Bello Monte. Pese a todo, José Antonio va de suéter. Además, negro. Nacido el 14 de junio de 1988, a sus 34 años es una figura de atención de la culinaria venezolana. Su labor en los restaurantes Mokambo, Malva, Leal y Atrio le han permitido comunicar su compromiso profesional, que acaso calza muy bien con su carácter. Tanto de lejos como cara a cara se nota que este chico se las trae.

–Sí, soy obstinado –confía–. Me gustan las cosas claras.

De Atrio, donde desde marzo de 2021 se desempeñó como chef y ofreció arriesgados y exquisitos menús dirigidos que hicieron poner focos sobre él y sobre el lugar, se retiró en junio de 2022 por desavenencias con los dueños. “Yo no me sentía cómodo con ellos y ellos no se sentían cómodos conmigo. Eso pasa”. Ahora, tras la ruptura, Mr. JAC, como también se le conoce, se da tiempo para evaluar nuevas posibilidades.

–Lo que uno no puede permitir es que los empresarios que invierten en restaurantes asuman roles que no les corresponden –explica–. Un restaurante que aspira a tener un nivel alto necesita que las funciones de cada quien estén bien establecidas y que se respeten. Lamentablemente, no siempre es así. Pero yo me siento muy contento con los menús que desarrollé para Atrio. La receptividad de la gente fue extraordinaria.

–¿Cuánto te tardas en hacer un menú?

–Depende de lo inspirado que esté. Hay menús que me salen en una semana y hay otros en los que me puedo tardar cinco meses.

–¿De qué depende la inspiración?

–Del sentido que le quieras dar al menú. Si el fundamento es sólido, fluye. Todo es más sencillo cuando hay un discurso previo.

–Estudiaste Psicología en la universidad. ¿Cómo terminaste dedicado a la alta cocina?

–Para mi familia la cocina no era una profesión sino un oficio, y me obligaron a estudiar una carrera. Escogí Psicología porque siempre me llamaron la atención las conexiones mentales, las emociones, la somatización, el yo, el superyó, el ello, Freud. Aunque, la verdad, ese era un interés por el conocimiento en sí, como cultura general. En cambio, cuando veía los programas de Gourmet Channel, sentía que yo quería dedicarme a eso. Veía cómo se hacía una torta y podía repetir el procedimiento de memoria.

–¿Cocinabas en tu casa?

–No. Mi familia es muy conservadora. Eso de un hombre en la cocina… no. Hasta que me rebelé y mandé todo pa’l coño.

–Abandonaste la universidad.

–Sí, en el tercer año de la carrera. Y me iba bien, era un estudiante destacado, tenía pensado dedicarme a la Psicología Clínica, pero un día me enfermé. Me dio un fallo renal. Vino el médico de la familia y, además de tratarme, comenzó a hacer terapia conmigo. Me dijo: “Tienes dos opciones: o te gradúas y te interno en una clínica de reposo, o haces lo que realmente quieres hacer”. Y tomé la decisión de manera arbitraria. Me fui a hacer un curso con Sumito Estévez.

–¿Cómo lo tomaron tus padres?

–Fue un drama. Un drama con llanto y todo. Llamaron al resto de la familia para darle la noticia, como si yo hubiera hecho no sé qué.

–¿Qué edad tenías?

–20 años.

–¿ Y cómo lo llevan ahora, 14 años después?

–Mi mamá piensa que si hubiera estudiado una carrera hoy tendría una mejor posición económica. Aspira a más de mí.

–Además de los programas de cocina de la televisión, ¿qué te motivaba?

–De pequeño, gracias a mi padre, que trabajaba en Procter & Gamble, vivimos en Chile, en Argentina, en Uruguay, y como a mi papá le gusta comer muy bien, en ocasiones especiales íbamos a restaurantes con estrellas Michelin. Mi educación siempre fue muy rígida. Comía lo que comían los adultos. Yo nunca comí nuggets con papas fritas. Recuerdo la primera vez que fui al Lasserre, el restaurante favorito de mi papá en Caracas. De entrada me comí una vichyssoise [una sopa fría tradicional francesa], después comí caracoles y luego venado con puré de habas. Para mí fue relevador. Tendría 8 años.

