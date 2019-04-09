Copa América 2020 se realizará en Colombia y Argentina - Runrun

ESTA MAÑANA EN RÍO DE JANEIRO se realizó una reunión de CONMEBOL a la cual asistieron Ramón Jesurun (Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol), Ernesto Lucena (Director de Coldeportes) y Claudio Fabián Tapia (Presidente de la Asociación de Fútbol Argentino), entre otros y se definió que la sede para la Copa América 2020 será compartida entre Colombia y Argentina, tal como se propuso hace algunos días.
“Queda completamente ratificado que la Copa América se hará entre Colombia y Argentina en el mes de junio del próximo año. Falta por definir el esquema de la siguiente etapa clasificatoria, cómo se haría y dónde se haría “, le confirmó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun al Canal Caracol a la salida del Congreso del Comité Ejecutivo celebrado en Río de Janeiro, Brasil.
Inicialmente la competencia se jugará en nueve ciudades entre Colombia y Argentina. Es decir serán aproximadamente 30 días de competencia, dos grupos y 38 partidos. Las ciudades sedes del país cafetero serán: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
El formato para la Copa América 2020 será de dos grupos, uno zona norte y zona sur y cada uno contará con seis selecciones.
En Colombia estarán: Brasil, Venezuela, Perú, Ecuador, el país anfitrión y uno de los combinados invitados.
En el otro grupo estarán: Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y de la otra selección invitada.
Colombia cuenta con el apoyo gubernamental, tal como lo hizo en 2001. En aquel año, Colombia se alzó con el trofeo de campeón al vencer en la final y por la mínima diferencia a México en el estadio El Campín.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMS92aW5vdGludG9zdWIyMC5naWYpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzAzNzkvc3VkYW1lcmljYW5vLWRlLWZ1dGJvbC1zdWItMjAtcmFuY2FndWEtY29yYXpvbi12aW5vdGludG8vIiB0aXRsZT0iU3VkYW1lcmljYW5vIGRlIGbDunRib2wgU3ViIDIwOiBSYW5jYWd1YSwgY29yYXrDs24gdmlub3RpbnRvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Q29ubWVib2w8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3MDM3OS9zdWRhbWVyaWNhbm8tZGUtZnV0Ym9sLXN1Yi0yMC1yYW5jYWd1YS1jb3Jhem9uLXZpbm90aW50by8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5TdWRhbWVyaWNhbm8gZGUgZsO6dGJvbCBTdWIgMjA6IFJhbmNhZ3VhLCBjb3JhesOzbiB2aW5vdGludG88L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzA5L0VzcXVpdmVsMy5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9pbnRlcm5hY2lvbmFsLzMzMjIxNi9zdXNwZW5kaWVyb24tZGUtcG9yLXZpZGEtZGUtbGEtZmlmYS1hLXJhZmFlbC1lc3F1aXZlbC8iIHRpdGxlPSJTdXNwZW5kaWVyb24gZGUgcG9yIHZpZGEgZGUgbGEgRklGQSBhIFJhZmFlbCBFc3F1aXZlbCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNvbm1lYm9sPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9pbnRlcm5hY2lvbmFsLzMzMjIxNi9zdXNwZW5kaWVyb24tZGUtcG9yLXZpZGEtZGUtbGEtZmlmYS1hLXJhZmFlbC1lc3F1aXZlbC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5TdXNwZW5kaWVyb24gZGUgcG9yIHZpZGEgZGUgbGEgRklGQSBhIFJhZmFlbCBFc3F1aXZlbDwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTcvMDEvTXVuZGlhbC5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9yZWxheC9kZXBvcnRlcy8yOTI2MjUvY29uLWFtcGxpYWNpb24tZGUtZXF1aXBvcy1lbi1tdW5kaWFsLWRlLWZ1dGJvbC12ZW5lenVlbGEtc3VlbmEtY29uLXVuLWJvbGV0by1hLWxhLW1hZ25hLWNpdGEvIiB0aXRsZT0iQ29uIGFtcGxpYWNpw7NuIGRlIGVxdWlwb3MgZW4gTXVuZGlhbCBkZSBmw7p0Ym9sLCBWZW5lenVlbGEgc3Vlw7FhIGNvbiB1biBib2xldG8gYSBsYSBtYWduYSBjaXRhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Q09OQ0FDQUY8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3JlbGF4L2RlcG9ydGVzLzI5MjYyNS9jb24tYW1wbGlhY2lvbi1kZS1lcXVpcG9zLWVuLW11bmRpYWwtZGUtZnV0Ym9sLXZlbmV6dWVsYS1zdWVuYS1jb24tdW4tYm9sZXRvLWEtbGEtbWFnbmEtY2l0YS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Db24gYW1wbGlhY2nDs24gZGUgZXF1aXBvcyBlbiBNdW5kaWFsIGRlIGbDunRib2wsIFZlbmV6dWVsYSBzdWXDsWEgY29uIHVuIGJvbGV0byBhIGxhIG1hZ25hIGNpdGE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzEwL2Nvbm1lYm9sMS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9pbnRlcm5hY2lvbmFsLzI4MjM4Ny9jb25tZWJvbC1vcmRlbm8taW52ZXN0aWdhci1jb3JydXBjaW9uLWVuLWNvcGEtYW1lcmljYS0yMDA3LyIgdGl0bGU9IkNvbm1lYm9sIG9yZGVuw7MgaW52ZXN0aWdhciBjb3JydXBjacOzbiBlbiBDb3BhIEFtw6lyaWNhIDIwMDciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Db25tZWJvbDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvaW50ZXJuYWNpb25hbC8yODIzODcvY29ubWVib2wtb3JkZW5vLWludmVzdGlnYXItY29ycnVwY2lvbi1lbi1jb3BhLWFtZXJpY2EtMjAwNy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Db25tZWJvbCBvcmRlbsOzIGludmVzdGlnYXIgY29ycnVwY2nDs24gZW4gQ29wYSBBbcOpcmljYSAyMDA3PC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNi8wMy9Fc3F1aXZlbDMuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvaW50ZXJuYWNpb25hbC8yNTI4MTcvcmFmYWVsLWVzcXVpdmVsLXNhbGRyYS1kZS1wcmlzaW9uLWJham8tZmlhbnphLyIgdGl0bGU9IlJhZmFlbCBFc3F1aXZlbCBzYWxkcsOhIGRlIHByaXNpw7NuIGJham8gZmlhbnphIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Q29ubWVib2w8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL2ludGVybmFjaW9uYWwvMjUyODE3L3JhZmFlbC1lc3F1aXZlbC1zYWxkcmEtZGUtcHJpc2lvbi1iYWpvLWZpYW56YS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5SYWZhZWwgRXNxdWl2ZWwgc2FsZHLDoSBkZSBwcmlzacOzbiBiYWpvIGZpYW56YTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
Post Views:
1