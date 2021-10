Huella digital | Baduel: el restaurador de Chávez que murió como su preso político - Runrun

La cercanía entre Baduel y Chávez llegó a su fin en 2007. Esto se debió al rechazo de Baduel hacia la reforma constitucional que planteaba Chávez en 2007.

La muerte del exministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel sigue repleta de incógnitas. Tan enigmática como ciertos pasajes de su vida y algunas posiciones que asumió como personaje público. El anuncio de su deceso a causa del COVID-19, bajo la custodia del Estado venezolano, fue hecho por el fiscal general, Tarek William Saab.

El cauteloso

Su carrera militar tuvo un antes y un después del 17 de diciembre de 1982, cuando creó junto a otros cuatro miembros el Movimiento Bolivariano Revolucionario. Hugo Chávez, Jesús Urdaneta, Felipe Acosta, Francisco Arias Cárdenas, Yoel Acosta Chirinos, Nicolás Maduro, Cilia Flores y Diosdado Cabello eran algunos de los miembros principales del movimiento.

10 años más tarde, el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, no formó parte de los golpes de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, por lo que sus compañeros lo marginaron. “Se mantuvo en la reserva”, señaló Chávez durante una transmisión en vivo con VTV.

Según El Universo, en 2002, luego de que Hugo Chávez recibiera un golpe de Estado a su mandato y dimitiera de su puesto, Baduel encabezó desde Maracay —donde está uno de los principales centros militares del país— la operación Restitución de la Dignidad Nacional, que llevó de nuevo al poder a Chávez y desconoció a cualquier nuevo Gobierno. En una entrevista concedida a Milagros Socorro, poco después de esos acontecimientos declaró lo siguiente:

“Yo afirmo que lo que sucedió es que en estos eventos del 11 al 14 de abril, un grupo de oficiales de alta graduación, en su mayoría generales y almirantes, se apartaron de su deber constitucional, dando un mal ejemplo al resto de los compañeros; y la prueba más palmaria de que eso no permeó hacia otros niveles de la institución es el hecho de que aproximadamente un 80 por ciento de los mandos directos de la FAN se reportaron a nuestros puestos de comando para adherirse a nuestra posición, porque todos manifestaron estar en apego a la Constitución y a las leyes, que si acaso había que producir algún cambio en Venezuela, éste debía hacerse de acuerdo a los mecanismos constitucionales. Esa era la posición de prácticamente todos los comandantes que nos llamaron a nuestro puesto de comando el día 13 de abril”, sostuvo.

Este acto de lealtad lo acercó aún más a Chávez, de quien incluso era compadre y el 24 de junio de 2006, Baduel ascendió a general en jefe y fue nombrado ministro de la Defensa.

Su cargo como ministro duró solo un año, ya que se retiró en 2007.

La amistad no era a prueba de reformas

La cercanía entre Baduel y Chávez llegó a su fin en 2007. Esto se debió al rechazo de Baduel hacia la reforma constitucional que planteaba Chávez en 2007.

“La magnitud de los cambios que se están proponiendo no corresponden con un proceso de reforma sino que es un planteamiento en su contra. En este momento, el poder ejecutivo y el poder legislativo le están quitando poder al pueblo, alterando los valores, principios y estructura del Estado sin estar facultado para ello. Alerto al pueblo venezolano para que no se dejen quitar lo que le corresponde. Ese poder es de todo el pueblo venezolano. No se dejen engañar”, dijo Baduel en su discurso el 5 de noviembre de 2007.

Chávez catalogó como un acto de traición el discurso de Baduel. Después de eso, no existió más la amistad.

“Él mismo ha desfigurado una imagen que se vino formando en el imaginario colectivo, sin duda, hay un acto de traición allí. Se traicionó a sí mismo”, indicó Chávez tras las declaraciones de Baduel.

“Yo siempre he criticado a Baduel por su posición. No tenía una actitud firme”, dijo Diosdado Cabello el 13 de abril de 2015, mientras recordaba los hechos de abril de 2002.

