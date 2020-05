“La radio cuarentena”, por Juan E. Fernández - Runrun

@SoyJuanette

Hace unos días, en el pequeño departamento donde vivo en Buenos Aires, retomé una tradición que tenía con mi familia todos los lunes a las 8:00 p. m.: encender el televisor para ver la Radio rochela. No saben lo que significaba en mi niñez y temprana juventud este programa de humor, incluso mi papá era capaz de dejar lo que estuviese haciendo para verlo.

Recuerdo que un lunes estábamos de visita en casa de mi tía Olga, quien vivía a solo a unas cuadras de nuestra casa, y nos agarró la emisión del programa. Papá, en lugar de aprovechar alguna pausa comercial para irnos, prefirió que nos quedáramos hasta que se terminara la Radio rochela, para no perderse ni un minuto del programa.

Los grandes comediantes de la historia del humor venezolano se hicieron en la Radio rochela, el programa que se transmitió desde 1959 hasta el 18 de enero de 2010.

Y para que mis amigos argentinos se den bomba: la Radio rochela fue creación de un compatriota mío (bueno, más o menos), el argentino Tito Martínez del Box, quien, junto con un grupo de estudiantes de la UCV, emprendieron este maravilloso proyecto de 2652 episodios.

El pasado lunes 11 de mayo a las 8 de la noche (de Venezuela), pude disfrutar ya no desde la tele, sino en el canal de YouTube de Emilio Lovera, un homenaje en tiempos digitales y de confinamiento a aquel viejo programa, esta nueva versión se llama La radio cuarentena.

En esta primera edición (espero que la primera de muchas), los venezolanos pudimos recordar y ver de nuevo a Pargula, Escarlata, Los Borrachos, el Portu, Charly Locote, el Doctor Kilo y ver sketches nuevos, como el Traductor del Gobierno, el Profesor incapaz, entre otros.

A los pocos minutos de iniciar la transmisión me comencé a carcajear. Mis hijos, que estaban cada uno en su mundo digital, no entendían lo que pasaba y entonces se fueron acercando. Se sentaron a mi lado y también comenzaron a reír. Fue ahí donde me hizo clic todo: la Radio rochela no fue solo un programa de humor, fue también el momento perfecto para reunir a la familia frente a la TV, para reírse de los mismos chistes…

Y La radio cuarentena estaba haciendo lo mismo. ¿Qué paso cuando terminó la transmisión? Vimos en YouTube viejos sketches de Perolito y Escarlata, Los Colombianos, Pargula y a Gustavo el Chunior.

Gracias a lo que viví el lunes recordé una de las máximas del humor: Si el chiste es bueno, sin importar la generación a la que pertenezcas te hará reír (sino que le pregunten a Chaplin).

Agradecimientos

El coordinador general de La radio cuarentena es mi maestro y amigo Reuben Morales, que es un cómico de altura no solo porque mide dos metros, sino porque es una persona muy inteligente, y siempre tiene buenas ideas. Le agradeceré siempre a la vida habérmelo cruzado en el camino.

Pero además de Reu, los artífices detrás de La radio cuarentena son Emilio Lovera, Laureano Márquez, Claudio Nazoa, Norah Suarez, Nelly Pujols, Juan Carlos Barry, El Che Gaetano, Ariel Fedullo, Amilcar Rivero, Charly Locote, el Gordo Napoleón, Coco Sánchez, Machalengo, Alejandra Otero, David Comedia, el Portu Rochelero, Honorio Torrealba, Sergio Jablon, Tomas Lovera, Alejandro Lovera, Livio Arias y Josseliz.

Gracias a ellos, y a todos los que hicieron posible no solo La radio cuarentena, sino que hicieron que mis hijos se rieran de los mismos chistes que me río yo.

Esto demuestra que el humor es capaz de todo, no solo de terminar con cualquier guerra, sino también de lograr que dos adolescentes y su padre se reúnan frente a una misma pantalla.

Episodio especial de La radio cuarentena:

