Gobierno busca crear una sensación de apoyo popular a favor de Alex Saab - Runrun

En Venezuela ahora se utiliza la propaganda y el marketing político para tratar de construirle una nueva reputación a uno de los operadores económicos del Gobierno de conducta dudosa.

Cazadores de Fake News detectó en septiembre de 2020, 128 cuentas de Twitter similares a bots, que generaban mensajes a favor de Alex Saab

Raisa Urribarri e Iria Puyosa consideran que el objetivo del gobierno de Maduro es dar a entender a nivel internacional, que la población venezolana apoya a Alex Saab

El periodista Roberto Deniz fue víctima el sábado, 27 de marzo, de una tendencia en Twitter de ataque personal en su contra, a través de cuentas oficialistas. La iniciativa Cazadores de Fake News destacó que la etiqueta #DenizVendePatria llegó a ser la número 1 en el país, con tan solo 8.200 tuits.

⚠️ #Contradicción | ZODI 31 de Apure desmiente información publicada por @UNoticias y divulgada por un periodista del mismo medio en Twitter hoy a las 10:16 am. Pero la línea editorial de @UNoticias, no es precisamente afín a la oposición. Que alguien nos explique qué ocurrió. pic.twitter.com/iYOfebl3Do — Cazadores de Fake News (@cazamosfakenews) March 29, 2021

El detonante de este ataque fue una serie de trinos que el periodista publicó en su cuenta sobre el empresario colombiano detenido en Cabo Verde, Alex Saab, en respuesta a otro mensaje que se refería a Saab como un “enviado especial venezolano” para la negociación de temas como las cajas de alimentos CLAP.

1. Alex Saab siempre negó participar en los CLAP. A quienes lo revelamos nos demandó en Caracas en 2017. 2. Al momento de su detención Saab no presentó ninguno de esos papeles. 3. Ninguno de esos nombramientos fueron públicos. 4. Lo de “enviado especial” no lo hace “diplomático” https://t.co/K4rZpt3jc6 — Roberto Deniz (@robertodeniz) March 26, 2021

Deniz ha publicado una serie de trabajos de investigación en el portal Armando Info en relación a una presunta trama de corrupción en la importación de alimentos de la caja CLAP, donde estaría involucrado Alex Saab, quien además presentó una demanda por Difamación Agravada Continuada e Injuria Agravada, contra los editores del medio en febrero de 2018.

Cazadores de Fake News señaló que el ataque no fue general sino del sector oficialista. 39,9% de los tuits fueron publicados por cuentas con palabras como Chávez, chavista, Maduro, madurista, revolución, en su biografía. Igualmente indicó que aunque la tendencia fue menos inorgánica (cantidad de mensajes hechos por posibles bots), no fue espontánea y que apenas 120 cuentas generaron el 50% del contenido.

Tu no mereces que nadie te conteste pero te contesto una sola vez sin derecho a réplica porque una basura como tu no la merece, buen día #DenizVendePatria

1. No eres una autoridad judicial para que él tenga que declararte sus negocios https://t.co/9FpQENhmJF — justiceforsaab (@justiceAlexSaab) March 27, 2021

Tu infame “tarea” como mercenario pagado por Washington era atacar a los CLAP , porque el PUEBLO estaba recibiendo ALIMENTOS burlando el BLOQUEO…Montaste esa tramoya contra Alex #Saab para destruir a los CLAP, ese era tu objetivo real #DenizVendePatria pic.twitter.com/HxWijXtEtG — polemicas (@polemicas1) March 27, 2021

Ahora mi pregunta es @robertodeniz

¿Haz presentado aunque sea una sola prueba verdadera sobre la supuesta “corrupción” del Diplomático Alex Saab❓ No la tienes ni las tendrás porque no la hay. #DenizVendePatria https://t.co/Axgshcdwau pic.twitter.com/AsNSGpTG0E — ꧁♡Aℒℯ✘αทðℛα♡꧂ (@tuiteralexandra) March 27, 2021

