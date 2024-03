MúsicaParaPensar | El neorrock progresivo de los años noventa en adelante (II grupo) - Runrun

Como dijimos en la entrega anterior, este artículo se lo vamos a dedicar al II grupo de bandas que están en un punto medio, o equidistante, entre el rock y el pop

Algunas precisiones iniciales

Tan cual como dijimos en el artículo anterior (el N° 13), el segundo grupo de bandas o grupos de neorrock progresivo (NRP adelante) están ubicadas de manera “equidistante” entre el rock y el pop. Obviamente lo de equidistante lo colocamos entre paréntesis porque es imposible que ocurra esto de manera homogénea entre las diferentes bandas que caen en esta categoría. Además, en un mismo disco, una banda puede tener canciones más o menos alejadas de ese centro, que obviamente es muy relativo y subjetivo.

Pero, personalmente, pienso que las siguientes bandas pudieran pertenecer a este grupo. Estas son: Mystery, Freedom to Glide, Steve Rothery Band y Jogi Lang.

Mystery es una banda canadiense excelente, creada en el año 1986, que hace un rock progresivo moderno y bastante comercial, con pasajes breves “no tan suaves”. Es un buen ejemplo de la situación actual del NRP en el sentido de que pueden convivir perfectamente la música rock bien hecha con lo comercial.

Freedom to Glide (algo así como Libertad para Planear) es, en la actualidad, una de mis bandas favoritas. La banda, creada en 2010 en Londres, hace una música amplia, con algunos elementos que van más allá del rock, inclusive, algo de jazz. Pero, lo más importante, hace una música bastante conmovedora, muy cercana a la poesía, con letras muy profundas que tocan temas sensibles como las guerras y sus terribles consecuencias.

Jogi Lang, es el cantante y tecladista de la banda alemana RPWL. Inicia su carrera solista en el año 2010 y, aparte de poseer una voz extraordinaria, plantea letras muy profundas y comprometidas y propone una música muy melódica. (RPWL es una banda alemana de rock progresivo. La misma se formó en 1997 y, en un principio, se dedicó a hacer versiones de Pink Floyd. Su nombre proviene de la primera letra del apellido de cada uno de sus cuatro miembros originales: Chris Postl, Phil Paul Rissettio, Yogi Lang, y Karlheinz Wallner).

The Steve Rothery Band (2014). Esta agrupación, creada por el guitarrista de Marillion, hace una maravilla de rock progresivo, no tan complejo, pero con elementos claros de virtuosismo, especialmente por los solos de guitarra. Pero tiene la virtud de ser bastante sencilla en sus estructuras. Además, es 100 % instrumental.

Mystery

Esta maravillosa banda canadiense ha publicado hasta el presente un total de ocho (8) discos en estudio desde el año 1996 hasta la actualidad.

Haciendo un poco de historia, Mystery lanzó su primer álbum, Theatre of the Mind (Teatro de la Mente), en 1996 y, luego, Destiny en 1998, ambos con Gary Savoie como voz principal. En 2007, la banda lanzó su tercer álbum, Beneath the Veil of Winter’s Face, (Debajo del velo del rostro del invierno), con el cantante Benoît David (exvocalista de Yes), quien grabaría dos álbumes de estudio más con la banda: One Among the Living (Uno entre los vivos), en 2010, y The World is a Game (El mundo es un juego), en 2012.

En 2015, la banda lanzó su sexto álbum y el primero con el actual cantante Jean Pageau: Delusion Rain (Lluvia de engaño), seguido de Lies and Butterflies (Mentiras y mariposas), en 2018, y Redemption (Redención), el 15 de mayo de 2023.

Por cierto, el disco de 2018 es uno de mis preferidos, y a continuación, les hago un breve resumen y les incluyo el link con la grabación completa:

Lies and Butterflies

El próximo link es para que disfruten de una canción realmente hermosa: How do you feel? (del disco del año 2018: Lies and Butterflies), en directo en la gira de ese mismo año. La perfecta conjunción entre el rock y el pop y… tres solos de guitarra realmente perfectos:

Redemption

A continuación, les coloco el link al último disco de la banda: Redemption. Sencillamente, impresionante:

Freedom to Glide

Freedom to Glide (en adelante, simplemente, F2G) es una banda de rock progresivo de Inglaterra, conformada en el año 2010 por dos extraordinarios y completos músicos: Pete Riley y Andy Nixon. Ambos, muy amigos, tocaban juntos en una banda tributo a Pink Floyd.

La banda reúne el sonido de Pink Floyd, King Crimson y Porcupine Tree, así que imagínense la calidad musical de la misma.

A continuación, les dejo una reseña del fabuloso disco Rain, que es, en gran medida, el sucesor espiritual de The Final Cut (El corte final), de Pink Floyd.

