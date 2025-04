Una oración del pueblo por Chema Saher

@YsaacLpez

“Me lo llevé temprano para que no se corrompiera. Le di vida corta pero larga en experiencias…”.

En la búsqueda por comprender el proceso de violencia política vivido en el continente, el país y la región en la década del sesenta, para un requisito con la Universidad Católica Andrés Bello no solamente se entregaron muchas horas a la revisión bibliográfica y hemerográfica, al trabajo en archivos, a los sondeos en repositorios digitales, también la conversación y la recogida de testimonios orales fue fundamental.

El viernes nueve de febrero de 2018, a las cuatro de la tarde, me reuní en el Café Mil hojas de una calurosa ciudad de Coro con Marisela Saher, la hija de don Pablo y la hermana de Chema. Así los ha llamado el pueblo, con la cercanía que da su estatura de hombres públicos, su transitar entre los vecinos pertenecientes a dos generaciones de falconianos.

Hay que tener el alma limpia, intentar abrir sensibilidad y entendimiento, sobrepasar la pequeñez de lo humano, para acercarse a un tiempo de idealismos, militancias, ferviente creencia entre una democracia que nacía y una revolución pretendida. Una casa dividida entre el deber de un padre en funciones de gobierno y la rebeldía del hijo comprometido en la lucha por derrocarlo. Entre ellos dos la madre, también los hermanos y los tíos.

En el recuerdo de Marisela Saher, José Manuel es el hermano preocupado por su formación. El amor entre el hijo y el padre. El muchacho aficionado a los libros regalándolos al culminar la lectura. Joven dirigente, simpático, apuesto, carismático. “Todo mundo tenía que hacer con Chema, y él era amigo de todo el mundo.” Su compromiso con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), una reunión en el bar de Sixto Lovera en La Vela con dirigentes nacionales y regionales como Domingo Alberto Rangel y Américo Martín donde se decidió su incorporación a la guerrilla.

Desde entonces la casa hendida en alfileres. El señalamiento de unos y otros de haber convencido al muchacho. “Todo eso fue muy doloroso en mi casa, mi mamá sufrió mucho, y mi papá también, solo que él llevó eso con mayor parquedad, sobriedad, calladamente…”

“Cuando Chema se incorporó a la guerrilla mi papá movió todo aquí por tratar de agarrarlo él y que no fueran a dañarlo los del Ejército. Aquí él podía hacer eso, él era el gobernador. Cuando la segunda vez ya estuvo en Miranda era diferente. Ahí ya mi papá no podía hacer nada. Así y todo, mi papá lo buscó mucho, tratando de llegar él primero que la gente del Ejército. En Caracas, me cuentan, se metía en los barrios peligrosos preguntando por Chema…”.

El relato es una cruz de familia, un poema trunco en un patio de mangos. “Pero mi hermano era un idealista, creía en su lucha y estaba convencido de su causa. Cuando mis padres lo llevaron a Londres y lo dejaron allá para que siguiera sus estudios de Economía, el embajador fue muy atento con ellos. Después se supo que Chema se había venido a Cuba y papá decía que más se había tardado él en llegar a Coro que Chema a La Habana.”

También la recriminación. “Supimos de unas cartas que él había escrito al partido desde la montaña donde les decía que él estaba convencido que más hacía en las labores de organización del partido que en la lucha guerrillera, que se había convencido que él no tenía condiciones para eso, y que más hacía por el partido en la ciudad. Rómulo Henríquez y la gente del MIR decían que nunca habían recibido esas cartas, pero otros decían que esas cartas las había recibido el partido y las había desestimado. Chema les servía mejor en la montaña, él era una propaganda andante contra el gobierno…”.

Y en medio de un día de la Semana Santa de marzo de 1967, la noticia tantas veces presentida. “Yo recuerdo que llamaron a la casa. Papá tomó el teléfono y mamá supo enseguida que se trataba de Chema… “Lo agarraron”, dijo papá. Pero mamá supo que lo habían matado. Pegó un grito y comenzó a correr por el patio de la casa. No encontrábamos como calmarla. Estaba como loca por el dolor…”. “Cuando trajeron el cuerpo de Chema en una caja cerrada mis tíos le dijeron a mi papá que había que abrirla y cerciorarse de que en verdad era Chema y si era verdad que le habían cortado las manos para identificarlo… Papá les hizo caso, se encerraron en un cuarto y abrieron la caja…”.

