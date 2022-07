CLAVES I Argentina vuelve a mostrar señales de una crisis - Runrun

La inflación y el alto costo de la vida arrojaron a miles de personas a las calles el pasado 9 de julio, Día de la Independencia en el país sudamericano

Migrantes venezolanos en Argentina encuentran similitudes con situación hiperinflacionaria y de desabastecimiento durante administración de Nicolás Maduro

Janine Pirela salió de Venezuela con su esposo y sus dos hijos en 2019 con dirección a Argentina y jamás imaginó que ese país se fuese a convertir en algo similar a la pesadilla de la cual venía huyendo.

La venezolana vive actualmente una especie de déjà vu con las protestas que se llevan a cabo en Buenos Aires debido al alto costo de la vida, inflación y devaluación de la moneda.

“Me siento como en la Venezuela que comenzó a deteriorarse cuando íbamos a hacer las compras y los productos aumentaban casi a diario y otros no se conseguían”, declaró a este medio

A Janine, sus amigos argentinos le preguntan si Venezuela comenzó así su camino a la crisis humanitaria compleja.

“Yo les digo que para mí es lamentable volver a pasar por una situación similar, porque precisamente de eso vengo huyendo. Ellos me comentan que están acostumbrados y que si un gobierno no funciona, lo cambian por otro. Creo que a diferencia de nosotros, ellos siguen creyendo en la democracia y en el poder del voto”, agregó.

En Argentina, las protestas contra la administración del presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se han acentuado en las últimas semanas.

El pasado sábado 9 de julio, Día de la Independencia en Argentina, miles de personas marcharon en distintas ciudades para protestar contra el gobierno, atendiendo a una convocatoria que se hizo por redes sociales.

“El sueldo ya no alcanza para vivir, se hace muy cuesta arriba el día a día, similar que en Venezuela, la inflación se dispara, los precios de la gasolina también”, comentó Janine.

La gota que derramó el vaso fue la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, debido a los supuestos conflictos entre el presidente y la vicepresidenta.

A continuación, algunas claves sobre las más recientes protestas en ese país.

Tradición de protesta

Para los argentinos, salir a la calle a protestar es algo que se ha hecho habitual. Desde el presidente Carlos Menem a finales de los 80, pasando por Fernando de la Rúa y terminando con el antecesor de Fernández, Mauricio Macri, los argentinos no han parado de manifestar por las causas que consideran justas.

En algunos casos, han logrado con la protesta hasta la dimisión de mandatarios.

“Aquí hay protestas todos los días”, dijo la migrante venezolana en Buenos Aires, Janine Pirela. “De los sindicatos, de los empleados públicos, del sector salud, de los camioneros por la escasez de diésel…pero el 9 de julio el llamado fue nacional por las redes sociales y el descontento se apoderó de las calles”.

Inflación descontrolada

La inflación en Argentina registró al cierre de mayo de este año una subida interanual de 60,7% y mensual de 5,1% según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

“Obvio que con ese panorama el dinero no alcanza. A la gente le está pegando mucho la crisis en el bolsillo. El salario se quedó muy por debajo de las expectativas de la gente. Entre la inflación y el aumento del dólar oficial y el dólar blue (moneda estadounidense comprada ilegalmente en el mercado negro) esto ha sido muy duro. Hay productos que dejamos de comprar porque no tenemos acceso; ellos (el gobierno) han tratado de establecer un control de precios como en Venezuela, pero eso no funciona y lo que ha generado es escasez de algunos rubros”, comentó la venezolana entrevistada.

Desencuentros en las altas esferas

Para muchos analistas, existe un divorcio entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, a quien apoya un sector de centroizquierda que no desea establecer un puente con fuerzas de derecha y algunos gobernadores.

“Sabíamos que esta cohabitación de gobierno iba a explotar; esta relación entre la vicepresidenta, que en realidad es la presidenta, y el presidente que es errático y contradictorio simplemente generó una crisis profunda”, dijo el internacionalista, Félix Arellano.

Para Arellano, la crisis económica tiene que ver con modelos enfrentados.

“Está el de Fernández de Kirchner, que es proteccionista y de gran intervención estatal y el otro que es de mayor apertura y libertad”.

Un panorama complicado

“Argentina sin Cristina”, gritaban algunos de los manifestantes que se concentraron frente a la Casa Rosada, sede del gobierno, el pasado sábado 9 de julio.

Arellano indicó que una eventual renuncia de Alberto Fernández dejaría el camino servido a los radicales que apoyan a Fernández de Kirchner.

“Pareciera que Cristina tiene una agenda personal y Fernández es débil, una posible renuncia de Fernández la colocaría en el centro de la crisis, creo que ella preferiría ir a una elección y lanzarse a la presidencia”.

A juicio de Janine Pirela, hay incertidumbre y miedo en torno al futuro panorama político en Argentina. “Hay gente que quiere que Alberto (Fernández) renuncie para que Cristina tome el mando definitivo y por otro lado existen personas que desean que se vayan ambos y venga una opción diferente”.

El populismo como eje de soporte

Frente a la crisis que vive el país, el presidente Alberto Fernández ha establecido varios programas sociales para supuestamente atender a los sectores menos favorecidos.

“Es la misma ecuación en América Latina donde hay crisis estructural y populismo, aunque el caso de Argentina es diferente porque en ninguna de las demás hay Peronismo, que es una fuerza grande y con mucha influencia”.

Janine Pirela considera que el sector más perjudicado con la crisis argentina es la clase media.

“Somos a quienes nos pega más, aquí los impuestos y los servicios son caros, la clase media es la fuerza productiva del país. Yo veo cosas similares con Venezuela en eso de ofrecer bonos a las personas pobres y no incentivar la producción y la empresa privada. Igual que allá (en Venezuela), la gente se está acostumbrando a no trabajar, sino a vivir del populismo”.

Migrar es una opción

Como venezolana migrante que huyó de un país con una crisis estructural, Janine Pirela no descarta volverlo a hacer, siempre y cuando haya condiciones.

“Hay muchos venezolanos que ya se han ido de acá y otros que están pensando hacerlo a raíz de esto, los mismos argentinos también. El asunto es que para uno las opciones cada vez son menos. Si el asunto es escapar de regímenes de izquierda, la región está cada vez más inclinada hacia allá, por eso creo que Estados Unidos y Europa son apetecibles para muchos”, expresó.

Añadió que a esta dramática posible encrucijada se suma el vía crucis del pasaporte para los venezolanos.

“Nosotros somos cuatro y ninguno lo tenemos vigente, tendríamos que primero desembolsar casi 1.000 dólares para solicitarlos y luego esperar aproximadamente un año a que en el Consulado nos tomen los datos y expidan el documento, sin contar con que en este momento la página web del Saime (Servicio Administrativo de Identificacion, Migracion y Extranjería) está caída, estamos prácticamente atrapados acá”.