¿Por qué #DenizVendePatria fue el escogido para difamar acerca del encarcelamiento de Alex #Saab? La respuesta es muy sencilla, no estaba tan señalado de Palangrista al modo de @carlaangola o @DLaraF pero ya, ya está identificado y con credibilidad cero. — Gabriela Ostos🌹 (@Gabrielaisabh) March 29, 2021

Buenos días @robertodeniz cómo estás? Ayer fuiste tendencia en Venezuela por la etiqueta #DenizVendePatria . Todavía seguimos esperando que le demuestres algo a nuestro embajador Alex #Saab , pero nosotros si te demostramos a ti que eres un jala bola vende patria. — Steph Arjona (@Smmar4F) March 28, 2021

Pero no era la primera vez desde que Alex Saab fue detenido en Cabo Verde el pasado 12 de junio que el caso del empresario colombiano era protagonista en las redes sociales. El 17 de marzo su nombre se convirtió en tendencia en Twitter, tanto en español como en inglés. Ese día la Corte Suprema de Cabo Verde autorizó la extradición del empresario a Estados Unidos y para muchos venezolanos que tienen meses esperando una decisión al respecto, las manifestaciones de júbilo no se hicieron esperar.

¡Excelente!

Varios por ahí estarán rojos de la arrechera…bueno mucho más rojos.#FreeAlexSaab quedó para solo pintar paredes. https://t.co/mpxoD0w306 — Alberto Rodriguez (@ticonella) March 17, 2021

Este hilo resume años de investigación periodística sobre Alex Saab. Como verá lo de él con el chavismo son negocios millonarios, muchos por cierto, nada más llegar Maduro al poder y mucho antes de las sanciones de Estados Unidos https://t.co/XmGJtIfa55 — Roberto Deniz (@robertodeniz) March 17, 2021

Comisionado Paparoni: Confirmamos que Alex Saab será extraditado de Cabo Verde a EEUU. Un avión de la DEA será quien los traslade. Los criminales no pagan con maletines, pagan con cárcel. Seguiremos trabajando hasta conseguir justicia para todos los venezolanos #SaabExtraditado pic.twitter.com/rHoZrDSZpL — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) March 17, 2021

Pero en las RRSS no todo era alegría por la eventual extradición de Saab, o al menos eso parecía.

Es una responsabilidad de toda la militancia chavista apoyar la liberación de Alex Saab. Uno de los pocos valientes que se arriesgó a realizar las importaciones de alimentos y medicinas para Venezuela, en medio de un bloqueo criminal y genocida en contra de nuestro pueblo. — Marisol Teijeiro Romero (@mteijeiro) March 17, 2021

El caso Alex Saab no es un caso contra una persona. Es un intento del gobierno de EEUU de intimidar y dar un mensaje a cualquier empresa o empresario que intente ayudar a romper el bloqueo contra Venezuela, y decirle que va a sufrir el mismo destino. — Luigino Bracci Roa (@lubrio) March 17, 2021

Cazadores de Fakes News detectó que los tuits destacados eran de medios y periodistas informando sobre esta decisión de extraditarlo a Estados Unidos. Pero un análisis más profundo permitió identificar cuentas que podrían ser consideradas “bots”, apoyando y promoviendo la inocencia de Saab.

⚠️ “Alex Saab” se vuelve tendencia en Twitter ¿ #DóndeEstánLosBots ? Los primeros tweets de sección “Destacados”, son de periodistas y medios informando. En “Recientes”, en cambio, hay muchas cuentas similares a bot, publicando contenido idéntico, masivamente, a favor de Saab pic.twitter.com/EqcYrFskqG — Cazadores de Fake News (@cazamosfakenews) March 17, 2021

#BotsDeAlexSaab | nueva camada de cuentas similares a bot que defienden a Alex Saab en Twitter. Al menos 8 fueron creadas hoy mismo, miércoles 17/03/21 La novedad: las fotos parecen haber sido creadas mediante un algoritmo de inteligencia artificial. Son fotos sintéticas ⤵️ https://t.co/eeGmATxV2X pic.twitter.com/3xZbzZi6mv — Cazadores de Fake News (@cazamosfakenews) March 17, 2021

El detenido más famoso de Cabo Verde

Alex Saab fue arrestado el pasado 12 de junio de 2020, en Cabo Verde, por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y es acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por ocho cargos de lavado de dinero y conspiración para lavar dinero, relacionado con un plan de sobornos en Venezuela. Saab es requerido también por las autoridades colombianas y está siendo investigado en México.