Aquella guerra irregular que conmovió al país en los años sesenta también la atraviesan muchas ficciones, inventos, habladurías… También era una guerra de ideas, así que en la pugna valorativa e interpretativa que continúa hasta hoy, sesenta años después de las políticas de Caldera y su pacificación, siguen existiendo diversidad de versiones sobre hechos y personajes. “Por eso lo ejecutaron. Algunos decían que lo habían matado en un encuentro con el Ejército, pero eso no fue así. Después del entierro papá se encargó de averiguar todo lo que había pasado, y lo supo. A Chema lo ejecutó el Ejército. Por eso papá dejó también la gobernación. Eso le dolió mucho. Que la gente a quien él había servido le hubiera matado a Chema“.

Y de la intimidad del sufrimiento a contemplar que otros utilizaran la estampa del aguerrido y gallardo joven. “Luego vino lo del entierro. Aquel muerto parecía más del partido o de la guerrilla que de su familia. Mamá sufrió mucho y siendo tan cristiana sufrió un alejamiento de Dios. Por eso por la casa iba mucho monseñor Iturriza a consolarla, a hablar con ella, a rezar…” “Para el cementerio creo que ni fuimos, porque aquello se volvió un acto político.”

Tiempo después llegarían a la casa coriana las pertenencias dejadas en Londres. Camisas sin siquiera abrir. “Chema era así. Descuidado en el vestir. Le gustaba la ropa holgada, grande… Venían también libros, notas, cartas, el diario… Mi mamá no quiso que esas cajas se abrieran y las mandó a poner en un lugar al fondo de la casa. Ahí permanecieron mucho tiempo sin que nadie se atreviera a intentar abrirlas por respeto a ella. Una vez en uno de los actos que organizó el Ateneo y en el que iban a hacer un homenaje a Chema la invitaron. Iban a hacer una exposición con algunas cosas. Entonces de ella misma surgió el mandar a buscar esas cajas y ver lo que había en ellas. Algunas de esas cosas se prestaron para esa exposición. Fue algo muy bonito…”

La estela del hombre que fue José Manuel Saher se sigue debatiendo en la polarización política eterna del país. “Se han hecho varios homenajes a Chema. En el Ateneo y en otros lugares. En uno hablaron Romulito Henríquez, Luis Alfonso Bueno, gente que lo conoció desde muchacho, desde el liceo… en otros habló Clodosbaldo Rucian o Soto Rojas que lo conocieron en la guerrilla. Sin embargo, todos hablaron con verdad de quien fue Chema, y de lo que significó para ellos. Ya en los últimos actos que le han organizado sí que no he querido participar porque siento que son actos del gobierno y que se desvirtúa la figura de Chema y lo que él fue…”.

Muchas patrañas se han urdido en torno a la figura de Chema Saher. Novias, hijos, acciones… “Todo el mundo habla de Chema. Todo el mundo se presenta como el conocedor de Chema. Algunos dicen saber más de él que nosotros que somos su familia. Hay mucha mentira y locura… Pero uno no puede hacer nada frente a eso. Él fue una figura pública…”.

Y lo que para otros es blasón, estandarte, afiche de manipulación y sostén de actuación política. “Para nosotros fue muy doloroso todo eso. En especial para mi papá y mi mamá. Nosotras estábamos en un colegio internadas en Caracas, pero eso nos afectó a todos. Yo recientemente es que he logrado superar ese dolor. Dios me dio una respuesta. Yo soy muy religiosa y un día estaba nuevamente llorando por todo eso y le pregunté ¿por qué te lo llevaste tan joven? ¿por qué tuvimos que vivir todo eso? La respuesta no fue inmediata, pero fue como una revelación cuando al buscar una lectura me encontré una que comienza: “Me lo llevé temprano para que no se corrompiera…”.

Sirvan estas letras como un homenaje de los míos a don Pablo y a Chema, de aprecio por doña Rosa y sus otros hijos. También para reiterar nuestro empeño por comprender un tiempo y un país, empeño alejado de la utilización de la historia para agendas políticas o personales en estos tiempos de fanatismo y degradación de lo político. Hacemos historia para acercarnos al conflicto vivido en la década del sesenta, no para aprovecharnos de esos hechos en función de intereses particulares y posicionarnos con las toldas cercanas al gobierno y a su oposición.

Es este un esfuerzo más por interpretar aquel conflicto, mirando no a los implicados directos, sino al ámbito familiar afectado también por aquella lucha.

27 de marzo de 2025.

Isaac López es profesor de Universidad de Los Andes. Mérida.

