IV Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas ya tiene ganadores - Runrun

BANESCO BANCO UNIVERSAL, EN ALIANZA con la Fundación La Poeteca, anunció los ganadores de la IV edición del Concurso de Poesía Joven Rafael Cadenas.
Tras haber leído los 266 originales recibidos, y de acuerdo con las bases que convocaron la cuarta edición del certamen, el jurado decidió por unanimidad otorgar los siguientes premios:
Primer premio a “Poema de agua”, presentado bajo el seudónimo Nina Olenn, “pues se trata de un poema maduro, con extraordinario manejo del lenguaje y un inteligente sentido de la composición, articulado a partir de sólidas imágenes que giran en torno a un mismo eje temático, sostenido con sorprendente equilibrio y afinado ritmo”. La autora es Lenny Pinto Suárez, 29 años, residente en Caracas, Venezuela”.
Segundo premio a “Una mancha”, presentado bajo el seudónimo Ezequiel Bonet, “pues se trata de un contenido y sustancioso poema reflexivo en el cual se cruzan las imágenes sensoriales con elementos conceptuales provenientes de la filosofía, para producir un potente cuerpo verbal cuyo limpio despliegue en la página resulta tan relevante como su desarrollo”. El autor es Jaime Yáñez, 25 años, residente en Caracas, Venezuela.
Tercer premio a “Ékleipsis”, presentado bajo el seudónimo Arístides Weimar, “pues se trata de un profundo acercamiento a la experiencia dolorosa de la historia reciente del país desde una mirada a la vez desencantada y comprometida, con un lenguaje limpio y eficaz, sujeto a una dramática metaforización de la luz”. El autor es Manuel Gerardi Rodríguez, 26 años, residente en Madrid, España.
“Como jurado calificador nos sentimos emocionados y esperanzados por la calidad y la complejidad, el compromiso y el riesgo que se manifiestan en el conjunto de los poemas elegidos para la antología, entre los cuales resaltan de manera concluyente los tres ganadores”, expresaron los evaluadores.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvSElTVE9SSUFTLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODY1MDAvYmFuZXNjby1hYnJpby1wb3N0dWxhY2lvbmVzLWEtbGEtc2VndW5kYS1lZGljaW9uLWRlbC1jb25jdXJzby1sby1tZWpvci1kZS1ub3MvIiB0aXRsZT0iQmFuZXNjbyBhYnJpw7MgcG9zdHVsYWNpb25lcyBhIGxhIHNlZ3VuZGEgZWRpY2nDs24gZGVsIGNvbmN1cnNvIExvIE1lam9yIGRlIE5vcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkJhbmVzY288L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODY1MDAvYmFuZXNjby1hYnJpby1wb3N0dWxhY2lvbmVzLWEtbGEtc2VndW5kYS1lZGljaW9uLWRlbC1jb25jdXJzby1sby1tZWpvci1kZS1ub3MvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QmFuZXNjbyBhYnJpw7MgcG9zdHVsYWNpb25lcyBhIGxhIHNlZ3VuZGEgZWRpY2nDs24gZGVsIGNvbmN1cnNvIExvIE1lam9yIGRlIE5vczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzExL0JhbmVzY28tLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzk5OTgvZXN0YXMtc29uLWxhcy1ub3RpY2lhcy1lY29ub21pY2FzLW1hcy1pbXBvcnRhbnRlcy1kZS1lc3RlLTZkZW1heW8vIiB0aXRsZT0iRXN0YXMgc29uIGxhcyBub3RpY2lhcyBlY29uw7NtaWNhcyBtw6FzIGltcG9ydGFudGVzIGRlIGVzdGUgIzZkZU1heW8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5CYW5jbyBDZW50cmFsIGRlIFZlbmV6dWVsYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3OTk5OC9lc3Rhcy1zb24tbGFzLW5vdGljaWFzLWVjb25vbWljYXMtbWFzLWltcG9ydGFudGVzLWRlLWVzdGUtNmRlbWF5by8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Fc3RhcyBzb24gbGFzIG5vdGljaWFzIGVjb27Ds21pY2FzIG3DoXMgaW1wb3J0YW50ZXMgZGUgZXN0ZSAjNmRlTWF5bzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAzL1NVREVCQU4ucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NTM3Ni9zdWRlYmFuLWxldmFudGEtaW50ZXJ2ZW5jaW9uLWFkbWluaXN0cmF0aXZhLWEtYmFuZXNjby8iIHRpdGxlPSJTdWRlYmFuIGxldmFudGEgaW50ZXJ2ZW5jacOzbiBhZG1pbmlzdHJhdGl2YSBhIEJhbmVzY28iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5CYW5lc2NvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc1Mzc2L3N1ZGViYW4tbGV2YW50YS1pbnRlcnZlbmNpb24tYWRtaW5pc3RyYXRpdmEtYS1iYW5lc2NvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlN1ZGViYW4gbGV2YW50YSBpbnRlcnZlbmNpw7NuIGFkbWluaXN0cmF0aXZhIGEgQmFuZXNjbzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA1L1B1bnRvZGVWZW50YUJhbmVzY28tMS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY2NTM4L2JhbmVzY28taW5jcmVtZW50by1lbC1saW1pdGUtZGlhcmlvLXBhcmEtbGFzLW9wZXJhY2lvbmVzLWVuLXB1bnRvcy1kZS12ZW50YS8iIHRpdGxlPSJCYW5lc2NvIGluY3JlbWVudMOzIGVsIGzDrW1pdGUgZGlhcmlvIHBhcmEgbGFzIG9wZXJhY2lvbmVzIGVuIHB1bnRvcyBkZSB2ZW50YSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkJhbmVzY288L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjY1MzgvYmFuZXNjby1pbmNyZW1lbnRvLWVsLWxpbWl0ZS1kaWFyaW8tcGFyYS1sYXMtb3BlcmFjaW9uZXMtZW4tcHVudG9zLWRlLXZlbnRhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkJhbmVzY28gaW5jcmVtZW50w7MgZWwgbMOtbWl0ZSBkaWFyaW8gcGFyYSBsYXMgb3BlcmFjaW9uZXMgZW4gcHVudG9zIGRlIHZlbnRhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTEvQmFuZXNjby0uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2MzIwNy9iYW5lc2NvLWhhYmlsaXRhLW9wY2lvbi1kZS1ub3RpZmljYWNpb24tcGFyYS1vcGVyYXItbGEtYmFuY2EtZGlnaXRhbC1mdWVyYS1kZWwtcGFpcy8iIHRpdGxlPSJCYW5lc2NvIGhhYmlsaXRhIG9wY2nDs24gZGUgbm90aWZpY2FjacOzbiBwYXJhIG9wZXJhciBsYSBiYW5jYSBkaWdpdGFsIGZ1ZXJhIGRlbCBwYcOtcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmJhbmNhIHByaXZhZGE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjMyMDcvYmFuZXNjby1oYWJpbGl0YS1vcGNpb24tZGUtbm90aWZpY2FjaW9uLXBhcmEtb3BlcmFyLWxhLWJhbmNhLWRpZ2l0YWwtZnVlcmEtZGVsLXBhaXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QmFuZXNjbyBoYWJpbGl0YSBvcGNpw7NuIGRlIG5vdGlmaWNhY2nDs24gcGFyYSBvcGVyYXIgbGEgYmFuY2EgZGlnaXRhbCBmdWVyYSBkZWwgcGHDrXM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
7
Enviar Comentarios