Vacunómetro: Se han aplicado más vacunas de las que han llegado oficialmente al país - Runrun

Los datos del #VacunómetroVen, obtenidos del seguimiento al proceso de vacunación en el país, evidencian que hasta el 3 de agosto se han aplicado 3.282.518 dosis de la vacuna contra la COVID-19, casi 53 mil dosis más de las 3.230.000 anunciadas por voceros oficiales. Este dato podría sugerir que no se están reportando las nuevas dosis que llega n

Hasta el martes 3 de agosto, en los 23 estados del país más el Distrito Capital, se han aplicado 3.282.518 dosis de la vacuna contra la COVID-19 desde el 29 de mayo. Esta cifra supera a las 3.230.000 dosis que, según anuncios oficiales, ha recibido Venezuela.

El hecho de que haya más dosis aplicadas de las 3.230.000 vacunas que han llegado al país según fuentes oficiales confirmaría las declaraciones extraoficiales de un funcionario del Ministerio de Salud, quien señaló que han arribado nuevos lotes de vacunas Sinopharm, pero sin anuncios de las autoridades correspondientes.

La información anterior se dio a conocer en el Vacunómetro número 8 publicado la semana pasada. Según la fuente consultada, que prefirió mantenerse en el anonimato, “semanalmente, están llegando vacunas chinas desde hace un buen tiempo y decidieron no publicar ni realizar actos públicos en los aeropuertos”.

El Vacunómetro, herramienta que lleva el seguimiento al proceso de vacunación en Venezuela, resalta que en la novena semana de vacunación se han distribuido 2.917.082 dosis en todo el país de acuerdo con los datos oficiales. Esto quiere decir que se han aplicado 112,52% de las dosis distribuidas entre los estados, lo que podría sugerir que en las entidades no se han reportado datos de las dosis que han recibido.

La última vez que se conoció públicamente la llegada de un lote de vacunas a Venezuela fue el 13 de junio, cuando arribaron al país 500.000 dosis de la rusa Sputnik V. Después de eso, los voceros oficiales no han informado nada al respecto.

El Vacunómetro, iniciativa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) integrada por El Pitazo, Runrunes y TalCual, encontró que en la última semana aumentó en 39,07% el número de dosis aplicadas hasta el 3 de agosto.

Otro dato a resaltar es que creció el ritmo de vacunación con respecto a la semana del 19 al 26 de julio, en la que se registró un aumento de 17,52%.

Se mantiene la opacidad

En el Vacunómetro correspondiente a la semana del 26 de julio al 3 de agosto se reportaron más dosis aplicadas que las distribuidas por estados. Por ejemplo, el estado Amazonas informó que se aplicaron 30.565 dosis al mismo tiempo que 5.500 fueron distribuidas. De igual manera, Nueva Esparta confirmó 71.000 dosis aplicadas y 48.000 distribuidas, mientras que Portuguesa notificó 116.000 dosis aplicadas y 82.698 distribuidas. Esta misma discrepancia de datos se repite en, al menos, otras diez entidades del país.

Cabe destacar que la información que maneja el Vacunómetro no está totalmente actualizada, esto se debe a que en 13 estados del país los voceros oficiales no han actualizado los datos de vacunación, lo cual dificulta el conteo real de las dosis aplicadas. Uno de estos casos es el Distrito Capital, cuyas cifras no se actualizan desde la semana del 22 de junio, cuando se contabilizaban 40.037 dosis aplicadas.

Pero hay casos más notables aún, como el del estado Aragua, cuyos voceros oficiales no han reportado ni una sola vez la cantidad de dosis aplicadas desde que comenzó el plan de vacunación el 29 de mayo de 2021.

La información anterior refleja la opacidad y discrecionalidad con la que se realiza el proceso de vacunación en el país. Ante la imprecisión de datos, surgen varias interrogantes: ¿Cuántas dosis han llegado realmente a Venezuela? ¿Cuántas dosis se han dispuesto para cada región? ¿Cuántos venezolanos cuentan con al menos una dosis y cuántos están completamente inmunizados?

Lo que dicen las encuestas

La Unidad de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar (UPP USB) y el Instituto Delphos realizaron una encuesta nacional por muestreo para estimar la cobertura de al menos una dosis de vacunación contra COVID-19 en Venezuela.

Encuesta UPP-USB y Delphos by Andrea González Parra on Scribd

Para el estudio, realizado entre el 13 y 30 de junio de 2021 en centros poblados con más de 1.000 habitantes, se entrevistaron a 1.200 personas mayores de 18 años.

La encuesta de UPP USB y Delphos señala que, estadísticamente, la cobertura de vacunación en las ciudades principales es significativamente menor que la del Distrito Capital y resto del país, lo cual considera la encuestadora, sugiere que el suministro de vacunas (en términos de la población y logísticos) “no ha seguido criterios uniformes”.

Esta información contrasta con los datos que ha recopilado el Vacunómetro a partir de la información de fuentes oficiales.

Los resultados de este estudio arrojaron que apenas 6,96% de la población encuestada había recibido una dosis de vacuna contra el COVID-19 hasta finales de junio de 2021 dentro de Venezuela. Además, 1,04% de la población había recibido la vacuna en el exterior.

La población entrevistada por Delphos y UPP USB que notificó haber recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19 hasta la fecha de la realización de la encuesta era de 8%.

Esta cifra contrasta con los datos del Vacunómetro publicado a finales de junio, que para ese momento, contabilizaba la aplicación de 1.079.105 vacunas en el país y que solo 4,9% de los venezolanos habían recibido al menos una dosis de la vacuna.

El segundo gráfico de la encuesta UPP USB y Delphos destaca que las personas mayores de 50 años tienen el mayor porcentaje de cobertura, con 19,60%. Le sigue el grupo de 25-34 años (10,60%), el tercero de 35-49 años (8,70%), y el de menor cobertura es el de 18-24 años (6,20%).

El tercer y último gráfico de esta investigación refleja que en el Distrito Capital, la cobertura es de 7,18%, mientras que en las ciudades principales está en 5,52%. En el resto del país es de 9,54%.