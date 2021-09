Caída de sistema perjudica reputación del Banco de Venezuela  - Runrun

@franzambranor

Cinco días pasó inoperativa la plataforma digital del Banco de Venezuela. Del 15 al 20 de septiembre, usuarios de la mayor entidad bancaria del país no pudieron emplear los puntos de pago ni hacer transacciones por medio de su página web.

De acuerdo a la Superintendencia de la Entidad Bancaria (Sudeban), el Banco de Venezuela cuenta con el 42,5% de las captaciones del sistema en la nación y 421 agencias en todo el territorio nacional. “Este es el banco más grande del país con un promedio de 14 millones de clientes”, dijo el presidente de la entidad José Javier Morales en el marco de una entrevista hecha en septiembre de 2020 en Venezolana de Televisión.

Una vez más, el gobierno de Maduro esgrimió la tesis del «sabotaje» a una de sus instituciones.

“Fue muy intenso y agresivo y se buscaba degradar el funcionamiento natural del sistema”, dijo este miércoles 22 de septiembre la vicepresidenta y ministra de economía y finanzas, Delcy Rodríguez sobre el supuesto ataque al banco que pertenecía al español Grupo Santander y que en 2009 fue nacionalizado por el gobierno del entonces presidente, Hugo Chávez.

Rodríguez sostuvo que la arremetida fue gestada desde Estados Unidos y perseguía boicotear la implementación del Bolívar Digital, sistema que el gobierno ha dicho entrará en funcionamiento a partir del 1 de octubre y que representa el retiro de 6 ceros a la moneda actual en Venezuela.

A través de redes sociales, usuarios denunciaron que una vez que pudieron acceder al sistema, consiguieron incongruencias en sus cuentas, como menos dinero del que tenían antes del 15 de septiembre u operaciones que no habían realizado.

Hoy mi cuenta amaneció con un poco de débitos que por supuesto no hice yo, que tengo q hacer para q me devuelvan mi dinero, quién me repone mi dinero?#BancoDeVenezuela pic.twitter.com/eGHDsNnCKj

— Ana Bracho (@anacarolinabb20) September 21, 2021