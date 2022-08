"No tengo que estar en nómina para luchar": Pablo Zambrano denunciará ante la OIT su despido arbitrario - Runrun

El secretario ejecutivo de Fetrasalud fue retirado sin aviso de la nómina de la Secretaría de Salud de Caracas

Denunció que su despido viola la libertad y el fuero sindical, así como la inamovilidad laboral vigente

Zambrano tildó la medida como una retaliación por participar en protestas por los derechos de los trabajadores

Denunció también que se están aplicando «jubilaciones exprés» contra trabajadores «incómodos» que alzan la voz contra los atropellos gubernamentales

El secretario ejecutivo de Fetrasalud, Pablo Zambrano, reveló que fue despedido y retirado de la nómina de la Secretaría de Salud de Caracas por “órdenes verbales” de Ulises Rojas, quien funge como director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

El dirigente sindical del sector salud comentó en un trino en Twitter que la acción violenta la libertad y el fuero sindical, así como la inamovilidad laboral decretada por el propio gobernante, Nicolás Maduro.

#FETRASALUD #DENUNCIO! He Sido Despedido y Retirado de la Nómina de la #SecretariadeSaludCcs por Órdenes Verbales del Dr Ulises Rojas Director de RRHH de Min Salud, Director de RRHH del IVSS y Jubilado, Acción q Violenta la #LibertadSindical, Fuero Sindical e Inamovilidad Laboral pic.twitter.com/aSLfF8miAL — Pablo Zambrano (@pzl17) August 17, 2022

Además, en conversación con Runrun.es, aseguró que es víctima de una retaliación por la lucha que él y otros dirigentes han encabezado en los últimos meses contra medidas que han afectado a los trabajadores.

“El pasado 2 de junio hicimos una movilización contra el instructivo Onapre y el memorando 2792 a la que acudieron más de 2.000 trabajadores (…) Posteriormente, vino la movilización inmensa de agosto y ahora esta arremetida en mi contra que atenta contra la libertad sindical”, denuncia.

Gremios de trabajadores reclaman que ambas figuras redujeron sus salarios, aplanaron las escalas salariales y tabuladores y eliminaron cláusulas contractuales y evaluaciones de desempeño que implicaban un aumento de sueldo automático cada seis meses.

“No tengo que estar en una nómina para luchar”

Zambrano sostiene que las amenazas y acusaciones en su contra son constantes, tanto por parte de actores del gobierno como por “civiles armados”. Pero la reciente arremetida fue más allá: lo sacaron de la nómina de la Secretaría de Salud y violaron el proceso que se debía seguir por su condición de sindicalista.

“Tengo fuero sindical y hay un decreto de inamovilidad que me ampara. Y todo esto sucede en pleno desarrollo del diálogo social en Venezuela con la Organización Internacional del Trabajo, se violentan varios convenios”, remarcó.

A Zambrano no le notificaron formalmente su retiro. Dejaron de girarle sus pagos y por eso se comunicó con el personal de recursos humanos de la secretaría de salud. Así fue cómo se enteró de lo ocurrido.

“Yo tengo buenas relaciones con la gente de la secretaría de salud y con directores y jefes de hospitales de Caracas, porque lo que estamos es buscándole solución a los problemas y tenemos programas sociales establecidos que llegan a los trabajadores (…) Y la orden de retirarme no fue por escrito, fue verbal”, remarcó.

A pesar de este atropello contra sus garantías sindicales y laborales, el dirigente asegura que seguirá adelante con sus reclamos.

“No tengo que estar en la nómina para luchar, mi condición de secretario ejecutivo de la federación no la pierdo, aunque ratifico que esto es una violación del fuero, la libertad sindical y violenta el diálogo social que se viene estableciendo desde meses pasados, cuando vino la OIT”.

En ese sentido, reveló que presentarán ante esa instancia y ante todos los organismos nacionales e internacionales correspondientes una queja por lo ocurrido.

“El señor Ulises Rojas, quien ordena despedirme, es abogado y hace esto en pleno conocimiento. Hay premeditación, es un acto alevoso y de odio en contra de mi persona. Lo conozco desde hace más de 24 años porque militamos juntos en La CAUSA R. Lo conocí como luchador de derechos humanos y defensor de la clase trabajadora, pero aquel hombre se convirtió en un violador de los derechos de los trabajadores”, expresó.

El silencio vía «jubilaciones exprés»

Zambrano informó que no es el único dirigente o trabajador afectado por exigir reivindicaciones.

“El señor Ulises Rojas, director de RRHH del Instituto Venezolano de Seguros Sociales y de jubilados del Estado viene aplicando persecución contra los distintos sindicatos existentes. Si no hacen lo que ellos quieren, les pasan la cuchilla, aunque sean oficialistas. A varios dirigentes sindicales, como a mí, nos han aplicado medidas de fuerzas para que no sigamos alzando la voz, pero van a fallar. Yo no pierdo mis facultades y seguiré en la calle”, recalcó.

Entre las medidas para sacar de paso a los trabajadores «incómodos» mencionó las denominadas “jubilaciones exprés”.

“Se ordenan jubilaciones exprés para intentar dejar en estado de indefensión a los trabajadores. Hay muchísimas personas con su tiempo cumplido esperando la jubilación, pero solo le llega a los que levantan la voz, inclusive, a algunos de ellos –oficialistas-“, denunció.

A esto se suman las “detenciones arbitrarias” de trabajadores de salud. Mencionó el caso de una enfermera en el estado Trujillo que ni siquiera estaba presente en el momento en el que hicieron la inspección en el hospital, y aún así, la llevaron presa por averiguaciones. “La presunción de inocencia no está presente”, lamentó.

A juicio de Zambrano, estas acciones perjudican la supuesta intención del gobierno de buscar diálogo y entendimiento con todos los sectores.

“Siempre escuchamos al Presidente hablar de este tipo de cosas. Habría que hasta qué punto estas personas que hacen lo que hacen tienen apoyo”, concluyó.