–¿Tus padres han ido a los restaurantes en los que has trabajado?

–Mis padres se separaron. Mi mamá es muy clásica para comer, muy de comer en su casa. Mi viejo una vez fue a Malva y me dijo que qué arrecho. Ha sido la única vez.

–En alguna parte has dicho que el chef es un autodidacta, pero tú hiciste estudios formales en el Instituto Culinario de Caracas. ¿Qué te dieron esos estudios?

–Me enseñaron a tener disciplina en la operación de una cocina profesional. Orden, limpieza. Pero la prueba de fuego es cuando haces pasantías en un restaurante. Ahí es cuando decides si te vas o te quedas después de que te tiran el sartén por la cabeza.

–Es un ambiente bastante neurótico, ¿no?

–Antes más que ahora. Ahora hay cocineros más “ilustrados”. Hoy en día hay prácticas educativas y profesionales que te permiten alcanzar la excelencia sin necesidad de esa neurosis, sin que necesariamente te lancen el sartén por la cabeza. Ha habido un cambio. En mi época todavía era difícil.

–¿En tu época? Pero si tú tienes 34 años.

–Es un cambio muy reciente. De 10 años para acá.

–¿Te lanzaron el sartén por la cabeza?

–No, pero me acuerdo del día en que entré por primera vez a la cocina de Mokambo, porque quería hacer pasantías con Ana Belén Myerston, la chef del restaurante. La gente me decía: “¡Tú estás loco, esa gocha es el diablo!”. Pero yo porfiaba. Fui un sábado a las dos de la tarde y Mokambo estaba a tope. Un cocinero había faltado y Ana Belén se había tenido que meter en el servicio. Yo estaba sentado en la terraza, esperando. Después de un rato, me mandó a llamar a la cocina. Era una cocina pequeñita y sentí claustrofobia en medio de aquel peo, con los mesoneros entrando y saliendo, un cocinero con un dedo cortado… Parecía la cárcel de Tocorón. Ana Belén revisaba las preparaciones mientras hablaba conmigo. A todo lo que yo le decía, respondía: “Ajá, ajá, ajá”. De pronto veo que prueba de una olla y la devuelve. Prueba una segunda vez y la devuelve. A la tercera, explotó: “¡Esta mierda está mal!”, y lanzó la olla contra la pared. Era un chupe y salió volando por toda la cocina. Yo me quedé mudo. “Empiezas mañana”, me dijo. “Ok”. “A las ocho”. “Ok”. Trabajé cinco años con ella. Ana Belén es mi referencia como maestro.

–Da la idea de que te enseñó a lanzar ollas contra la pared.

–Ja, ja, ¡la gocha! Estamos hablando de que yo era muy chamo y sumamente insolente. Ana Belén me formó como cocinero desde el lado humano. Me enseñó a ser humilde, respetuoso, exigente, perseverante, autodidacta.

–Me gustaría que ahondaras en la idea del chef como un autodidacta: ¿por qué es un autodidacta?

–Cocinar es una tarea que todo el mundo es capaz de hacer, entonces cualquiera opina. Hay que ser muy insolente para opinar sobre el trabajo de un arquitecto, pero sobre el trabajo de un cocinero hay todo tipo de opiniones. La única manera de pasar por encima de eso y de alcanzar un buen nivel es tener cada vez más conocimiento. En cocina, el conocimiento te da poder. Te permite generar un respeto que hace que no se opine a la ligera. Yo me di cuenta de eso y cuando comencé a trabajar me propuse comprarme un buen libro de cocina cada fin de mes, cuando cobraba mi sueldo: el Larousse Gastronomique; La cocina y los alimentos, de Harold McGee; Del plato a la vida, de Carme Ruscalleda; The professional chef, del Culinary Institute of America… Así fui definiendo mi propio estilo. Debo tener 90, 100 libros de cocina. Esa formación sustenta mi trabajo.

