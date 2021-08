Mi esposa cambió de sexo, por Reuben Morales y Eris Portillo - Runrun

¿Qué es peor? ¿Que tu pareja te sea infiel o que te llegue a la casa con un cambio de sexo?

@ReubenMoralesYa

Mi esposa ya no es mi esposa. Es mi esposo… o espose. Así es. Ella o él o elle simplemente llegó un buen día a casa dándome la noticia. Yo imaginaba que la emigración nos traería cambios radicales, pero jamás este. Como es de suponer, mi alarma no fue normal. Sin embargo, Eris (o Eros o Eres) me relajó. Me dijo que estaba en perfecto estado de salud. Que no dolió, fue ambulatoria, cicatrizó bien y que la recuperación sería superrápida.

Con el amor que le tengo y que nos ha llevado a superar otras situaciones, le dije que respetaba su decisión, que la apoyaba, pero que por favor me dejara ver el resultado de la cirugía. Mi curiosidad era demasiado grande. ¿Se lo hicieron con su propia piel? ¿No le pusieron nada? ¿O le pusieron uno donado de un africano que quería hacerse una reducción estética?

Entonces me llevó a la habitación, cerró la puerta, bajó el cierre y se la sacó. Se veía nuevecita, de paquete, de tamaño promedio. ¡Era su nueva cédula colombiana de extranjería! El gran detalle es que en sus datos personales le pusieron “Sexo: M”. ¿Estaría la Registraduría colombiana en lo cierto?

Las abuelas siempre dicen: “A donde fueres, haz lo que vieres”. Por ello, no sabíamos si en Colombia “Sexo: M” significa “Mujer” o si “Sexo: M” es de “Mucho” o de “Más o menos”. ¿Nos estaría espiando la Registraduría todo este tiempo con drones fuera de nuestra ventana? ¿Mi esposa estaría chismeando con una nueva amiga sin saber que esta pertenece al servicio de inteligencia colombiano? Lo cierto del caso es que, gracias a mi esposa, la comunidad LGTBIQ+ ya tiene una nueva letra para agregar: la “M”.

Tal sentencia en su nueva cédula nos sugestionó tanto, que la conducta de mi esposa comenzó a cambiar de forma paulatina. Empecé a notarlo cuando dejó la toalla mojada sobre la cama. Luego me percaté de que entró al baño. Al salir, entré de curioso y vi la tapa salpicada… y no bajó la poceta… y no subió la tapa. Otro día llegué de la calle, me saludó de puñito, me contó que le ofrecieron trabajo en un taller mecánico y después preparó un almuerzo desabrido y en forma de sándwich (dizque para salir del paso con algo rapidito).

En ese momento me di cuenta de que la situación se hacía insostenible. Si bien la amo, debía dejarla ir para que fuese feliz y transitara nuevos rumbos con su nuevo sexo. Fue entonces cuando sonó su celular. Era un número desconocido. Ella contestó, escuchó y me susurró, sobresaltada: “¡Es la Registraduría!”. Al colgar, me dijo que llamaban para enmendar el error de su cédula. Que se acercara al otro día para que le entregaran su nueva cédula que diría “Sexo: F”.

Del tiro me senté en el sofá, respiré profundo y me relajé tanto, que comencé a quedarme dormido tras todo este estrés. De repente, de la nada, escuché un grito: “¿Vas a hacer siesta a esta hora? ¡Mira todos los platos sucios que hay! ¡Lávalos ya! ¡Hay que ver que nadie ayuda en esta casa!”. Entonces me alegré. En ese momento sentí un gran alivio. Era oficial que Eris ya había cambiado al “Sexo: F”. Desde ese momento mi esposo dejó de ser mi esposo. Ahora volvió a ser mi esposa.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es