Desde 2011, Saab ha trabajado con el gobierno de Venezuela, en diversos convenios internacionales, siendo uno de los primeros el de la construcción de viviendas de interés social, aunque el negocio más conocido es el de la importación de alimentos de las Cajas CLAP.

Un bot para Alex Saab

Ya en anteriores ocasiones Cazadores de Fakes News había encontrado comportamientos similares en Twitter a favor del empresario colombiano. En septiembre del año pasado, la iniciativa publicó un informe en el que hallaron 128 cuentas con un comportamiento similar a un bot, que generaban o amplificaban contenido a través de las etiquetas #AlexSaab, y también otras como #SpecialEnvoySaab (Enviado Especial Saab) y #JusticeForSaab (Justicia para Saab).

Cazadores de Fake News reveló que recibió información sobre una red de cuentas falsas que estaban haciendo una campaña a favor de Saab. Uno de los grupos que tuiteaba lo hacía en español, inglés y portugués, y mencionaban y retuiteaban mensajes dirigidos al Gobierno de Cabo Verde, la presidencia y a la representación de ese país ante Naciones Unidas.

La mayoría de esas cuentas fueron creadas a partir del 17 de agosto del año pasado, tienen cero seguidores, no siguen a otros usuarios, por lo cual “tienen un solo objetivo: generar una matriz de opinión favorable a Saab”.

Varias personas nos hablaron de una red de cuentas falsas que se encuentran realizando una campaña no auténtica de apoyo a Alex Saab. En español, inglés y portugués. Descargamos 47400 tuits que mencionaban el nombre “Alex Saab”. Y descubrimos la comunidad sospechosa HILO 🧵/1 pic.twitter.com/clURmQS1CK — Cazadores de Fake News (@cazamosfakenews) August 31, 2020

“Algunas de estas cuentas falsas siguen a cuentas colombianas, lo que sugiere que al menos parte de la red pudo haber sido creada en Colombia”, añade la cuenta.

En febrero de este año hicieron un análisis del hashtag #FreeAlexSaab, que se impuso a nivel internacional y nacional durante el mes. El 21 de febrero se llevó a cabo un concierto promovido por el gobierno de Nicolás Maduro, en la Plaza Diego Ibarra de Caracas.

El objetivo del concierto, al que acudieron unas 300 personas según la agencia EFE, era pedir la liberación de Saab y además contó con la participación de cantantes chavistas, como el esposo de Daniela Cabello, Omar Acedo.

EFE también reseñó que el concierto fue grabado por el programa, transmitido por VTV, Zurda Konducta y algunos segmentos fueron publicados por el canciller Jorge Arreaza en su cuenta de Twitter.

Cazadores de Fake News además de encontrar cuentas de personas ligadas al oficialismo, la oposición y medios de comunicación en esa etiqueta, ligada al concierto, detectó tres grupos diferentes de “cuentas anómalas”: un grupo de cuentas de personas reales, en su mayoría residentes o expatriados de Nigeria; un grupo de al menos 158 cuentas falsas con características parecidas a bots, creadas desde el 15 de febrero y cuyo contenido era en defensa de Saab y un grupo de al menos 20 cuentas falsas, creadas desde agosto de 2020, vinculadas a comunidades de tuiteros chavistas.

Incluso, hay una cuenta en Twitter con el usuario @JusticeforAlexSaab, creada en diciembre de 2020 y que se define en su biografía como “enviado especial de Venezuela y embajador plenipotenciario de Venezuela ante la Unión Africana con sede en Addis Abeba (Etiopía)”.

La cuenta tiene apenas 1.487 seguidores y todos sus mensajes son retuits a mensajes que piden la liberación de Alex Saab y en su defensa. Uno de los últimos mensajes que replicaron proviene de la cuenta @MisiónVerdad, que aseguró que en Suiza se había cerrado una investigación en contra de Saab.