–Pero no solo tendrás un conocimiento enciclopédico.

–Ah no, claro. Pero Ana Belén me decía que el libro te permite viajar sin necesidad de viajar. Y cuando tienes una percepción del gusto un poco más definida, puedes salivar mientras lees una receta. Si tienes una memoria gustativa, un archivo propio de referencias, percibes los sabores con solo leer.

–¿Hay algo que tú no puedas comer?

–Sí, yo no puedo comer algo mal hecho.

–Ya, ya, pero todo el mundo tiene algo que no le gusta. ¿A ti te gusta toda la comida?

–Mmm… Sí. No hay nada de lo que yo diga: “Esto no lo puedo probar”. No hay nada que me cause repulsión. ¿El hígado? Tampoco.

–¿Esa es una condición indispensable para ser un buen chef?

–No, porque tú cocinas para los comensales, no para ti.

–Pero tú eres tu primer paladar.

–Sí, pero uno tiene gustos adquiridos. Uno aprende. No creo que de buenas a primeras yo pediría sesos en salsa de crema, ni criadillas. Sin embargo, necesitas probar para registrar sabores en tu memoria gustativa. Es un gesto educativo, profesional, aunque no sea placentero. Sería un poco egoísta decir: “Yo no cocino hígado porque yo no como hígado”.

–¿Qué hace de un cocinero un chef?

–Saber transmitir conocimiento. Es esencial que sepas educar.

–¿Educar el paladar del comensal?

–Sí, aunque me refería a educar a quienes trabajan contigo, a tu equipo de cocina. Hay que ser riguroso cuando hay que ser riguroso, y flexible en ciertos aspectos. Tienes que estar 100% claro de lo que estás proponiendo para no negociar cosas que no debes negociar. Tienes que saber decir: “Yo solo puedo lograr esto si tengo las materias primas óptimas”. Y no ceder. Tú puedes ser el mejor chef del mundo, pero si el producto no es el adecuado, no lo vas a conseguir. En algún punto habrá un fallo. Está bien saciar el placer, el apetito, la gula, pero no nos podemos olvidar de que nosotros estamos alimentando personas. Se puede matar a alguien con un plato de comida.

–¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que eras un chef?

–No lo sé. Eso es difícil definirlo. Un día, en Mokambo, Ana Belén me dijo: “Vas a ser el chef mañana”. Yo dudé, me puse nervioso, pero ella me dio confianza. Si el jefe de cocina se va, pues hay que escoger al más pilas del grupo para que asuma ese rol. Por eso la cocina nunca deja de ser un oficio.

–¿Qué te distingue a ti, a José Antonio Casanova, como chef?

–Yo no cocino por cocinar. Ni cocino solamente para satisfacer las emociones o los gustos de la gente. Trato de ir más allá. La mesa es un espacio que genera vínculos, un espacio donde se toman decisiones, se cierran tratos, se arreglan o se rompen matrimonios, se anuncian embarazos, salidas del closet… Por eso es sagrada la hora de comer. Y a mí me parece que la comida debe comunicar algo mientras pasan esas cosas.

–¿Cuál es el sentido que más predomina en tu cocina? ¿El visual?

–Sí, aunque la calidad del plato nunca está supeditada a eso. Si el plato es muy bonito pero no sabe igual de bien, no sirve. Yo busco que ambas cosas coincidan.

–¿Qué determina el origen de un plato en tu cabeza: la fantasía visual o la del sabor?

–No es metódico. Puedo crear un plato a partir de un ingrediente, o de una sensación, o de una foto. Lo genérico es que siempre quiero transmitir algo.

–¿De cuáles de tus platos estás más orgulloso?

–La tartaleta de morcilla. El monocromático de mero. El cremoso de dulce de paleta.