Cambiar de opinión se paga con cárcel

El 2 de abril de 2009, Baduel fue detenido por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). En ese momento, las autoridades informaron que el exministro de Defensa sería trasladado a un tribunal militar.

Baduel informó que previamente había acudido a la Fiscalía Militar para aclarar cualquier situación en su contra y que las autoridades no le notificaron sobre ningún cargo o acusación, por lo que calificó de violatoria su detención.

En mayo de 2010, Baduel fue condenado a siete años y 11 meses de prisión, acusado de corrupción por hechos vinculados con su gestión en el Ministerio de Defensa, concretamente relacionados con la adquisición de equipamiento militar.

Según El Pitazo, esta acusación fue rechazada por Baduel, quien advirtió que era un preso del expresidente venezolano tras oponerse a su propuesta de reforma constitucional en 2007. Las opiniones de Baduel sobre el tema quedaron expresadas en un libro de su autoría llamado Brevario del socialismo del siglo XXI

Estuvo recluido en la cárcel de Ramo Verde hasta 2015. El 12 de agosto de ese año, obtuvo libertad condicional. Sin embargo, su libertad duró poco.

Ese año, se creó un cuenta de Twitter, @RaulBaduel. También, tiene un perfil en Facebook.

A pocos meses de cumplir su condena de siete años y 11 meses, Baduel fue llevado de nuevo a prisión. EFE indicó que el 12 de enero de 2017 fue detenido tras revocarle una medida sustitutiva de libertad, por incumplir las condiciones del régimen cautelar.

Una vez más, privado de libertad

Un día antes de quedar en libertad tras cumplir su condena, el 2 de marzo de 2017, el Tribunal Primero de Ejecución de Caracas dictó una nueva privativa de libertad e imputó nuevos delitos al exministro de Defensa.

EFE reseñó que la solicitud de la Fiscalía de imponerle una medida de privación judicial preventiva de libertad fue por estar “presuntamente incurso» en delitos contra la «integridad, independencia e integridad de la nación».

Según la Agencia, Baduel fue trasladado ese mismo día a tribunales. Una vez más, fue trasladado a la fuerza por funcionarios del DGCIM.

Estuvo recluido en Ramo Verde nuevamente hasta que fue trasladado a la cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicada en Plaza Venezuela, conocida como “La Tumba”. Su segunda detención se caracterizó por falta de acceso a sus familiares y abogados, quienes denunciaron constantemente que su padre fue sometido a torturas.

¡FAVOR RT! Hoy mi papá @RaulBaduel cumple 6 MESES enterrado vivo en «La Tumba» (Sebin- Pza Vzla), 6 meses sometido a TORTURA BLANCA, 6 MESES SIN RECIBIR LUZ SOLAR. Además denuncio que está semana nos prohibieron las visitas ARBITRARIAMENTE. pic.twitter.com/GqU5JrebSB — ANDREINA BADUEL (@AndreinaBaduel) February 8, 2018

El caso de Baduel está incluido en diversos informes de la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y de la Misión de Determinación de los Hechos que resaltó en su informe, presentado a mediados de septiembre, las irregularidades por el encarcelamiento del general retirado, sin un juicio en más de tres años.

Décimo preso político que muere bajo custodia del Estado

El Foro Penal de Venezuela denuncia que Baduel fue el décimo preso político que falleció bajo custodia del Estado venezolano

A finales de la tarde del 12 de octubre, el fiscal del gobierno de Maduro, Tarek William Isaab, informó que el exministro de la Defensa y preso político del régimen desde el año 2009, Raúl Isaías Baduel, había fallecido tras un paro cardiorrespiratorio causado por el COVID-19.

Lamentamos el fallecimiento de Raúl Isaias Baduel de un paro #Cardiorrespiratorio producto del Covid19: mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y recibido la primera dosis de la vacuna… Transmitimos nuestras #Condolencias a sus familiares y amigos #RIP — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) October 12, 2021

Fiscal general impuesto por la extinta ANC anuncia, vía Twitter, el fallecimiento del general Raúl Isaías Baduel, ex ministro de la defensa. pic.twitter.com/BfIsJYo4PR — Runrunes (@RunRunesWeb) October 12, 2021

Sin embargo, su esposa, Cruz Zambrano de Baduel, y su hija, Andreína Baduel, aseguraron que Raúl Isaías Baduel no tenía COVID-19.

