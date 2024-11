Opinión

Mensaje a Biden y a Trump

Eddie A. Ramírez S. 12/11/2024

Señor presidente electo, respecto a sus ofertas electorales, me permito instarlo a que reflexione sobre el tema de la inmigración en su país

Este es un mensaje de un venezolano que no es internacionalista, no es experto en el tema electoral y que está consciente de que no será leído por los citados presidentes. El mismo aspira a que los compatriotas de organizaciones políticas y de la sociedad civil con acceso a medios de influencia en el país de Jefferson, Whitman, Edison y de Martin Luther King, sirvan de puente para que tanto Biden, como Trump consideren algunas medidas en relación a nuestro país.

Señor presidente Biden, agradezco que usted tomara algunas acciones para presionar al régimen de Maduro en respuesta a las violaciones de la mayoría de los artículos de nuestra Constitución, entre ellos los referentes a los derechos humanos. Al respecto, se puede citar la protección de activos que ha permitido que Venezuela mantenga el control de CITGO, empresa refinadora importante para la recuperación de nuestro país una vez asuma nuestro presidente electo Edmundo González. También, sus sanciones a personas violadoras de derechos humanos y que Estados Unidos haya aceptado a miles de compatriotas que buscan refugio por la persecución política y por las penurias económicas de Venezuela.

Sin embargo, debo señalar que usted fue mal aconsejado por quienes consideraron que Maduro aceptaría realizar elecciones libres, y reconocer el resultado, si se tomaban medidas de apaciguamiento, tales como el indulto a sus dos sobrinos políticos, condenados a 18 años de cárcel por narcotráfico; así como el sobreseimiento a Alex Saab, personaje muy cercano a Maduro y actualmente ministro, indiciado por blanqueo de dinero. Esas decisiones fueron de gran ingenuidad al no identificar la naturaleza de los actores que usurpan el poder en Venezuela.

Con respecto al reciente golpe de Estado electoral dado por Maduro, es positivo que usted no haya reconocido el resultado presentado por el Consejo Nacional Electoral, constituido por rectores sumisos a Maduro. Ahora, antes de que usted entregue la presidencia, los venezolanos agradeceríamos que su gobierno reconozca a Edmundo González como presidente electo. Si lo hace, habrá cumplido con su deber de demócrata.

Señor presidente electo Donald Trump, lo felicito. Tuvo una victoria contundente, aunque debo confesar que, contrario a muchos de mis compatriotas, si tuviese nacionalidad estadounidense no habría votado por usted. Agradezco que durante su primer gobierno reconociera a Guaidó como presidente de Venezuela, electo de acuerdo a nuestra Constitución, y que dictara medidas para resguardar los activos de Venezuela en Estados Unidos para que no fuesen dilapidados por Maduro, ni utilizados para reprimir al pueblo.

Con respecto a sus ofertas electorales, me permito instarlo a que reflexione sobre el tema de la inmigración en su país. Desde luego que entiendo la problemática a corto plazo, pero está demostrado que la inmigración favorece a los países de acogida. Es asunto de establecer una adecuada política al respecto. En el caso de mis compatriotas, es vital que su nuevo gobierno tome en cuenta que, si los regresa a Venezuela, un alto porcentaje será encarcelado o castigado con medidas para limitarles la consecución de un empleo. Usted debe respetar el principio de non refoulement, es decir de no devolver a su país de origen a quienes puedan sufrir persecuciones y, además, acatar los principios y normas de la Organización Internacional para las Migraciones y de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Señor presidente electo, le deseo éxito en su promesa de recuperación económica de su país, ojalá sin necesidad de aislarse del resto de la economía mundial, ni de arremeter en contra de los inmigrantes, desde luego aplicando la ley en contra de quienes la violen. Hago votos para que Estados Unidos de América siga siendo un gran país y que, conjuntamente con otros, contribuya a presionar la salida de Maduro y a evitar que existan gobiernos dictatoriales.

Como(había) en botica

¡Bravo por el grupo de venezolanos que en Torrent, Valencia de España, expresó con arepas su solidaridad con los afectados por la inundación!

El Departamento de Libros Raros y de Colecciones Especiales de la Biblioteca Thomas Fisher de la Universidad de Toronto, cuyo director es el venezolano David Fernández, organizó la exposición Resistencia en Venezuela. Se exhibieron ejemplares de El Morrocoy Azul, Fantoches, libros y afiches de nuestra historia entre 1824 y 2024. Allí compartimos con el también compatriota doctor Víctor R. Rivas, profesor de literatura y cultura latinoamericana.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

