3 x 3 | Diputados de la oposición en la mira del chavismo - Runrun

Parlamentarios aún en Venezuela pronostican aumento de persecución a la disidencia con la instalación de la nueva Asamblea Nacional

25 de 112 diputados opositores electos en 2015 huyeron de Venezuela o se exiliaron en embajadas

Cada vez que ha agarrado un micrófono desde que salió del cuadro de coronavirus en este 2020, el presidente de la asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello, ha mencionado que el parlamento que se instalará en enero del año próximo irá contra aquellos diputados que solicitaron una intervención extranjera en Venezuela.

Sin mencionar nombres, el segundo del chavismo mantiene un alerta sobre los parlamentarios de oposición que fueron escogidos en los comicios de 2015.

Sostuvo que también pagarán aquellos que aplauden las sanciones económicas impuestas desde afuera al gobierno de Nicolás Maduro.

“Vamos a preparar una ley para castigar a los diputados que le hicieron daño al país con sanciones y bloqueos. El 5 de enero entramos en la Asamblea Nacional y el 6 en la mañana estaremos aprobando una ley que aplique todo el peso de la justicia”, dijo en el cierre de campaña por las elecciones parlamentarias en el estado Zulia el pasado 30 de noviembre.

Cabello informó que el abogado Hermánn Escarrá es el encargado de redactar el documento legal.

El chavismo no ha necesitado ley para perseguir y detener a los diputados opositores en el período 2015-2020. Un total de 25 parlamentarios entre titulares y suplentes han huido de Venezuela o pedido refugio en embajadas en Caracas y 30 han sido despojados de su inmunidad parlamentaria. Otros como Gilber Caro, Juan Requesens, Renzo Prieto, Antonio Geara, Ismael León y Edgar Zambrano han estado tras las rejas. De acuerdo a datos de organizaciones defensoras de derechos humanos, uno de cada cinco parlamentarios de oposición ha sido procesados judicialmente en Venezuela durante los últimos cinco años.

Hasta este martes, 15 de diciembre, el Foro Penal Venezolano contabilizaba 355 presos políticos en Venezuela y se calcula que existen alrededor de 9 mil personas con procesos judiciales abiertos ante la justicia por razones políticas.

En Runrunes conversamos con Adriana Pichardo, diputada de Voluntad Popular por el estado Aragua; Ángel Medina, parlamentario de Primero Justicia por Bolívar y Piero Maroun, representante de Acción Democrática por Monagas para conocer el punto de vista de cada uno sobre una eventual cacería de miembros de la AN a partir de enero de 2021.

¿Siente algún tipo de amenaza ante los llamados que han hecho desde el gobierno para encarcelar a la disidencia empleando el argumento de traición a la patria?

Adriana Pichardo: Claro que me siento amenazada, pues es evidente que el régimen no respeta la Constitución ni el ordenamiento jurídico, el patrón sistemático de persecución y violación a los derechos humanos no ha parado, por el contrario cada día se incrementa la violencia y la persecución politica, la cual no distingue color, raza, sexo u oficio. Jamás he llamado a la intervención extranjera, más si he solicitado ayuda humanitaria ante la enorme crisis humanitaria que vivimos culpa de un desgobierno plagado de corrupción. Por años he defendido los derechos humanos, esa es mi lucha y mi bandera y lo seguiré haciendo desde cualquier espacio hasta alcanzar la libertad.

Ángel Medina: Siempre existirá la tentación de ir contra quienes pensamos distinto, cuando se amenaza como lo hicieron algunos voceros, por supuesto que uno debe sentirse atacado y hasta prevenido.

Piero Maroun: Desde que fuimos electos en 2015 hemos estado amenazados permanentemente, nos han quitado los salarios y tratado de chantajear, han hecho todo lo posible para que nos rindamos. Este compromiso que hemos adquirido es para que nuestros hijos vivan en un país distinto. La lucha es por nuestra familia y no va a haber nada que nos detenga, sabemos las consecuencias y solo nos detendrá Dios. Cada amenaza del gobierno significa que tienen miedo.

¿Ha considerado irse de Venezuela como han hecho otros parlamentarios que han sido perseguidos?

AP: No lo he considerado porque no he cometido delito alguno. No es descabellado pensar que viene más persecución en 2021, es un escenario de alta probabilidad. Utilizarán todos los mecanismos posibles para buscar encarcelar y callar cualquier voz y liderazgo que se oponga y denuncie su accionar y barbarie.

AM: Yo estoy aquí y quiero quedarme buscando un camino para salir de esto. Sería un error histórico seguir empujandonos al exilio. Espero que no sigamos repitiendo el mecanismo de usar procesos “electorales” para ganarse el ticket de aplastar al otro.

PM: Eso está descartado para mi. Yo fui concejal del municipio Ezequiel Zamora en el estado Monagas por 13 años y también fui perseguido, enfrenté hasta juicios. Yo estoy convencido que Venezuela será pronto libre y para eso hay que hacer sacrificios. Mi lucha es para que todo venezolano regrese al país. La lucha de esta generación tiene que ser para reivindicar a los líderes que construyeron Venezuela.

¿Está de acuerdo con la continuidad de la AN elegida para el periodo 2015-2020 ante la aparente nulidad de las pasadas elecciones parlamentarias?

AP: Sin duda, al no haberse realizado unas elecciones legales y ante la ausencia de nuevos diputados electos por votación popular libre y transparente, deben mantenerse los legisladores que fueron elegidos por más de 14 millones de venezolanos hasta que se lleve a cabo un verdadero proceso electoral apegado a la Constitución.

AM: Es una discusión que estamos dando dentro del partido Primero Justicia. Tengo mi posición al respecto y la he planteado a lo interno. Creo conveniente no exponerla mientras esa discusión esté en proceso.

PM: Las elecciones del pasado 6 de diciembre son fraudulentas y el pueblo lo sabe, hasta que no se haga un proceso imparcial, con un Consejo Nacional Electoral ecuánime, un registro electoral depurado y con observadores internacionales no vamos a reconocer comicio alguno. Ante esto, los dirigentes políticos en los partidos deben tomar una determinación y nosotros estaremos allí para respaldarlos.