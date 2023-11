Cuando un amigo se va, por Juan Eduardo Fernández “Juanette” - Runrun

Chandler me acompañó en los momentos más felices, pero también en los más tristes. Tenía el gran talento de hacer reír

Tenía un amigo que admiraba mucho a Batman porque se parecía en dos cosas al superhéroe: vivían solos y eran millonarios. Este sábado a la noche, mientras revisaba las redes sociales leí un tuit demoledor de TMZ que, estoy seguro entristeció al mundo: este amigo había muerto.

Con mi amigo no hablaba mucho, de hecho, nunca hablé con él, pero él me habló por más de una década. Este tipo me acompañó en los momentos más felices, pero también en los más tristes. Tenía el gran talento de hacer reír. Bastaba con verle la cara tratando de sonreír cuando le tomaban una foto para estallarte de la risa.

Seguro se estarán preguntando ¿cómo puedes ser amigo de alguien con el que nunca hablaste? Bueno, es que Chandler fue, o, mejor dicho, es el amigo de todos. La magia que el actor Matthew Perry le imprimió a su personaje en la serie Friends fue tan maravillosa que trascendió generaciones.

Ahora entienden porque escribí que la noticia de su muerte había entristecido al mundo ¿cierto? Apenas leí el tuit y se confirmó la noticia el sábado 28/10, toqué la puerta de la habitación de mi hija (quien tiene 14 años) y le dije con voz entrecortada: “Murió Chandler”, y ambos nos pusimos muy tristes, porque para nosotros había muerto un amigo.

El domingo en la mañana nos levantamos, desayunamos y encendimos la tele para ver Friends. En el episodio que vimos, Chandler lidiaba con la soledad, tenía miedo de morir solo, pero afortunadamente el personaje de Perry encontró el amor algunas temporadas después y se casó con Mónica. Pero Matthew Perry no corrió con la misma suerte porque lo encontraron muerto en su jacuzzi. Estaba solo.

La muerte de Matthew me recordó la partida de otro grande que nos hacía reír: Robín Williams. Tanto Williams como Perry lidiaron con las adicciones. En el caso del protagonista de Friends fue adicto al Vicodin desde los 24 años, también consumió opioides y alcohol, entre otras drogas (estuvo en rehabilitación más de 15 veces). Incluso en una entrevista Matthew confesó que no veía Friends, pues esa fue la época más oscura de su vida, y no le gustaba verse. Incluso contó que hay cosas de la serie que no recordaba. Pero hasta el momento de su muerte ayudaba a personas con problemas de adicción a salir de esa terrible enfermedad.

Hace un año lanzó su biografía titulada Amigos, amantes y aquello tan terrible, donde relató su lucha no solo con las drogas sino con el éxito y la fama. La introducción de su libro es reveladora:

«Hola, me llamo Matthew, aunque puede que me conozcas por otro nombre. Mis amigos me llaman Matty. Y debería estar muerto».

Es paradójico que Matty, en el momento más oscuro de su vida, llevó alegría a millones de personas. Esto me hizo recordar el poema Reír llorando, de Juan de Dios Peza:

Viendo a Garrick –actor de la Inglaterra–

el pueblo al aplaudirlo le decía:

“Eres el más gracioso de la tierra,

y el más feliz…” y el cómico reía.

Una vez, ante un médico famoso,

llegose un hombre de mirar sombrío:

sufro –le dijo–, un mal tan espantoso

como esta palidez del rostro mío.

Nada me causa encanto ni atractivo;

no me importan mi nombre ni mi suerte;

en un eterno spleen muriendo vivo,

y es mi única pasión la de la muerte.

¿Pobre seréis quizá? –Tengo riquezas.

¿De lisonjas gustáis? –¡Tantas escucho!

¿Qué tenéis de familia? –Mis tristezas.

¿Vais a los cementerios? –Mucho… mucho.

Me deja perplejo (agregó el médico)

vuestro mal, y no debe acobardaros;

tomad hoy por receta este consejo

“Solo viendo a Garrick podréis curaros”.

¿A Garrik? –Sí, a Garrick… La más remisa

y austera sociedad le busca ansiosa;

todo aquel que lo ve muere de risa;

¡Tiene una gracia artística asombrosa!

¿Y a mí me hará reír? –¡Ah! sí, os lo juro;

Él sí; nada más él; más… ¿qué os inquieta?

Así –dijo el enfermo–, no me curo:

¡Yo soy Garrick!… Cambiadme la receta.

Descansa en paz Matthew ahora estás tranquilo. Gracias por Chandler.

