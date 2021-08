3 x 3 | El deporte no es la prioridad de los gobiernos venezolanos - Runrun

Atletas coinciden en que la falta de apoyo por parte de las autoridades es algo que ha prevalecido en el tiempo

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 concluyeron y con ellos la mejor cosecha de medallas para la historia de Venezuela con una de oro para la exponente del salto triple Yulimar Rojas y tres de plata para el ciclista de BMX free style Daniel Dhers y los pesista Julio Mayora y Keydomar Vallenilla.

La recolección de preseas llega en el peor momento de crisis de la nación con una hiperinflación que destruye el salario, servicios públicos colapsados, escasez de flujo de caja en las instituciones y complejos deportivos abandonados y destruidos por la desidia. A todo esto hay que sumar una pandemia del coronavirus que afectó la preparación de los deportistas.

De acuerdo a Alexander Nelcha, ex jugador de baloncesto y representante de Venezuela en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y también de Ahymara Espinoza, lanzadora de bala en los recién finalizados JJOO de Tokio, los atletas criollos han debido lidiar con la desatención de las autoridades desde tiempos remotos.

Espinoza se hizo popular en redes sociales luego que publicara una serie de relatos y videos donde exponía su precaria preparación en un campo de béisbol en su natal Barlovento en el estado Miranda, sin la presencia de un entrenador, las herramientas, suplementos vitamínicos e indumentaria adecuada. Fue prácticamente un grito de auxilio. Pese a ello, logró clasificarse a la competencia por ubicación en el ranking mundial. Fue una de las últimas en entrar en el selecto grupo venezolano y la cuarta mujer en el atletismo junto a Rojas, la saltadora de garrocha Robeilys Peinado y la lanzadora de martillo, Rosa Rodríguez.

Asimismo para la nadadora Andreina Pinto, representante nacional en los JJOO de Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, el atleta criollo siempre ha tenido que lidiar con la falta de apoyo gubernamental. A su juicio los deportistas venezolanos tienen varios enemigos a vencer durante su carrera: las marcas que deben alcanzar, sus rivales de otros países y la inadecuada preparación.

¿Cuando mencionas que la preparación es inadecuada a que te refieres, cuál es el problema, en dónde falla el proceso y quién es el responsable?

Ahymara Espinoza: Yo no tuve ningún tipo de apoyo, buena parte de los clasificados se preparó fuera del país, yo lo hice aquí en Barlovento y no en las mejores condiciones y me fui directo a Tokio. El apoyo que necesito en realidad es económico para poder moverme fuera del país y estar con los profesionales, los lanzamientos de bala son muy técnicos y tienes que ayudarte con entrenadores calificados, y no es que me quiero ir porque me da la gana, sino que lamentablemente aquí las infraestructuras deportivas en mi área están deterioradas. En Barlovento no hay pistas de atletismo. Lo que necesito es estabilidad emocional y deportiva.

Alexander Nelcha: No sé realmente si este gobierno está apoyando a los atletas, cuando yo jugaba del gobierno no veía nada. El responsable de la selección era la Federación Venezolana de Baloncesto, no sé cómo obtienen esos recursos. Cuando fuimos a Portland en los Estados Unidos para el preolímpico de Barcelona nos entrenamos dos semanas, Francisco “Paco” Diez, quien era presidente del Instituto Nacional de Deportes en ese entonces, no quería que fuéramos a Portland porque consideraba que no estábamos suficientemente preparados. De la selección nos quedamos en Caracas, Carl Herrera, que ya estaba jugando en la NBA y yo porque no había suficientes pasajes, consiguieron dos boletos baratos y viajamos e hicimos dos o tres escalas para llegar a Portland. Toda una odisea.

Andreina Pinto: En mi opinión personal con respecto a la natación puedo decir que los atletas no tuvieron el apoyo que se merecen y que necesitan para estar en unos Juegos Olímpicos. En cada ciclo olímpico ha empeorado el apoyo para la disciplina de natación. Más bien me sorprende que con todo y eso llevamos un equipo a Tokio. Eso solo demuestra el talento que tienen los venezolanos y el cual no se corresponde con el apoyo que le dan.

