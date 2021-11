Tardía apertura de centros fue común denominador en Baruta  - Runrun

Miembros de mesa no se presentaron o llegaron tarde, lo que causó que algunas sedes de votación abrieran luego de las 9 de la mañana

Jesús Hernández llegó a las 6 y 30 de la mañana al Colegio Santa Rosa de Lima del municipio Baruta a ejercer su derecho al voto en las elecciones de gobernadores y alcaldes de este 21 de noviembre y pasadas las 9 aún no habían abierto las mesas.

“No es posible que los miembros de mesa no hayan llegado”, dijo. Fue casi a las 10 de la mañana que el centro abrió. “Este es uno de los centros más grandes del municipio, hay casi 8 mil votantes, los testigos tuvimos que ejercer la función de miembros de mesa porque nunca llegaron, hemos podido abrir las 10 mesas gracias a la colaboración de los vecinos”, sostuvo la testigo Marisela Hurtado. “Una vez que abrieron todo estuvo fluido, aunque se nota mucho la falta de gente”, añadió la votante Thais Torres.

Colegio Santa Rosa de Lima con 10 mesas, el segundo centro de votación de Baruta con 8 mil votantes, abrió a las 10 de la mañana por falta de miembros del CNE dijo la testigo Marisela Hurtado 12:11 pm #Ruta21Nov pic.twitter.com/meZMkJvkkZ — Francisco Zambrano (@franzambranor) November 21, 2021

El episodio en Santa Rosa de Lima también se repitió en la sede del Centro Venezolano Americano en Las Mercedes, donde fue después de las 10 de la mañana que los electores pudieron votar. “Los miembros de mesa llegaron tarde y algunos ni se presentaron por lo que se debió de designar a otras personas, en este centro están inscritas casi 4 mil electores”, dijo Alida Hernández en medio de una veintena de personas.

A un par de cuadras del CVA, en el colegio Santo Tomás de Villanueva, pocas personas entraban y salían al recinto. “Aquí todo se ha desarrollado con total normalidad hasta el momento todas las mesas están funcionando”, indicó un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana que pidió no revelar su nombre. “Yo no pude votar porque no aparezco en las listas y nadie me da respuesta de qué puedo hacer”, dijo Carlos Barrientos.

Junto a una veintena de personas, Elba Herrera esperaba porque abrieran el colegio La Concepción en Terrazas del Club Hípico pasadas las 9 de la mañana. “Entiendo que no han llegado todos los miembros de mesa, estamos esperando desde temprano, mucha gente ha llegado y se ha ido, entre eso y la cantidad de personas que se han marchado del país aquí vamos a votar pocos”, manifestó.

Elba Herrera, votante del Colegio La Concepción en Terrazas del Club Hípico: Mucha gente se ha ido porque el centro está cerrado 9:42 AM #Ruta21N pic.twitter.com/bDoLIQPPKb — Francisco Zambrano (@franzambranor) November 21, 2021

Mas movido en el casco

En el casco histórico de Baruta, las mesas de votación sí abrieron temprano. En el preescolar Don Rómulo Betancourt, en la Escuela Nuestra Señora del Rosario y en la Escuela Municipal Miguel José Sanz la escasa gente que había entraba y salía casi de inmediato.

“En este centro tenemos inscritas a 3.525 personas y calculo que a esta hora (11 de la mañana) han asistido entre 20 y 22 por ciento del universo electoral”, indicó Ildermaro Acosta, coordinador del centro Miguel José Sanz.

También en el casco histórico de Baruta, en el centro La Casa de Todos, la coordinadora Rixi Roca dijo que las dos mesas que allí funcionan abrieron a las 7 y media de la mañana. “Aquí tenemos un universo de 857 votantes, regularmente la gente viene a votar tarde”.

De 3 mil 500 votantes hasta las 10:13 AM ha ejercido su derecho en la Escuela Municipal Miguel José Sanz alrededor de un 22 por ciento de acuerdo al coordinador del centro Ildemaro Acosta #Ruta21Nov pic.twitter.com/HzKw6mifz9 — Francisco Zambrano (@franzambranor) November 21, 2021

Pocos puntos rojos

Escasos puntos rojos había en las Minas de Baruta, apenas dos en la avenida principal, sin pendones alusivos al Psuv y con escasa gente. En el centro de votación Tito Salas, las cinco mesas abrieron a las 6 y media de la mañana según un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana que optó por no dar su identificación. “Aquí hay 4 mil 590 votantes y han venido de manera parcial, hasta ahora no se han presentado inconvenientes”, sostuvo. Una votante que tampoco quiso identificarse denunció que alguien había sustraído una caja de ese centro electoral. “Por eso, hay que quedarse en los centros para defender el voto”, aseveró.

Retraso y aglomeración

Una masa de gente sin conservar distanciamiento social estaba concentrada frente a la Unidad Educativa Alfaro Zamora en la avenida principal de El Cafetal. Las mesas abrieron después de las 9 de la mañana y apenas un par de horas después las personas pasaban a cuentagotas. “Lo mismo que hemos escuchado en otros centros, los miembros de mesa no llegaron o lo hicieron tarde y en una de las 6 mesas hay problemas con el captahuellas”, indicó una señora que prefirió no decir su nombre.

“Están aplicando operación morrocoy”, gritó un señor desde un vehículo frente al colegio Madison en El Cafetal, instituto que fue visitado por un par de observadores internacionales de la Unión Europea. “Disculpen, pero no estamos autorizados para dar declaraciones a los medios de comunicación, el martes daremos una rueda de prensa”, dijo uno de los representantes de la UE.

En la Biblioteca Raúl Leoni de El Cafetal hay 2 mesas. Votantes se quejan de lentitud. Hay observadores de la Unión Europea 11:31 AM #Ruta21Nov pic.twitter.com/dP2nzNxdCK — Francisco Zambrano (@franzambranor) November 21, 2021

En la Biblioteca Raúl Leoni de El Cafetal, la votante Ana Paradiso dijo que hasta las 11 de la mañana la afluencia había sido pobre. “Tengo toda la vida votando aquí y de verdad hay pocas personas, es demasiada la gente que se ha ido del país”.

A metros, en el colegio San Luis, sí se percibía mayor cantidad de personas. “Entiendo que comenzaron a votar tarde como a las 9 de la mañana, pero ya ha venido bastante gente, aquí hay ocho mesas y el proceso está funcionando rápido, yo entré y con la misma salí”, sostuvo Maria Fernanda Medina.

También en El Cafetal, en el colegio Los Arrayanes, Miguel Pérez dijo que estaba desde las 8 y media de la mañana y no habían abierto la mesa 2, donde le correspondía votar. “He llevado más sol que una teja, parece que quieren que uno no vote, pero no me voy a ir, yo me quedo hasta ejercer mi derecho como venezolano que soy”.