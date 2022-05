¿La viruela del mono podría llegar a Venezuela?: claves sobre el tema - Runrun

La enfermedad fue detectada en humanos en 1970 y desde entonces, se han registrado brotes en zonas de África. En 2003, hubo un brote de importancia en EEUU, con 43 casos. Reino Unido reportó los primeros casos de 2022

La viruela del mono se presenta con fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares, sarpullido e inflamación de los ganglios linfáticos. Las lesiones en la piel pueden causar mucha picazón y dolor. La mortalidad de la cepa del Congo es de 10%, mientras que la de África Occidental es de 1%

Flor Pujol, viróloga del IVIC, explicó que el brote actual en varios países del mundo podría deberse a muchas causas, como una variante más transmisible que las conocidas o mucha población susceptible menor de 50 años no vacunada contra la viruela humana, erradicada en los ochenta

¿La viruela del mono puede llegar a Venezuela: «Uno nunca puede decir que el riesgo es cero», recalca Pujol. «Pero todo depende cómo se va a ir manejando la situación. Sorprende el alto número de casos, debería ser bajo el riesgo, pero siempre están los viajes, que incluyen contactos y eso hace que el virus pueda llegar»

Se transmite a las personas a través de animales salvajes, como roedores y primates. Pero también se produce la transmisión de persona a persona por exposición a gotas exhaladas y por contacto con lesiones cutáneas infectadas, fluidos corporales y materiales contaminados, como la ropa de cama

Flor Pujol afirma que la transmisión de ese virus con respecto a la viruela erradicada es diez veces más baja, aproximadamente. «El riesgo de que se convierta en epidemia o pandemia es más bajo, al menos que el virus haya cambiado su virulencia y, hasta ahora, no hay evidencia de ello», insiste

El mundo está a la expectativa de lo que ocurra con la viruela del mono, una enfermedad transmisible a través del contacto con animales o en contacto próximo con personas infectadas o materiales contaminados.

Los primeros casos en Europa del año 2022 fueron notificados el pasado domingo por Reino Unido, que comunicó 4 confirmados sin antecedentes de historia de viaje a zonas de riesgo.

A partir de allí, otros países del continente europeo también han notificado casos. En América, Estados Unidos confirmó uno el 18 de mayo de 2022 y Canadá evalúa a otros 17 sospechosos.

A continuación, las preguntas más comunes sobre la enfermedad y el análisis de una especialista sobre sus potenciales riesgos para el mundo.

Esta información fue publicada originalmente el 19 de mayo de 2022 y será actualizada periódicamente, según la evolución de la situación.

¿Qué es la viruela del mono?

La Organización Mundial de la Salud la define cómo una zoonosis selvática (virus transmitidos de los animales al hombre) con «infecciones humanas incidentales» que generalmente ocurren en partes boscosas de África central y occidental.

El virus que la causa pertenece a la familia de los ortopoxvirus.

¿Cuál es el animal reservorio del virus?

El reservorio animal sigue siendo desconocido, aunque es probable que se encuentre entre los roedores, destaca la OMS: «El contacto con animales vivos y muertos a través de la caza y el consumo de carne de caza o animales silvestres son factores de riesgo conocidos».

Flor Pujol, investigadora titular y jefe del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), declaró a Runrunes que, aunque la enfermedad es conocida como viruela del mono, el mono no es el reservorio.

«Son pequeños roedores, como los perros de pradera. De hecho, hay un caso de 2003 de una niña que tuvo viruela de mono en Estados Unidos porque le compraron en una tienda un perrito de pradera traído de África», narró.

¿Es una enfermedad de reciente aparición?

No, la enfermedad se identificó por primera vez en humanos en 1970 en la República Democrática del Congo (entonces conocida como Zaire) en un niño de 9 años.

Pero el virus de la familia ortopoxvirus se aisló por primera vez en la década de los 50 en una colonia de monos enfermos, explicó la virólogo chilena Claudia Cortés.

El virus es de la familia ortopoxvirus, se aisló por 1º vez en los '50 de una colonia de monos enfermos. El virus pertenece al mismo género que la viruela (variola) y los virus vaccinia (el virus utilizado en la vacuna contra la viruela). pic.twitter.com/tpdQz37ODd — Claudia Cortes (@cla_cor) May 19, 2022

Desde entonces, la mayoría de los casos se han notificado en regiones rurales de selva tropical de la cuenca del Congo, particularmente en la República Democrática del Congo, donde se considera endémica.

A partir de ese año, 11 países africanos reportaron casos de viruela del mono: Benín, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo, Sierra Leona y Sudán del Sur. En 2017, Nigeria experimentó su mayor brote documentado, 40 años después del último caso confirmado.