Con respecto al disco Rain: “… con su tema conceptual de los costos de la guerra. Es un disco bellamente tocado y perfectamente grabado. ‘Rain’ es un retroceso a las melodías sublimes y el fluido trabajo de guitarra similar al de Pink Floyd, con un toque de Crimson de la era ‘Starless and Bible Black’”. Conmovedor e inteligentemente escrito, no sorprende que el álbum obtuviera varios aplausos (incluido el álbum del año de Prog Mill), tras su lanzamiento”. Comentarios de Phil Stiles.

Seed

Seed es el tercer álbum de F2G y completa su trilogía antibélica que comenzó en 2013 con Rain, y seguida de Fall, en 2016. Con Seed, la banda ha reunido todos los aspectos de su sonido único para producir un concepto muy centrado y personal. Es un disco conceptual basado en la experiencia de un hombre en 1918, el último año de la Primera Guerra Mundial. Musicalmente, F2G nos lleva en un viaje cinematográfico a través de su ahora familiar paisaje sonoro de sintetizadores en capas, guitarra acústica evocadora, piano atmosférico y solos de guitarra altísimos.

Con respecto al concepto del disco: “Al salir de la guerra a principios de 1918, un soldado, que lucha por aceptar el hecho de que la guerra parece no tener un final a la vista, comienza a concluir que su muerte es inevitable. Temiendo que esta sea la última vez que los vea, le dice a su familia que se preparen para lo peor. En los meses siguientes se da cuenta de cuánto le ha costado la guerra a él, a su familia, a sus amigos y, de hecho, a toda la humanidad. Mientras sus pensamientos se dirigen al resto del mundo, se encuentra con un médico ‘enemigo’ que lleva a un compañero soldado a un lugar seguro. Los dos hablan y encuentran un respeto mutuo mientras la inutilidad de la guerra los mira cara a cara. Con el fin de la guerra ahora a la vista, encuentran un rayo de luz en la oscuridad de la guerra, una semilla de esperanza de que tal vez la paz esté a su alcance”. Fuente: freedomtoglide.band.com

Ahora vamos a hacer algo diferente, un poco para evidenciar lo maravillosa que es esta banda. En primer lugar, les pongo una gran canción del disco Seed. En segundo lugar, una entrevista de unos 20 minutos a los miembros de la banda, hablando de la creación de Seed y de la trilogía conformada por los tres primeros discos. Finalmente, la interpretación de la canción Enigma, del disco Fall.

A continuación, posiblemente mi canción preferida del disco: The space between the lines (El espacio entre las líneas). Es perfecta: muy melódica, una introducción de piano y voz hermosa, una base rítmica regular, un gran solo de guitarra, letras antiguerra. ¿Qué más se puede pedir?…

Seguidamente, una entrevista a F2G sobre el lanzamiento de su tercer álbum, Seed. La misma fue grabada en vivo en Harborough FM, en mayo de 2019. En ella, Andy Nixon y Pete Riley hablan sobre la realización del último álbum y cómo todo el concepto evolucionó hasta convertirse en la trilogía “antiguerra”: Rain, Fall & Seed.

Por último, la presentación de los músicos “por separado y en diferentes localidades” de la canción Enigma del álbum Fall, de 2016. Enigma es el tributo de la banda al genio descifrador de códigos y matemático de la Segunda Guerra Mundial: Alan Turing.

Jogi Lang

Yogi Lang dio sus primeros pasos en la música como tecladista y cantante en bandas del colegio. Su creciente amor por los sintetizadores analógicos convirtió su dormitorio en una nave espacial burbujeante y giratoria. A finales de los años 80 abandonó sus estudios de trabajo social y se trasladó a una escuela de ingeniería de audio. Trabajar en estudios de sonido se fué conviertiendo cada vez más en su principal ocupación. En esos primeros días, Lang produjo la banda Violet District y su célebre álbum debut, “Terminal Breath” (El aliento final). El encuentro con el guitarrista Kalle Wallner y el bajista Chris Postl fue la base para la banda RPWL que más tarde fundarían.

Siguieron años de trabajo de estudio con numerosas producciones como la banda de rock/pop The Schroeders, incluido su gran éxito Lass uns schmutzig Liebe machen (en alemán, Hagamos el amor sucio), que alcanzó oro y platino, y la banda de rock/metal Megaherz.

En este período Yogi comenzó a componer canciones y música para películas, como el filme Die Ratte (La rata) del director de culto alemán Klaus Lemke, la serie de televisión alemana Nicht von Schlechten Eltern (Nada mal) y la música para el programa de televisión de vacaciones escolares del ZDF. También escribió y produjo música para empresas de renombre como VW, Audi, Mercedes, Toyota y muchas otras.

Después de estos exitosos años de estudio, llegó el momento de volver a sus raíces: una banda, escribir canciones con sus amigos, tocar en vivo, todas las cosas que hicieron que Lang eligiera el camino de la música en primer lugar.

