¡Vota por mí, rapidito!, por Reuben Morales - Runrun

@ReubenMoralesYa

¡Hola, [email protected]! Como siempre has estado ahí para mí, así como yo lo he estado para ti (te pido recuerdes todos los favores que te he hecho, como abrirte la puerta para que tú pases primero o las veces que he fregado los platos en tu casa), te voy a pedir un gran favor y espero no te niegues (porque decir “no” genera karma y ya tú sabes: el que la hace la paga aquí mismo, en esta vida).

Te cuento que me metí en un concurso de figuritas de origami basado en la milenaria técnica tradicional del origami del suroeste occidental del Japón meridional.

Mi figurita está concursando y quien reciba más votos se ganará una beca de un año para ir a Japón a estudiar esta técnica de origami.

En tus manos está el que yo viaje a Japón, pues sabes que este es uno de mis verdaderos talentos (no el origami, sino el fastidiarte para que votes por mí). Después te digo qué te traeré de allá, pues solo aceptan una maleta de 23 kilos; por lo ­que este voto tuyo podría convertirse en un llavero tradicional del Japón (aunque atrás diga “Made in China”).

¿Cómo votar por mí? ¡Sencillo! Es una página muy fácil de recordar. Métete en www.ConcursoDeOrigamiTradicionalDelSuroesteOccidentalDelJaponMeridional.com. Una vez allí, debes crearte un usuario y dejar que la página acceda a todos tus contactos (pues lo que realmente les interesa es tu base de datos, la cual vale más que mi pasaje).

Para crearte tu usuario, llena el formulario que ahí te muestran. Debes subir tu foto, dar tu primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, signo del zodíaco, número de la suerte, color favorito, número de cédula, ciudad de expedición de la misma, cuándo vence, número de pasaporte, ciudad de expedición del mismo, cuándo vence, tu nacionalidad, número de teléfono, dirección de habitación, nacionalidad de tu mamá, nacionalidad de tu papá, fecha de nacimiento de ambos, cuántos hijos tienes (y si tienes, fechas de nacimiento de cada uno), enfermedades que ha habido en tu familia, tu dirección de correo electrónico y tu usuario de redes. Hecho esto, debes crearte una contraseña. Es muy fácil. Solo debe tener cinco letras mayúsculas, cinco letras minúsculas, tres números, un espacio, un signo de puntuación, el título de un libro que haya ganado Premio Nobel y tener, al menos, 47 caracteres.

Con tu usuario ya registrado, la página te dará acceso. Luego te mostrará un video de 34 minutos del Ministerio Imperial del Turismo del Japón. Debes verlo a juro. Si lo tratas de saltar, te hará empezar todo el procedimiento de nuevo. Ya visto el video, pasarás a la sección de votación. La única forma de votar es que veas todas las propuestas. Es una costumbre social de cortesía japonesa. Apenas son 170 propuestas y la mía es la número 168.

Cuando vayas a votar por mi propuesta, ten en cuenta algo. La página te pide que valides tu voto tomándote una foto en la cual salgas sosteniendo tu pasaporte vigente al lado de tu rostro. Una vez subas la foto, espera a que la página confirme que eres tú. Ya validado, la página te envía un correo electrónico. Entonces te metes en tu buzón y le das click al enlace que te envían. Eso te llevará de nuevo a la página y te mostrará un anuncio que dice “Voto Aprobado” (hasta tanto no aparezca este mensaje, tu voto no habrá sido registrado, así que por favor debes esperar verlo). Una vez completados estos breves pasos, ¡listo! ¡Y por favor, te pido en el alma, no dejes de hacerlo! ¡El ganador del año pasado ganó con apenas 3 votos!

¡De antemano, muchas gracias por apoyarme con tu voto! ¡No sabes lo que significa para mí! Que por cierto… ¿recuerdas a mi prima Lele? ¿La que siempre viene a mi casa en los cumpleaños? Ella también está concursando, pero en otra categoría de la misma página. ¿Podrías votar por ella también, por fa?

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es