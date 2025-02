Opinión

¿Continuará siendo el norte una quimera para la migración mundial?

Froilán Barrios Nieves 12/02/2025

¿Podrán los muros antiinmigrantes acordados por la UE y América del Norte impedir el flujo de la migración mundial? Evidentemente no

Desde que Luis Fragachán compusiera en el siglo XIX el sabroso merengue venezolano El Norte es una quimera, mucha agua ha cruzado no solo los puentes de Nueva York, también el mar Mediterráneo y el canal de la Mancha, al convertirse tanto Europa como EE. UU. en una especie de tierra prometida para la migración mundial, de sueño a alcanzar, así la vida corra peligro.

Las olas migratorias de dimensiones épicas, como las registradas desde Irlanda, Escocia, Alemania e Italia hacia Norteamérica, quedaron remarcadas en el excelente filme Cabrini, de 2024. La película relata el trato inhumano a más de 2 millones de migrantes italianos a finales del siglo XIX en Nueva York, y la gesta heroica de la monja Francesca Cabrini en defensa de su gente.

Por tanto, ¿ha cambiado en el siglo XXI la aspiración de millones de seres humanos a una vida digna en otro país cuando la economía nacional no lo permite? De aquel curso migratorio histórico pasamos a otro que identifica, desde mediados del siglo XX hasta el presente, otros periplos. Al consolidarse la Unión Europea (UE), los migrantes del África y el Medio Oriente visualizan su norte franco en esta región. Mientras tanto, América Latina ha acentuado la diáspora en primer lugar hacia EEUU y en menor grado hacia Canadá.

En el caso específico de Venezuela, como ya sabemos, su diáspora esparce casi 8 millones de sus connacionales hacia todos los continentes, particularmente dos tercios en Sudamérica, 14 % en Europa y el 12 % en América del Norte, convirtiéndola en la población migrante más vulnerable y notoria a escala planetaria.

Para la migración mundial, no hay muro que valga

En tal sentido, ¿podrán estos muros antiinmigrantes acordados por la UE y América del Norte impedir el flujo de millones en procura del sueño de sus vidas? Evidentemente no. Solo la promoción y el acuerdo de una política migratoria, como lo establece el Pacto del Futuro, de respeto e integridad a los migrantes, tratándolos como seres humanos, sería la base de un nuevo ordenamiento mundial de ese inmenso flujo que ha demostrado su aporte a las economías donde se han incorporado.

De tal manera que ni vuelos de deportación, muros, ni policías fronterizas podrán impedir la búsqueda del ser humano a una vida decente para sus familias. Para muestra, veamos el impacto del flujo migratorio en el caso de la UE, específicamente en Alemania: la menguante situación de la economía llevó al FMI a pronosticar que este país sería la gran economía con peores resultados en 2023. La falta de trabajadores cualificados ha llevado a los expertos a calcular que el país necesitará 1.5 millones de inmigrantes cada año para mantener su mano de obra. A diferencia de la mayoría de los demás Estados, Alemania ha mantenido sus políticas flexibles para atraer a la mano de obra extranjera (Euronews, 2024).

¿Cuáles serían los beneficios? Frente al temor a los inmigrantes, percibidos por algunos como una amenaza para la cohesión social y la identidad nacional, en la última década se ha producido un cambio de paradigma que percibe a los inmigrantes en Alemania como activos para los mercados laborales nacionales y el sistema de bienestar, impulsando el desarrollo económico.

Y… ¿si no hubiera inmigrantes?

En el caso de EE. UU., en ocasión de un día de protestas sin inmigrantes, el diario El País (7/2/2025) indica que los organizadores tienen como objetivo que todos los inmigrantes del país —más de 47.8 millones— se queden en casa durante un día, para así demostrar lo que sería una jornada sin ellos. Veamos los datos para cada sector:

En 2023, había 5.5 millones de inmigrantes trabajando en el sector de servicios educativos, sanitarios y de asistencia social, según cifras de la Oficina del Censo.

El segundo sector con mayor cantidad de trabajadores de origen extranjero —4.7 millones en 2023— es el de servicios profesionales, empresariales, administrativos y gestión de residuos y descontaminación.

En 2023, el 29 % de todos los trabajadores empleados en la construcción eran inmigrantes, con un total de casi 3.3 millones de extranjeros.

En el caso del sector de fabricación y del comercio, faltarían 6.2 millones de empleados al por mayor y al por menor, teniendo como resultado que las fábricas se quedarían sin el 20.2 % de su plantilla, las tiendas sin el 15.5 % y cientos de miles de familias sin cómo llegar a fin de mes.

En resumen, en una industria como la de fabricación, que aporta 2.65 billones de dólares a la economía del país (el 10.3 % del PIB nacional), el impacto económico sería considerable. Finalmente, sembrando los campos y recogiendo las cosechas, la realidad es que no menos de 500,000 inmigrantes están empleados en el sector de la agricultura, silvicultura, pesca y caza, según datos oficiales de 2023. En pocas palabras, sin el trabajo migrante la economía de la primera potencia mundial tornaría en caos regional y global.

El Tren de Aragua de Aragua como excusa

En el caso específico de los migrantes venezolanos, es geométricamente la de mayor expansión, como lo registra la investigación “Venezuelan Immigrants in the United States” (February 15, 2023, Ari Hoffman and Jeanne Batalova). Este estudio registra el aumento de 33 000 venezolanos en EE. UU. para 1980 a 545 000 para 2021. Dato que se multiplica para 2025, según el medio digital NTN 24, a 1 348 000 venezolanos en territorio norteamericano. Señalarlos como integrantes del Tren de Aragua como excusa para eliminar la protección del TPS es pretender convertir en villanos a más de un millón de ciudadanos honestos y profesionales.

Todos estos datos resaltan lo planteado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien acusó el pasado martes 4/2/2025 a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua de ser “enemigos de la humanidad” y de haber desencadenado, por medio de sus prácticas autoritarias, una aguda crisis migratoria, precisamente por ser dictaduras.

Finalmente, la esperanza y el sueño de los migrantes de todo el mundo es el impulso de políticas migratorias que reconozcan el sacrificio de seres humanos que dejan sus bienes y sus países en procura de un mejor destino, no solo para la diáspora, también para los que no puedan salir de economías en ruinas y se benefician de las remesas como sustento para aliviar el sufrimiento de millones de personas.