En una producción de estudio en 1997, Yogi volvió a encontrarse con Kalle Wallner y hablaron sobre tocar en vivo. Junto con el bajista Chris Postl y el baterista Phil Paul Rissettio, fundaron la banda RPWL. Su álbum debut God Has Failed (Dios ha fallado). En el año 2000 fue tan bien recibido el disco y la banda, que decidieron continuar y así lo han hecho hasta el día de hoy.

Él y Kalle también construyeron The Farm Studios, cerca del aeropuerto de Munich, para poder trabajar en las grabaciones de la banda y, en 2010, fundaron su propio sello discográfico, Gentle Art Of Music.

Trabajar con otras bandas y artistas en el estudio sigue siendo parte de la vida de Lang: Subsignal, Blind Ego, Ray Wilson, por nombrar solo algunos artistas.

A way out of here

Paralelo a esta fascinante historia, a Lang le quedó tiempo para grabar dos álbumes en solitario: No Decoder (Sin decodificador), en 2010, y el último trabajo en estudio: A way out of here (Una manera de salir de aquí), en 2019.

Fuente: tomado y adaptado de: yogilang.com

A continuación, les dejo el link al disco completo, A way out of here:

Finalmente les coloco un video para que puedan apreciar a Yogi Lang en directo, con: 4 Songs Live, grabado en: De Cacaofabriek, Helmond, Holanda.

La alineación de la banda es:

Yogi Lang: voz principal y techados; Torsten Weber: guitarras; Markus Jehle: teclados; Kalle Wallner: bajo; Marc Turiaux: batería; Caroline von Brünken & Bine Heller: coros.

Steve Rothery Band

Steve Rothery (Brampton, Yorkshire del Sur, 25 de noviembre de 1959) es un músico británico. Es el guitarrista original y miembro en activo más longevo del grupo de rock británico Marillion, banda considerada la más exitosa de la escena británica del rock neoprogresivo de los años 80.

A día de hoy, el grupo ha vendido más de 15 millones de discos. Como solista, Rothery ha grabado dos discos con el dúo The Wishing Tree (El árbol de los deseos) y también lanzó un disco instrumental en solitario durante el mes de septiembre de 2014 (el cual reseñamos a continuación).

Según la revista Guitar Player, Rothery “es un especialista creando atmosferas con sonidos ricos, diferentes guitarras y procesamiento de efectos”. En 2001, Rothery fue declarado el mejor guitarrista de los condados de Yorkshire y Humberside a través de una encuesta de la revista Total Guitar. MusicPlayers.com lo considera una de los mejores guitarristas de rock progresivo, y de él dicen que “nunca intenta destacar, siempre toca por el grupo y no para sí mismo, pero cuando brilla, brilla con fuerza”. Lo han comparado con John Petrucci (Dream Theater y Liquid Tension Experiment), David Gilmour (Pink Floyd) y Alex Lifeson (Rush).

A continuación, el álbum que escogí para hablar de el: The Ghost of Pripyat (El fantasma de Pripyat), el cual es un disco conceptual que habla de una ciudad fantasma que fue afectada por la tragedia de Chernóbil y evacuada completamente en el año 1986. Fue diseñada completamente “desde cero” para alojar precisamente a los trabajadores de la central nuclear y sus familias. Comenzó a construirse en el año 1970.

Por cierto, este maravilloso disco cuenta con una cantidad importante de músicos invitados; entre ellos, Steve Hackett (toca la guitarra en dos canciones (1 y 3) y Steven Wilson (track 3).

The Ghosts of Pripyat

A continuación, una breve reseña de este fabuloso disco: “Como gran fan de Marillion, compré este álbum sin escuchar ni una sola canción y quedé totalmente impresionado. Rara vez escucho una grabación que penetre tan completamente en mi alma y evoque respuestas tan emocionales como este álbum. Steve Rothery es un guitarrista legendario que literalmente te lleva a un viaje. Este es un álbum realmente fantástico. Lo que más lamento es que me deja deseando más. ‘Morpheus’ y ‘Summer’s End’ son mis favoritas. Un trabajo realmente sorprendente”. Fuente: Spectre 1966 (en el sitio web oficial del disco).

El link al disco completo:

En el próximo link podrán apreciar en directo al que muchos especialistas consideran, hoy en día, dentro del “top ten” de los guitarristas de rock: Steven Rothery. En concierto reciente el año pasado en Katine, Köln (Alemania).

En la próxima entrega (la N° 15), hablaremos del grupo III, es decir, aquellas bandas que se encuentran, hoy en día, más cerca del pop que del rock. Entre ellas, una de las más destacadas, al menos para mí, es Fish on Friday (Pescado los Viernes).

Hasta pronto…

