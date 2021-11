El objetivo de la visita del fiscal de la CPI a Venezuela y qué esperar luego - Runrun

E l objetivo que tiene esta visita de Khan es simplemente tener conversación sobre posibles métodos de conservación y discusiones sobre estas dos situaciones

La visita de tres días a Venezuela del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha creado bastante polémica acerca de cuál es el objetivo real de esta agenda. Según expertos, Khan está en Venezuela por tres días para fortalecer las vías de comunicación con el Estado venezolano.

«De ninguna forma la visita del fiscal comporta algún tipo de apoyo o reconocimiento a la posición del gobierno venezolano ante las situaciones de violaciones de derechos humanos», aseguró Sara Fernández, abogada de la organización Cepaz.

Omar Piñango, coordinador general del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, reiteró que la visita de la oficina de la fiscalía de la CPI tiene lugar para tender y fortalecer esas vías de comunicación entre la fiscalía de la Corte y el Estado de Venezuela.

Fernández reiteró que la oficina de la fiscalía ha recibido, y continúa recibiendo, comunicaciones, pruebas y peticiones que hacen las víctimas y las organizaciones civiles. «Hay una comunicación entre organizaciones, víctimas y la CPI, independientemente de que haya una discusión en persona o no», afirmó Fernández.

¡MADURO Y EL FISCAL DE LA #CPI REUNIDOS! Nicolás Maduro sostiene encuentro con el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en medio de su visita de tres días a #Venezuela bajo una agenda completamente desconocida y controlada. Vía: @milmanrique @ImpactoVE 📌 pic.twitter.com/bv3DkVw7ji — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) November 1, 2021

Dos exámenes preliminares en Venezuela

Actualmente, Venezuela tiene dos situaciones en examen preliminar de la Corte Penal. Estas son:

Situación Venezuela 1: Trata de crímenes de lesa humanidad ocurridos desde 2017, en el marco de manifestaciones y disturbios políticos por parte de autoridades estatales a ciudadanos.

Situación Venezuela 2: Una situación que refirió el propio Estado venezolano con respecto al impacto de las sanciones internacionales en contra de algunos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

Venezuela se encuentra en fase III

Actualmente, la situación Venezuela 1 se encuentra en la fase III, que consiste en la parte de examen preliminar que versa sobre la admisibilidad.

«Ahorita se está analizando si la situación sería admisible para la Corte porque en Venezuela no se están llevando a cabo juicios válidos», explicó Fernández.

Durante el examen preliminar de una situación en la Corte Penal, deben llevarse a cabo varias fases. Estas son las que ha pasado Venezuela:

Fase I: Consiste en la evaluación inicial de toda la información sobre crímenes de competencia de la CPI que se recibe por la oficina de la fiscalía, de acuerdo al artículo 15 del Estatuto de Roma. «Los estados, ONG y víctimas pueden enviar información. Esa información que se remite por estos actores, se denomina comunicaciones», explicó Piñango.

Fase II: S e da inicio formal al examen preliminar. Se evalúan las condiciones previas para el ejercicio de la competencia. «Allí se ponderan esos elementos que le permiten a la CPI tener competencias sobre esa situación particular dada», señaló Piñango.

Fase III: C onsiste en la parte de examen preliminar que versa sobre la admisibilidad y comprende dos elementos a su vez: la gravedad y la complementariedad.

Según Piñango, una vez que Venezuela termine la fase III, pasará a la fase IV, la cual es un informe que realiza el fiscal y se enfoca en el interés de la justicia.

«Básicamente es si la investigación sirve al interés de las víctimas. Es una consideración compensatoria en la que el fiscal realiza una especie de ponderación para ver si redunda o no en el interés de la justicia», indicó.

Obtener información: objetivo único de la visita

El objetivo que tiene esta visita de Khan es simplemente tener conversación sobre posibles métodos de conservación y discusiones sobre estas dos situaciones, según la abogada de Cepaz.

Piñango respaldó esta apreciación y agregó que esta visita de la oficina de la fiscalía tiene lugar para tender y fortalecer esas vías de comunicación entre la fiscalía de la corte y el Estado de Venezuela.

La abogada explicó que, para entender el contexto o el marco en el que sucede esta visita, es importante comprender dos principios que son bases para el funcionamiento de la corte: el principio de complementariedad y la obligación de cooperación por parte del Estado venezolano ante una posible investigación en la Corte.

