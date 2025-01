Opinión

Aprendizajes de 2024

Roberto Patiño 08/01/2025

2024 renovó la esperanza que siempre he tenido sobre este bravo pueblo que somos todos los venezolanos

A pocos días de finalizar el 2024 he decidido hacer una pausa y compartir con ustedes lo que ha sido para mí estos doce meses. Este año, uno de los más complejos e importantes en la historia de Venezuela, me han dejado dos experiencias vitales que me acompañarán el resto de mi vida.

La primera de ellas es sentirme orgulloso de ser parte del pueblo venezolano que ha demostrado, una vez más, ser capaz de hacer imposibles.

En medio de los ataques de los poderosos que pretenden secuestrar a nuestro país, pudimos escoger a una candidata y, posteriormente, un sustituto para ir a las elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia. Estuvimos junto a nuestra líder, María Corina Machado, mientras recorría la el país uniendo pasiones y recibiendo el apoyo de una comunidad organizada comprometida con el cambio que queremos la mayoría de los venezolanos.

El pueblo organizado, trabajando codo a codo con sus líderes, en la calle, triunfó el 28 de julio a pesar de la negativa del régimen de reconocer el resultado y aferrarse al poder con los dolorosos argumentos de la crueldad y la violencia. Hoy los venezolanos, en medio del peligro, hemos demostrado al mundo la verdad de nuestra lucha y seguimos trabajando por lograr el retorno de la democracia.

Este 2024 renovó la esperanza que siempre he tenido sobre este bravo pueblo que somos todos los venezolanos.

La segunda experiencia que me ha dejado el 2024 también caló hondo en mi vida desbaratando mis horarios, desordenándome la casa y desbordando de alegría el hogar que con tanto amor construyó mi esposa Laura: el nacimiento de nuestra hija Julia.

Ser papá me ha dado una nueva perspectiva de la vida. La llegada de Julia ha cambiado la forma en que veo el mundo. Su vulnerabilidad y la responsabilidad de protegerla me han mostrado una dimensión del amor que no conocía. Poner su bienestar por delante de todo se ha convertido en una prioridad, al saber que nada importa más que verla crecer sana y feliz. Convertirme en padre me ha permitido comprender con más profundidad los sacrificios y el amor que mis padres han tenido conmigo. Cada esfuerzo, cada noche en vela, cada decisión tomada por mi bienestar, ahora tiene un peso distinto en mi corazón.

Esta experiencia también me ha dado una empatía más grande hacia quienes son padres en condiciones muy difíciles: madres adolescentes, familias pobres, padres solteros. Muchas noches me desvelo pensando lo que significa querer dar todo por un hijo cuando las circunstancias no acompañan, cuando se vive en un país donde hay una dictadura que no respeta la vida y pretende adueñarse de nuestro futuro, cuando a las puertas de nuestras cárceles hay madres llorando por sus chamos presos.

Este entendimiento me ha reafirmado la convicción de que, como sociedad, debemos apoyar a quienes más lo necesitan: educar para prevenir embarazos no planificados, ofrecer oportunidades y recursos para que cada madre y padre tenga la posibilidad de criar a sus hijos con dignidad y esperanza y seguir luchando por el cambio pacífico que nos devuelva la libertad que necesitamos para reconstruir una sociedad de justicia que brinde oportunidades a todos los venezolanos.

Tenemos por delante un año complejo que pondrá a prueba nuestras fuerzas y convicciones, un tiempo incierto y retador para los hacedores de imposibles en que nos hemos convertido los venezolanos.

A un puñado de días de llegar al fin de año, junto con mi esposa Laura y a mi hija Julia, me amarro a los momentos que parecen simples, pero que son imágenes imborrables: cuando mi bebé se calma y me sonríe después de despertarnos en la mitad de la noche, cuando se duerme en mis brazos, regalándome una paz que no conocía, cuando pienso en el valor de madre que hay en Laura y en todas las mujeres venezolanas que luchan por sus hijos, que luchan por la libertad.

Abracémonos y sigamos trabajando juntos para reencontrarnos, en el 2025, en el país libre y democrático que todos queremos.

Roberto Patiño es fundador de Alimenta la Solidaridad y Mi Convive | rpatino.com