Fuera de ese continente, el brote más fuerte y reciente fue en Estados Unidos en el año 2003, en el que hubo 43 casos. En la mayoría de los casos, detalla la OMS, los pacientes habían tenido contacto cercano con perros de las praderas que estaban infectados por roedores africanos que habían sido importados al país desde Ghana.

Por su parte, en los años 2018 y 2019, la viruela del simio fue llevada a Israel y Reino Unido (septiembre de 2018), a este último país en diciembre de 2019 y a Singapur en mayo de 2019 por viajeros de Nigeria,

En lo que respecta a los casos de 2022, los primeros se reportaron en la primera semana de mayo en Reino Unido y en hombres que tienen sexo con hombres, sin antecedentes de historia de viaje a zonas endémicas.

Posteriormente, se confirmaron casos en Portugal, España, Estados Unidos, Suecia y en Canadá se estudian 17 casos sospechosos.

¿Por qué se están presentado casos en simultáneo en varios países?

La viróloga explica que en el mundo ahora hay más atención hacia las enfermedades, así como mejor detección de estas a través de métodos moleculares.

También, mencionó algunos otros factores que, preliminarmente, podrían explicar estos inusuales brotes simultáneos en distintos países:

Posibilidad de una variante más transmisible que las conocidas.

Mucha población menor de 55 ó 50 años no fue vacunada contra la viruela, una enfermedad erradicada. «Entonces, se acumula una población sin la inmunidad provista por la vacuna de la viruela», detalla.

Puede ser que en poblaciones como las de personas con VIH, que tienen menor inmunidad, «haya cierta susceptibilidad y se establezcan ciertas cadenas de transmisión entre estos contactos».

Aún así, Pujol no cree que se formen cadenas de transmisión «tan impresionantes» como lo que ocurrió con el coronavirus, particularmente con ómicron, «como para formar una pandemia».

Formas de contagio e incubación

La viruela del simio se transmite principalmente a las personas a través de animales salvajes, como roedores y primates.

Pero también se produce la transmisión de persona a persona por exposición a gotas exhaladas y por contacto con lesiones cutáneas infectadas, fluidos corporales y materiales contaminados, como la ropa de cama

El período de incubación de la viruela del simio suele ser de 6 a 13 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días.

En un documento del Ministerio de Sanidad español actualizado el 18 de mayo de 2022 se especificó que el riesgo de contagio tras contacto con un caso depende de la naturaleza y la proximidad del contacto.

«Los miembros del hogar, las parejas sexuales, otros contactos cercanos (incluidos algunos contactos en hoteles y vuelos) y aquellos que atienden casos confirmados, incluidos los trabajadores sanitarios que no utilizan equipo de protección individual (EPI) apropiado y otras medidas para el control de la transmisión, tienen un mayor riesgo de infección», explican.

¿Es muy contagiosa?

La científica venezolana Flor Pujol asegura que la transmisión de ese virus con respecto a la «terriblemente transmisible viruela erradicada de la faz de la Tierra» es diez veces más baja, aproximadamente.

«El riesgo de que se convierta en epidemia o pandemia es más bajo, al menos que el virus haya cambiado su virulencia y, hasta ahora, no hay evidencia de ello», insiste.

¿Cuáles síntomas causa?

La enfermedad ocasiona diversos síntomas, que pueden variar de leves a severos. Generalmente, se presenta con fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares, sarpullido e inflamación de los ganglios linfáticos.

Las lesiones en la piel que suele ocasionar pueden causar mucha picazón y dolor.

Entre uno a cinco días luego de la fiebre, aparece la erupción, que suele comenzar en la cara y extenderse a otras partes del cuerpo.

Un documento sobre el protocolo de atención de los casos de viruela del mono en España precisa que el sarpullido afecta principalmente a la cara (en el 95% de los casos) y a las palmas de las manos y las plantas de los pies (en el 75% de los casos).

También, reportan afectación en las mucosas orales (en el 70 % de los casos), los genitales (30 %) y las conjuntivas (20 %), así como la córnea.

¿Es grave? ¿Puede ser letal?

La enfermedad a menudo es autolimitada y los síntomas generalmente se resuelven espontáneamente dentro de los 14 a 21 días.

La OMS destaca que hay dos clados del virus de la viruela del simio. El clado de África Occidente tiene una letalidad del 1%, mientras que la mortalidad en el clado del Congo puede llegar al 10 %.

«Los niños también corren un mayor riesgo, y la viruela del simio durante el embarazo puede provocar complicaciones, viruela del simio congénita o muerte fetal», advierte la máxima organización en materia de salud del mundo.