Suiza cierra la investigación contra Álex Saab. ¿Y ahora qué? https://t.co/4b7qJic3A5 pic.twitter.com/U933kHISWm — Misión Verdad (@Mision_Verdad) March 29, 2021

Además la cuenta tiene un tuit fijado, del 15 de marzo, donde expresan que esperan que pronto regrese “nuestro compatriota a casa y continuar luchando juntos”.

Finalmente después de tantos atropellos hubo justicia, esperamos prontamente el retorno de nuestro compatriota a casa y continuar luchando juntos!!! https://t.co/gInDzAZ0O4 pic.twitter.com/t5U2ZUpoPT — justiceforsaab (@justiceAlexSaab) March 15, 2021

Igualmente el observatorio de actividad digital, Probox identificó redes anónimas que en el mes de febrero, posicionaron tendencias en contra del presidente Juan Guaidó, el comisionado presidencial para el Centro de Gobierno, Leopoldo López y su esposa Lilian Tintori, entre el 18 y 23 de marzo se dedicaron a posicionar etiquetas a favor de Alex Saab, pidiendo su liberación.

Las etiquetas analizadas fueron #FreedomForAlexSaab (Libertad para Alex Saab) que obtuvo 14,97% de inorganicidad; #AlexSaabInocente con 22,33% de inorganicidad; y dos días la tendencia fue #FreeAlexSaab (Liberen a Alex Saab), la primera el 20 de marzo, que fue orgánica y luego el 23 de marzo con 5,92% de inorganicidad.

Probox también detectó que estas redes anónimas eliminan los tuits una vez que logran posicionar las etiquetas, por lo cual “los números de mensajes son aproximados y la determinación de tuits publicados por cuentas automatizados no es preciso, pero demuestra la organización detrás de las mismas al intentar eliminar el rastro de las tendencias”.

El observatorio analizó tendencias que hacían promoción a la red de “bodegones” Salva Market, que ha sido vinculada a Alex Saab porque la empresa Salva Foods, de la cual figura como dueño, es propietaria de las tiendas CLAP, y su sede en Las Mercedes, Caracas, se convirtió en uno de estos locales “Salva Market”.

Al igual que con las tendencias sobre Alex Saab, los usuarios que atacaron a López, Guaidó y Tintori, posicionaron etiquetas promocionando el local con #SalvaMarket y #OfertasSalvaMarket.

En la primera se analizaron 894 tuits y se determinó que hubo 17,20% de inorganicidad, mientras que en la segunda se estudiaron 327 tuits con 0% de inorganicidad y Probox señaló que hubo eliminación masiva de mensajes.

Para Cazadores de Fake News este tipo de operaciones forman parte de una estrategia más extensa, que tiene como objetivo “visibilizar ante la opinión pública africana, la narrativa de la defensa de Alex Saab y del régimen venezolano y generar presión al gobierno de Cabo Verde para que libere al empresario”.

Las campañas a favor de Alex Saab empezaron una vez se confirmó su detención en Cabo Verde, el 12 de junio de 2020. El gobierno de Nicolás Maduro, que hasta el momento no había admitido públicamente alguna relación con el empresario, salió a condenar la detención a través de su Canciller, Jorge Arreaza, quien aseguró que Saab es venezolano y un “agente del gobierno”.

#COMUNICADO | Venezuela denuncia la detención arbitraria e ilegal del ciudadano venezolano, Alex Nain Saab, por parte de Interpol, cuando se encontraba en tránsito en la República de Cabo Verde, sumándose a las acciones de agresión, bloqueo y asedio de EEUU contra nuestro país pic.twitter.com/sgGibuVQeU — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) June 13, 2020

Más de un mes después, Arreaza informó que el gobierno no estaba pagando por la defensa de Saab, pero que sí han dado apoyo a sus abogados y han estado pendiente de las condiciones de reclusión con visitas consulares, “como corresponde con cualquier venezolano detenido en el extranjero”.

