Desinfoxicación, por Juan Eduardo Fernández “Juanette” - Runrun

Quiero compartirles un ejercicio de desinfoxicación, que me está ayudando mucho a controlar mi ansiedad: los pódcast de humor

@SoyJuanette

Tengo días sintiéndome un poco más tranquilo, aunque hace una semana de lo único que me preguntan es del brutal ataque de Hamás a civiles en Israel y de las elecciones en Argentina. Pero la verdad no quiero hablar de ninguno de los dos temas porque no soy un experto ni nada que se le parezca. Pero como muchos conocidos no pueden dormir porque no digo lo que pienso respecto a estos temas, acá voy:

En cuanto a Israel, me parece no solo terrible, sino inhumano, que haya personas que no condenen el ataque del grupo terrorista Hamás a civiles israelíes. Esto no se trata de estar a favor o en contra de Palestina, porque Hamás no representa al pueblo palestino. Se trata de condenar una matanza de civiles por parte de un sanguinario grupo terrorista.

Acerca de las elecciones en Argentina, ¿qué les puedo contar? El próximo domingo estaremos votando por el menos peor. Solo espero que pase lo mejor para esta hermosa tierra que me recibió con los brazos abiertos y que, pase lo que pase, siempre va a ser mi hogar (sí, no pienso migrar de vuelta).

Y quiero agregar un punto más: se cumplieron más de 600 días de la invasión de Rusia a Ucrania, pero nadie pregunta de ese tema. Nadie dice un cuerno de eso… (quería escribir “carajo” pero a mis editores no les gustan las palabrotas).

En fin, aclarada mi postura ante estos puntos, ahora quiero compartirles un ejercicio de desinfoxicación, que me está ayudando mucho a controlar mi ansiedad: los pódcast de humor.

Desde hace algunas noches vengo escuchando pódcast maravillosos que están disponibles en plataformas como Spotify o Ivoox, y que me están ayudando a despejar la mente de todas las desgracias que están pasando en el mundo.

A continuación, les comparto algunos de ellos con sus respectivos enlaces. Si ustedes conocen otros, les invito a que me compartan los nombres, ya sea en el módulo de comentarios de este artículo o a través de mi Twitter: @soyjuanette:

Para terminar mi columna quiero concientizar desde mi profesión de periodista/humorista:

Ver más o menos noticias no te hará ser mejor o peor persona.

Hay que darse el espacio para salir de la vorágine informativa, y consumir otros contenidos de humor, música y cultura en general para “limpiar” nuestra mente.

Lo último: no tiene nada de malo en sentirse feliz y pasarla bien, aunque el mundo se caiga a pedazos… porque no podemos olvidar que, como dijo Neruda, “pueden cortar todas las flores, pero no evitarán que llegue la primavera”.

Hasta la semana que viene.