Entre las complicaciones que genera la enfermedad se encuentran infecciones bacterianas secundarias, bronconeumonía, sepsis, encefalitis e infección de la córnea con pérdida de visión.

El doctor Melvin Sanicas, especializado en vacunas, enfermedades infecciosas y salud global, escribió en su cuenta en Twitter que la viruela se transmitía más fácilmente y era más mortal (alrededor del 30% moría). El último caso de viruela se detectó en 1977 y en 1980 se declaró erradicada.

¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se trata?

El Ministerio de Sanidad de España explica que, al momento de hacer el diagnóstico, hay que descartar otras enfermedades que pueden cursar con erupciones como varicela, virus del herpes, algunos enterovirus, sarampión, infecciones cutáneas bacterianas, sarna, sífilis y alergias asociadas a medicamentos y algunas enfermedades

dermatológicas.

Sin embargo, el aumento de los ganglios durante la etapa de erupción de la enfermedad puede ser una característica clínica que permita distinguir la viruela del mono de la varicela o de la viruela erradicada.

El tratamiento apunta a mejorar los síntomas y a prevenir y tratar las infecciones bacterianas secundarias que puedan aparecer en el enfermo.

En septiembre de 2019, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció la aprobación de la vacuna Jynneos Smallpox and Monkeypox, Live, Non-Replicating, para la prevención de la viruela y la enfermedad de la viruela del mono en adultos de 18 años de edad y mayores «en los que se determine que tienen un alto riesgo de viruela o infección por la viruela del mono».

«“Por lo tanto, aunque la viruela que ocurre naturalmente ya no es una amenaza global, la liberación intencional de este virus altamente contagioso podría tener un efecto devastador», advertía la FDA entonces, tras anunciar la aprobación de la vacuna hecha de un virus vaccinia, un virus que está estrechamente relacionado con los virus de la viruela o la viruela del mono, pero que es menos dañino, y puede proteger contra ambas enfermedades.

«Jynneos contiene una forma modificada del virus vaccinia llamada Vaccinia Ankara modificada, que no causa enfermedades en humanos y no se replica, lo que significa que no puede reproducirse en células humanas», describían.

¿Se puede prevenir la infección?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ofrecen los siguientes consejos para prevenir el contagio del virus:

Evitar el contacto con animales que puedan albergar el virus (incluyendo animales que estén enfermos o que hayan sido encontrados muertos en áreas donde ocurre la viruela del simio).

Evitar el contacto con cualquier material de personas o animales infectados.

Aislar a los pacientes infectados de otros que podrían estar en riesgo de infección.

Lavar las manos después del contacto con animales o humanos infectados. Hacerlo con agua y jabón o usar un desinfectante para manos a base de alcohol.

Usar equipo de protección personal (EPP) al atender a los pacientes.

¿Hay riesgo de que la enfermedad llegue a Venezuela?

«Uno nunca puede decir que el riesgo es cero», recalca Pujol. «Pero todo depende cómo se va a ir manejando la situación, sorprende el alto número de casos, debería ser bajo el riesgo, pero siempre están los viajes, que incluyen contactos, y eso hace que el virus pueda llegar».

El laboratorio de Virología del IVIC comienza a prepararse para este escenario.

«Es importante estar alerta, como laboratorio de Virología estamos equipándonos con los cebadores moleculares para, eventualmente, poder detectarla. Pero pensamos y esperamos que no llegue a Venezuela», recalcó Pujol.

¿La vacuna contra la viruela protege contra la viruela del mono?

En su cuenta en Twitter, el médico internista venezolano Julio Castro respondió a una consulta sobre el tema.

«Si, quienes hemos recibido vacuna antiviruela ( antivariólica) y por lo tanto tenemos una cicatriz que lo demuestra (cicatriz por escarificación) poseemos un grado de protección contra monkeypox», aseguró.

Si, quienes hemos recibido vacuna anti viruela ( antivariólica) y por lo tanto tenemos una cicatriz que lo demuestra ( cicatriz por escarificación) poseemos un grado de protección contra monkeypox. https://t.co/yuLEBFCMFg — Dr. Julio Castro (@juliocastrom) May 19, 2022

El vacunoló Melvin Sanicas escribió en la misma red social que la vacuna contra la viruela es altamente efectiva (en un 85%) para prevenir el contagio del virus del simio.

La dificultad es que, en la mayor parte de los países, la vacuna no está disponible para el público en general desde hace más de 30 años.

«Se aprobó una nueva vacuna basada en #vaccinia para prevenir la viruela y el Monkeypox en 2019, pero NO está ampliamente disponible», advirtió.