“Ni siquiera he recibido una llamada de ningún personaje del gobierno. No me han llamado por piedad a decirme que mi esposo falleció, o qué pasó. Sé que sus hijas lo vieron el día sábado y que él estaba bien. Yo estaba preparando todo para ir esta semana para allá, independientemente de que me dejaran horas y horas parada en la calle, como siempre. Yo iba a ir a ver a mi esposo esta semana, estaba reuniendo sus alimentos”, relató en una conversación con EVTV Miami.

“Él no tenía COVID-19, no es verdad, a él cuando lo sacaron de La Tumba no tenía COVID-19 y lo vacunaron siete días antes”, recalcó Zambrano de Baduel.

Su hija Andreína corroboró lo que indicó Cruz Zambrano. “Recientemente, tuvimos la fe de vida de él, es falso que tenía COVID-19. Él nos reiteró una y otra vez que no se iba a prestar para bufonadas de la tiranía y que su único propósito era dejarnos un legado de dignidad y fe”, señaló en su cuenta de Twitter.

Durante ambas detenciones de Baduel, su familia fue muy activa en las redes sociales, especialmente, para denunciar las violaciones de derechos humanos que sufrió Baduel.

El régimen asesinó a mi amado y valiente papá @RaulBaduel Recientemente tuvimos la fe de vida de él, ES FALSO que tenía COVID-19 Él nos reiteró una y otra vez, q’ no se iba a prestar para bufonadas de la Tiranía y q’ su único propósito era DEJARNOS UN LEGADO DE DIGNIDAD Y FE. pic.twitter.com/DW2pYcGbz7 — ANDREINA BADUEL (@AndreinaBaduel) October 13, 2021

No fue el único Baduel encarcelado

Raúl Isaías Baduel no fue el único miembro de su familia que estuvo encarcelado. Su hijo, Raúl Emilio, fue detenido durante las protestas de 2014, y su hijo Josnars Adolfo fue privado de libertad, junto a un grupo de personas involucradas, tras el supuesto desembarco en Venezuela en la llamada «Operación Gedeón».

Raúl Emilio fue detenido durante una manifestación pacífica en el estado Aragua junto a Alexander Tirado, durante la oleada de protestas de 2014. Fue condenado en 2015 a 8 años de cárcel por haber «instigado a desobediencia de las leyes». Fue excarcelado el 2 de junio de 2018.

Asumimos en nuestra familia este nuevo atropello confiados plenamente en DIOS y en su JUSTICIA DIVINA y ÉL nos alienta a NO tener miedo y continuar firmes en nuestra resolución de luchar valientemente pore rescate de la INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA. RAÚL BADUEL@RaulBaduel pic.twitter.com/7qbGc7tehL — RAÚL EMILIO BADUEL C (@RBADUEL) October 13, 2021

Tal Cual Digital reseñó que Josnars Adolfo fue detenido el 4 de mayo de 2020, en las costas del estado Aragua, durante la llamada «Operación Gedeón», luego que en la víspera se registrara la muerte de ocho personas incluida la del capitán Robert Colina, alias «Pantera». Aún continúa detenido.

Ambos han sido víctimas de torturas y tratos crueles durante su tiempo en la cárcel.

NADIE es Perfecto.

Raúl Baduel murió en los brazos de su hijo quien sigue preso en el Helicoide.

Por más de 10 años Baduel fue aislado y torturado por el régimen.

Mis palabras de condolencias a su esposa e hijos. pic.twitter.com/roOki42oN1 — Iván Simonovis (@Simonovis) October 13, 2021

Andreina Baduel se ha encargado de denunciar las violaciones de derechos humanos que han sufrido su padre y sus hermanos en reiteradas ocasiones.