El gobierno da señales contradictorias enviando a la vicepresidenta Delcy Rodriguez a reunirse con Fedecámaras y luego amenazando con “neutralizar” a miembros del sector privado

Confrontación entre Ejecutivo y empresariado acentúa crisis humanitaria e inflación

@franzambranor

Apenas a días de que la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se reuniera con la cúpula empresarial venezolana en la sede de Fedecamaras el pasado 20 de julio, Nicolas Maduro amenazó con “neutralizar” a sectores económicos privados que promuevan lo que su gobierno califica como “guerra económica”.

El paso hacia adelante que había dado Rodríguez en su reunión inédita con el área empresarial privada lo echó hacia atrás Maduro con unas declaraciones enmarcadas nuevamente en el plano de la confrontación.

“Tenemos identificados ahora el mapa más claro de los 8 o 10 actores económicos que están detrás de las perturbaciones económicas que ha habido en julio. Los tenemos identificados con nombres y apellidos, los actores económicos que perturban los precios, el valor real de la moneda. Están identificados y son parte de un plan, hoy en día tenemos más capacidades para neutralizarlos”, dijo Maduro.

A juicio de los economistas Asdrúbal Oliveros, Alicia Sepúlveda y Ronald Balza esta arremetida forma parte del discurso habitual que ha sostenido la administración chavista a lo largo de dos décadas y persigue complacer a las bases radicales que no toleran un acercamiento con el sector privado.

¿Cuál cree que sea la razón para que Maduro ataque a los empresarios, luego de enviar a su vicepresidenta a reunirse y buscar supuestos puntos en común?

Asdrúbal Oliveros: Esa narrativa de Maduro atacando a los empresarios es parte de la esencia de su gobierno donde conviven grupos de naturaleza muy radical y también está enmarcada en una dinámica electoral, tanto de comicios internos del Partido Socialista Unido de Venezuela como de los regionales, que están planteados para el 21 de noviembre de este año. El gobierno de alguna manera intenta contener esas críticas a lo interno de su facción, que pueden interpretarse como debilidad o claudicación.

Alicia Sepúlveda: Efectivamente pudiera ser que Maduro le esté hablando a sectores radiales a los cuales no les gustó que Delcy Rodríguez estuviera en la sede de Fedecámaras, pero yo creo que en realidad el gobierno ha jugado a supuestas negociaciones en diversas oportunidades las cuales no cumplió y esta pudiera ser otra de esas ocasiones.

Ronald Balza: Atacar a un gremio es una exhibición de poder, de estar dispuesto a usarlo para “neutralizar” posibles adversarios. Debilitar vínculos que unen a un grupo de empresarios permite negociaciones individuales, así como favorecer a personas o grupos no afiliados, imponiendo condiciones unilaterales, no habiendo licitaciones ni presupuesto, ni contraloría. Las negociaciones individuales dan al gobierno mucha discrecionalidad con respecto a los contratos y sus garantías.

¿Es posible para un gobierno con problemas financieros emprender una cruzada contra el sector privado, ahora que el levantamiento de control de cambio llegó para oxigenar a la economía?

AO: En la práctica es difícil. El Estado venezolano tiene una caída de más del 70% en lo que respecta a su flujo de ingresos en divisas, dificultades para exportar e importar y parte del abastecimiento está sustentado en el sector privado y también buena parte del empleo formal e informal. En un contexto donde el Estado está mermado en todos los sectores, esto puede exacerbar la crisis económica y política y dinamitar el control social. Por otra parte, el gobierno puede hacer algunas operaciones quirúrgicas, un poco para mandar una señal de fuerza, para complacer a sus grupos radicales e incluso favorecer a grupos privilegiados cercanos al entorno gubernamental, pero no lo veo como una acción generalizada.

AS: El ataque del gobierno a la empresa privada nunca ha cesado, han dado algunas señales, pero la arremetida ha sido permanente. Hay que recordar que el ataque pasa más allá de lo verbal, porque tenemos a un Seniat que sigue fiscalizando y multando. Mi teoría particular es que lamentablemente en Venezuela el proceso de ser empresario no es libre por el gran número de regulaciones que existen, que aún cuando hay flexibilizaciones puntuales y de facto, la iniciativa empresarial sigue dependiendo en gran medida del gobierno por lo que al final los empresarios son solo concesionarios del régimen. Hay mucho inversionista que procura aprovechar y comprar empresas destruidas a precio de gallina flaca, algunos leyendo cambios a largo plazo y otros aprovechando la bonanza de retornos rápidos.

RB: El gobierno negociará, aprovechando la Ley Antibloqueo, con cada uno por separado. Difícilmente divulgaran garantías y condiciones, así como no lo han hecho con las importaciones de combustible, por ejemplo. Negociaciones de este tipo pueden incluir premios y castigos, o al menos promesas y amenazas, que no podrán reclamarse con seguridad jurídica en tribunales. Podría haber alianzas y chantajes, pero posiblemente no lo sabremos.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta nueva arremetida?

AO: Todo análisis de inversión tiene un perfil de riesgo-rentabilidad, a mayor riesgo más grande es la rentabilidad, Venezuela es un país con un riesgo muy alto por las características que posee, pero algunos empresarios, sobretodo aquellos que puedan entender el entorno, aquellos cercanos al chavismo y aquellos provenientes de países aliados pueden seguir jugando en ese tablero. Lo que no va a ver es una entrada masiva de inversiones en algunas áreas.

AS: Las consecuencias de seguir atacando al sector privado tanto en verbo como en hechos se pueden traducir en una acentuación de la crisis humanitaria y que esta burbuja sustentada en negocios de importación fundamental pueda reventarse. Corremos el riesgo de más pérdida de productividad e inflación. Esa situación de ataque aleja a todo aquel empresario que desee hacer negocios, pero siempre existirán aquellos que aprovechen los incentivos alrededor de las condiciones del gobierno. Las medidas económicas que generen un modelo sostenible no se han generado en este país.

RB: Es complicado hacer un pronóstico cuando no sabemos nada sobre el destino del gasto público. No hay presupuesto ni contraloría. La contracción de la economía venezolana se ha debido a la caída de la producción pública y privada, que ha impulsado migraciones masivas. El gobierno pudo detener esta destrucción, pero no quiso. Si hay nuevas empresas sobrevivientes, no será porque el gobierno quiere estimular el crecimiento de la economía. Puede que haya acuerdos con empresas que le adversan políticamente y que a pesar de las circunstancias prefieren continuar con sus actividades en vez de abandonarlas.