–En una entrevista, dijiste: “Cuando empecé a descubrir mi relación con la cocina, solo buscaba hacer que algo me se me diera de manera sencilla. Muchos piensan que la complejidad de la receta es todo y no lo es”. Pero tu cocina no es sencilla.

–Sencilla para mí. Ivanova Decán, la presidenta de la Academia Venezolana de Gastronomía, dice que mi cocina es interesante porque está llena de capas. Que te hace ir descubriendo sabores. Ahí es donde la mayoría ve la complejidad de mi propuesta.

–Sabes que hoy en día se habla mucho de ofrecer experiencias: no es un libro, es una experiencia; no es una película, es una experiencia; no es una cena, es una experiencia. Pero a veces uno no quiere ninguna experiencia: uno quiere cenar. ¿No hay chefs que corren mucho el riesgo de complicar el simple hecho de comer?

–Sí, y no digo que no lo estemos pagando. No podemos obligar a la gente a que cada vez que vaya al restaurante viva “una experiencia”. Los fine dining [restaurantes de alta cocina, de estética rígida y mantel largo] cargan con esa cruz, porque tienen que justificar por qué cuestan lo que cuestan, por qué hay un menú fijo de platos en vez de una carta abierta, etcétera. Hay culturas que entienden eso perfectamente y otras en que puede llegar a ser visto como elitista, prepotente, vanidoso.

–Que es algo que a ti te han dicho mucho.

–Sí.

–Eso es porque casi nunca te ríes.

–Aparte –se ríe–. Soy una persona muy seria.

–Más bien eres tímido, seguramente.

–También.

–Hablemos de Venezuela: ¿qué tan educado está nuestro paladar?

–Tenemos un muy buen paladar. Las distintas cocinas regionales te lo indican. Gustativamente hablando, Venezuela tiene una de las culinarias más elevadas del planeta. Las notas organolépticas, los matices que tiene nuestra culinaria son únicos. En Perú, toda la cocina tiene un punto ácido. En México, toda la cocina tiene un punto picante. Es decir, hay un hilo conductor: es el mismo sabor en diferentes registros. Eso no existe en Venezuela. Aquí hay picos de sabores. Hay ciertos sabores que se marcan más en función de la región. Por ejemplo, la cocina caraqueña suele ser dulce. Pero, en general, cuando pruebas un plato tradicional venezolano hay picos amargos, dulces, ácidos, salados.

–¿A qué se debe que no haya una línea, un sabor predominante?

–Al mestizaje. A nuestra capacidad de incorporación.

–¿Hay algún factor que sea constante en toda la cocina venezolana?

–El sofrito, que llegó de África y al que nosotros le agregamos el ají dulce, lo cual lo diferencia del resto de los sofritos de otros países de América.

–¿El mundo exterior se fija en la cocina venezolana?

–Ha sido un vaivén. A veces hemos estado a la vista y otras hemos estado enterrados. Ahorita, por la diáspora, estamos a la vista. La gente siente curiosidad por descubrir si la culinaria venezolana es algo más que tequeños y empanadas. Espero que todo esto sirva para que se den cuenta de que hay mucho, muchísimo más.

–¿Tú sueñas con obtener algún día una estrella Michelin?

–Sueño más con el mérito del colectivo. Con que la gente se dé cuenta del valor de nuestro bagaje culinario. Como me dijo una vez Ivanova Decán, uno es una punta de lanza cuando genera una propuesta específica en ese ámbito. Eso me daría mucha más satisfacción que la Michelin.

–¿No sueñas también con que tus padres reconozcan plenamente tu trabajo?

–Realmente no, porque no crecí buscando la aprobación de mis padres, que en un principio tampoco aceptaban que soy homosexual. En mi mindset sobre la familia yo establecí que para mí no era una prioridad que ellos valoraran o no lo que yo logro. Ya adulto, me conformo con que mi mamá comente en Instagram que está orgullosa. Es suficiente.