De acuerdo a Fernández, el principio de complementariedad está establecido en el Estatuto de Roma. Este selecciona como prioridad la jurisdicción nacional para investigar los hechos que ocurren dentro de su territorio, incluso si constituyen crímenes competencia de la Corte Penal.

«La corte en ningún momento buscará sustituir a los tribunales nacionales, por el contrario, nada más entraron a conocer una situación cuando en el país donde hayan ocurrido esos hechos no se estén llevando a cabo juicios válidos para determinar quienes son los responsables de los crímenes de lesa humanidad», dijo Fernández.

Mientras que la obligación de cooperar también se encuentra en el Estatuto de Roma. «Todos los estados partes del Estatuto, como Venezuela, tienen la obligación de cooperar con relación a cualquier investigación o enjuiciamiento que se lleve a cabo en la Corte», dijo.

«Es normal que en ese marco de investigación, los Estados inviten a la fiscalía al territorio nacional para poder decidir sobre algunos puntos de posible cooperación. la visita no comporta un apoyo, una parcialización hacia la posición del gobierno venezolano», reiteró Fernández.

Ambos expertos aseguraron que la presencia de Khan en Venezuela es para obtener la mayor cantidad de información sobre la validez de esos juicios de crímenes de lesa humanidad. «Conocer si se investigó o no la cadena de mando, cuáles son los delitos que se están imputando a los responsables de esos crímenes que caerían en competencia de la Corte», indicó Fernández.

#3Nov | COMUNICADO: Justicia, Encuentro y Perdón ante la visita de Karim Khan (@KarimKhanQC)

"LA RELEVANCIA DE LA VISITA DEL FISCAL DE LA CPI RADICA

EN LA REVISIÓN DEL APARATO JUDICIAL VENEZOLANO"#VamosPorLaJusticia ⬇️https://t.co/howyzP8jzT — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) November 3, 2021

No es el momento para reunirse con ONG

Diferentes organizaciones y asociaciones de la sociedad civil han exigido una reunión con Khan durante su estadía en Venezuela. Sin embargo, especialistas aseguraron que eso no sucederá en esta oportunidad por varias razones.

En primer lugar, está el objetivo único del fiscal, reunirse con el Estado venezolano para obtener la mayor cantidad posible de información sobre el estatus de los juicios de crímenes de lesa humanidad. En segundo lugar, es para proteger a las víctimas.

Omar Piñango explicó que ha sido de la opinión del propio fiscal que, por cuestiones de seguridad, no quiere sostener este tipo de reuniones con víctimas aquí en el país. «Yo creo que eso va a atado con un principio que en la investigación de crímenes internacionales tiene que ver con no hacer daño. Como investigador, y por ser de la oficina de la fiscalía de CPI, tiene que procurar que estas reuniones se lleven a cabo bajo ese principio», aseguró.

«Al no poder resguardar o proteger a las víctimas, ha decidido que mejor no se lleve a caso esta especie de reuniones ahora mismo», indicó el coordinador general.

Piñango reiteró que eso no quiere decir que no se realicen posteriormente en otra misión que tenga ese propósito como objetivo único. «Parece que, en este momento, no va a ser posible que se reúna», dijo.

Es importante recalcar que tanto la oficina de la fiscalía de la CPI como el fiscal mantienen contacto directo con organizaciones de la sociedad civil y víctimas desde que inició el examen preliminar.

Según la abogada, las organizaciones siguen enviando información sobre el estado actual de los procesos y posibles pruebas que existan de crímenes de lesa humanidad. «Hay una comunicación, entre organizaciones, víctimas y la CPI, independientemente de que haya una discusión en persona o no», expresó

Finaliza la visita, ¿ahora qué?

La abogada de Cepaz señaló que en el marco de esta visita, se hará un anuncio importante sobre si apertura o no una investigación. «Eso es lo que se está esperando, ver si la fiscalía abrirá una investigación formal o no», afirmó.

«Se piensa que existen los elementos necesarios para que se abra, pero, no tenemos pensado que esta visita sea la que anuncie de manera formal algo sobre eso», reiteró Fernández.

Fernádez explicó que lo más probable es que esas noticias se tengan para diciembre, cuando la fiscalía vuelva a emitir su reporte sobre la actividad del examen preliminar, que emite todos los años sobre todas las situaciones que están en etapa.

Otra de las cosas que puede ocurrir tras la culminación de la visita del fiscal es que la fiscalía de la CPI discuta la actividad del Ministerio Público venezolano ante casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos.

Esto se realizará con el objetivo de tomar la decisión de si esa información es suficiente o no para temas de admisibilidad.