¿Ha empeorado el apoyo a los atletas olímpicos en los últimos años?

Ahymara Espinoza: Hace más de dos décadas estoy dedicada a esto. Desde 2012 hasta 2105 si contaba con el apoyo, nos costeaban los gastos y la estadía en Eslovenia, que es el lugar ideal para entrenar. Contaba con el respaldo para hacer mi preparación y asistir a la concentración en el extranjero, pero después eso pasó. Yo me fui a Eslovenia el año pasado costeando mis propios gastos, pero tuve que volver a Venezuela por circunstancias personales y el Ministerio del Deporte nunca me dio respuesta para regresar y terminar mi preparación. Si hubiese tenido una buena preparación quien quita que hubiese subido al podio, pero tuve que ser planificadora y mi propia entrenadora, vamos a ver cómo se pronuncian ahora porque hay que empezar a trabajar desde ya para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Alexander Nelcha: Personalmente le echo la culpa a las federaciones, la Federación Internacional de Baloncesto le da dinero a la Federación Venezolana cuando un equipo clasifica a un Mundial y ese dinero es para que el equipo entrene, no para otra cosa. La federación nunca me pagó los pasajes cuando jugaba en Francia. Esto no es solamente algo de este gobierno, todos han sido iguales, el Comité Olímpico tiene que invertir el dinero en los atletas, pero no lo hacen, se lo roban o lo desvían.

Andreina Pinto: Creo que las autoridades no están en verdad comprometidas con los atletas y también no entienden que requiere un deportista. Con respecto a las otras disciplinas solo puedo decir que dudo que reciban apoyo incondicional y que estos resultados de ahora se deben al apoyo que el país les dio. Quizás algunos atletas recibieron un poco más de apoyo que otros o alguna disciplina más que otra, pero estoy segura que no fue el que realmente se merecen.

¿Qué sugerencia le das al atleta que se está preparando para París 2024 en procura de conseguir el apoyo necesario?

Ahymara Espinoza: Es necesario el apoyo económico porque un atleta de alta competencia requiere de mucha preparación para obtener buenos resultados y eso es costoso. El dinero depende del plan que se tenga, desde la vestimenta hasta la alimentación varían de acuerdo a la rutina de entrenamiento que uno tenga y el tiempo que uno piense invertir en ello. Una opción es conseguir ayuda de un sponsor , cualquier patrocinante que quiera puede ayudarme, estoy dispuesta, pero eso no es tan fácil porque se debe tener un manager que te promocione.

Alexander Nelcha: Yo en estos días vi a una muchacha de la selección Venezolana de aguas abiertas (Paola Pérez) llorando y dijo que no tuvo ningún tipo de apoyo. En el propio canal del Estado alguien dijo que los atletas no tuvieron el apoyo del gobierno. Cuando nosotros llegamos a Portland hablaban de que México había gastado un millón de dólares en su preparación. Nosotros en cambio éramos muchachos de barrio, algunos tuvimos la suerte de jugar afuera, Carl (Herrera) en la NBA y yo en Francia, pero otros no. Entiendo que Melquiades Jaramillo todavía vive en Catia, habría que ver qué fue del destino de los demás. Nosotros creo que hubiésemos hecho un mejor papel si hubiésemos tenido una mejor preparación, así como los gobiernos son corruptos también las federaciones, no tuvimos ningún apoyo ni de la Federación ni del COV.

Andreina Pinto: Hay muchas disciplinas que tienen la ventaja de conseguir sponsors internacionales y eso podría ayudarlos a no depender mucho de nuestro país como tal, si hablamos de patrocinantes en Venezuela es un poco más complicado el tema de conseguir empresas venezolanas que los apoyen, pero no es imposible.