No es el fin del mundo, por Juan E. Fernández “Juanette” - Runrun

Hola amigo lector, primero que nada, quería contarte que ya estoy mucho mejor que cuando recibí el alta. Como podrás ver en el video que acompaña esta nota, ya hablo fluidamente y no me canso.

Quería contarte que esta es una columna para cerrar un ciclo. Ojo, esto no quiere decir que voy a dejar de escribir ni nada por el estilo, sino que quiero cortar acá los textos que vengo escribiendo desde hace casi dos años y que tienen como eje central la pandemia de covid-19.

Como recordarás (o si hay alguien que no las leyera le invito a que lo haga), desde que llegó la pandemia comencé a escribir artículos humorísticos para alivianar un poco esta especie de apocalipsis que se nos vino encima; además todas ellas fueron ilustradas por mi hermano de la vida, el ilustrador y caricaturista Alexander Almarza.

Durante toda esta época hablé de cómo conviví con la covid. También di algunos tips alimenticios en época pandémica que titulé La dieta del barbijo, saqué a pasear a mi licuadora y hasta concreté una bonita amistad con mi ventilador, que propició obviamente el vivir solo durante la cuarentena; eso entre muchas otras historias que puedes conocer a través de esta web clicando en la categoría opinión, o simplemente escribiendo “Juanette” en la lupa de este sitio.

Igualmente, si te da flojera hacer la búsqueda, tengo un anuncio para ti: en unos meses publicaré junto con Alexander Almarza el libro Este no es el fin del mundo. Allí no solo encontrarás todas las columnas escritas por mí en este tiempo, sino también las maravillosas caricaturas que dibujó Alexander para acompañarlas.

Les recuerdo también que pueden descargar gratis mi primer libro, No se puede vivir sin humor, en este link: https://lektu.com/l/juanette-el-inmigrante/no-se-puede-vivir-sin-humor/8283

¿Por qué parar ahora? Bueno me parece un cierre elegante culminar esta etapa creativa, centrada en la pandemia, con el escrito “Respira o cómo la covid cambió el guion de mi película”. En el mismo cuento no solo que me contagié de covid, sino cómo transité los días en el hospital.

Ahora me encuentro en una encrucijada creativa a la que de vez en cuando vuelvo pues, como comprenderán, escribir humor no solo es un trabajo dificilísimo, sino que, tal y como va el mundo a veces, simplemente no se puede.

Es por eso que quiero hacer este experimento social y acudir a mi audiencia, tal y como aconsejan los expertos en marketing. Es por eso que quisiera preguntarles: ¿Qué tipo de escritos les gustaría leer? Y ¿cuáles son los temas que debería tratar?

Para ello dejo a disposición mi cuenta en Instagram, @soyjuanette, y en Twitter, que también es @soyjuanette (como ven soy poco creativo para los nombres), para que me dejen sus sugerencias.

Bueno aho, ahor, ahora (perdón es que los dedos se me quedaron sin aire), voy a descansar porque la doctora así me lo recetó.

Hasta la semana que viene, cuando inauguraremos, con su ayuda, una nueva etapa en esta columna que es publicada en varios medios del mundo desde hace cuatro años.

