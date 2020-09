Distancia social, por Juan E. Fernández “Juanette” - Runrun

Ilustración de Alexander Almarza, @almarzaale

@SoyJuanette

Desde hace 6 meses muchos en Argentina estamos confinados por el Decreto Nacional de Urgencia de dictó el Gobierno. Y sí, estamos cansados; muchos sin trabajo y tratando de sobrevivir. Para algunos el aislamiento preventivo y obligatorio es una pérdida de tiempo, mientras para otros es la posibilidad de ganar tiempo para evitar que se colapse el sistema de salud.

Es terrible la cantidad de gente que ha muerto por el coronavirus, y seguramente algunos dirán que el aislamiento no sirvió para nada. Pero la verdad fue que se dilató la llegada del pico de contagio. ¿Qué pasará ahora? Nadie lo sabe, todos esperan que en algún momento aparezca una vacuna.

Creo que, en este tiempo, al menos yo, he aprendido a cultivar dones como la paciencia y la templanza; y cada día trato de hacerle más llevadero a mis hijos este trance. Pero no desde la confusión o de la desinformación, sino ayudándoles a entender que tenemos que cuidarnos, y tomar todas las medidas para evitar el contagio.

Usted amigo lector se estará preguntando ¿por qué este tipo escribe de esto ahora? Porque, desde este fin de semana, en la ciudad de Buenos Aires ya se permite tomar una café en la vereda (acera), lo que está bien si se hace con distanciamiento social, pero mi preocupación es que esa distancia depende de cada uno de nosotros.

No es por ser desconfiado, pero dejar el destino de la humanidad en manos de la humanidad históricamente no ha salido bien.

Y antes que de empiecen a atacarme les aclaro que el problema, a mi parecer, no es que podamos salir; el inconveniente pasa porque “sepamos salir” y no solo a la calle sino de la pandemia. Y la verdad es preocupante, pues la actitud de muchos gobiernos del mundo es: “Bueno chicos nosotros llegamos hasta acá”, y me parece que por esta vez tienen en parte razón, pues depende de cada uno el cuidado. Esa frase que se ha vuelto trillada en este tiempo y que dice: “Cuídate y cuídanos” tiene que estar más vigente que nunca.

Por naturaleza, a los seres humanos no nos gusta hablar de la muerte, pero como dice el músico venezolano Mauri Mix en su canción Distancia social, “Este virus te puede matar”.

Y acá me quiero detener, porque el tema de Mauri demuestra que los humanos somos capaces de adaptarnos y hacer cosas maravillosas sin salir de nuestras casas. Acá les dejo el video de Distancia social, no solo para que lo escuchen, ni para qué bailen, sino también para que entiendan el mensaje:

No se trata de no salir chicos, no pasa por ahí. Pasa por saber salir, pero no solo a la calle a tomar una cerveza, se trata también de saber cuidarnos y cuidar a los demás.