El exjuez y abogado español contratado por Saab, Baltasar Garzón calificó el proceso contra el presunto testaferro de Maduro de “ilegal”, porque es un “agente diplomático venezolano” y en septiembre de 2020, Cabo Verde aseguró que la defensa del empresario convirtió el caso en una “telenovela”.

“Este caso se está transformando en una telenovela en los medios, con cartas, artículos, declaraciones, tratando de llevarlo al campo político. El Gobierno de Cabo Verde no quiere unirse al elenco de esta telenovela”, dijo el primer ministro de ese país, Ulisses Correia e Silva.

La investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, Raisa Urribarri, considera que en el caso de Saab se están conjugando acciones en espacios digitales y no digitales, como manifestaciones en embajadas, un concierto y los graffitis en distintos puntos de la ciudad.

“Eso configura un estado de opinión a escala internacional, por un lado y el gobierno de Maduro da a entender en el exterior, que la población venezolana, con esa salida a la calle –que además se replica en las redes– respalda a Alex Saab y por lo tanto respalda al régimen”, dijo la experta a Runrunes.

Igualmente la investigadora y consultora en comunicación política, Iria Puyosa señala que las campañas a favor de Alex Saab no son para una audiencia venezolana. “Están tratando de que en Cabo Verde y África en general, haya la percepción de que Alex Saab es apoyado por una pluralidad, por la mayoría de la población venezolana”, explica.

Puyosa reitera que la audiencia de las campañas son otros países como Cabo Verde donde se encuentra Saab detenido, para “hacer pensar que efectivamente, sí es una figura política nacional que tiene respaldo”.

Sin embargo, Urribarri opina que más allá de la campaña comunicacional, el caso que lleva la Corte Constitucional de Cabo Verde está por resolverse. “Lo que se ve es un esfuerzo de crear una opinión favorable o aún una posible negación de la extradición”, añade.

Pero Puyosa considera que el impacto que pueda tener en la opinión pública de esos países y en la toma de decisiones desde el poder judicial es limitado. “Realmente no creo que eso vaya a ser una acción comunicacional que vaya a tener incidencia en la decisión que se tome”, aseguró.

Controlar la información

“Hacer una contaminación de todo el espacio digital, a favor de tu posición, puede ser desmoralizador para quienes buscan justicia y defienden los derechos humanos”, explica la investigadora Raisa Urribarri, sobre las campañas a favor de Saab.

Sin embargo, la consultora Iria Puyosa no cree que el objetivo sea Venezuela. “Ellos están claros en que la mayoría de los venezolanos no sabe exactamente quién es Alex Saab y las personas que están informadas, sobre quién es, no tienen ninguna simpatía por esa operación en la que está involucrado”.

Agrega que el chavismo podría intentar generar alguna simpatía en su base y tratar de darles argumentos para que puedan defenderlo, “de cara al chavismo disidente, que una de las cosas que suele señalar el chavismo disidente es el tema de la corrupción, entonces decir que no hay corrupción es una cosa importante para esa audiencia particular. Pero la figura de Alex Saab no ayuda al respecto, porque no es ni siquiera venezolano, no ha hecho carrera política en el país, lo que ha hecho es negocios”.

El costo de la asociación

Iria Puyosa señala que con estas campañas que ha desplegado el gobierno de Maduro a favor de Alex Saab, queda de manifiesto que es una figura importante y que están dispuestos a pagar el costo de asociación.

Igualmente, Raisa Urribarri opina que al calificarlo como un diplomático venezolano, se le quiere dar protección por todos los medios y darle cierta institucionalidad al personaje.

“Es decir, que si a Alex Saab lo llegan a extraditar, quiere decir que están extraditando a un funcionario diplomático del gobierno venezolano. Entonces ya no es un empresario que hace negocios, sino un funcionario del régimen y eso va a tener una connotación política internacional”, esgrime.

Puyosa añade que ha habido un “compromiso” por parte de la administración de Maduro con Saab, lo que da a entender que es una figura central, “y no están dispuesto a que se convierta en un chivo expiatorio, al contrario, es muy importante lo que pudiera llegar a decir sobre el resto de los miembros de esa administración en un proceso judicial abierto”.